Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

A curiosidade de maquetes que reproduzem imagens de lugares do passado

RF
Redação Flipar
  • <p>Em 1971, o arqueólogo Italo Gismondi finalizou um trabalho que hoje é considerado um dos mais relevantes a respeito dessa civilização histórica: uma imponente maquete da Roma Antiga.</p>

    Em 1971, o arqueólogo Italo Gismondi finalizou um trabalho que hoje é considerado um dos mais relevantes a respeito dessa civilização histórica: uma imponente maquete da Roma Antiga.

     Foto: Divulgação/Museu da Civilização Romana
  • <p>A maquete de Gismondi baseou-se em um mapa de 1901, do também arqueólogo Rodolfo Lanciani, retrata com fidelidade como era a paisagem de Roma no século 4 d.C., quando Constantino I era o imperador e a cidade chegou a sua maior extensão.</p>

    A maquete de Gismondi baseou-se em um mapa de 1901, do também arqueólogo Rodolfo Lanciani, retrata com fidelidade como era a paisagem de Roma no século 4 d.C., quando Constantino I era o imperador e a cidade chegou a sua maior extensão.

     Foto: - Divulgação/Museu da Civilização Romana
  • <p>O trabalho foi encomendado por Benito Mussolini em 1933, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e levou 36 anos para ficar pronto. O ditador e líder fascista fez a encomenda para homenagear Augusto, o fundador do Império Romano.</p>

    O trabalho foi encomendado por Benito Mussolini em 1933, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e levou 36 anos para ficar pronto. O ditador e líder fascista fez a encomenda para homenagear Augusto, o fundador do Império Romano.

     Foto: Divulgação/Museu da Civilização Romana
  • <p>Com pouco mais de 16 metros de comprimento, a maquete de gesso está exposta no Museu da Civlização Romana, na capital da Itália.</p>

    Com pouco mais de 16 metros de comprimento, a maquete de gesso está exposta no Museu da Civlização Romana, na capital da Itália.

     Foto: Flickr Jean Pierre Dalbe
  • <p>Segundo reportagem da “Folha de S.Paulo”, o modelo, denominado “Plastico di Roma Imperiale” (“Maquete de Roma Imperial”, em português), serviu de base para o diretor Ridley Scott estruturar algumas cenas do filme “Gladiador” (2000).</p>

    Segundo reportagem da “Folha de S.Paulo”, o modelo, denominado “Plastico di Roma Imperiale” (“Maquete de Roma Imperial”, em português), serviu de base para o diretor Ridley Scott estruturar algumas cenas do filme “Gladiador” (2000).

     Foto: Divulgação
  • <p>Maquetes são representações em escala reduzida de um ambiente, objetos, projetos arquitetônicos, áreas urbanísticas ou sistemas.</p>

    Maquetes são representações em escala reduzida de um ambiente, objetos, projetos arquitetônicos, áreas urbanísticas ou sistemas.

     Foto: Instagram @fortesmaquetes
  • <p>O tradicional Museu do Ipiranga, em São Paulo, oferece aos visitantes a possibilidade de visualizar como era a capital paulista em 1841.</p>

    O tradicional Museu do Ipiranga, em São Paulo, oferece aos visitantes a possibilidade de visualizar como era a capital paulista em 1841.

     Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • <p>A maquete de São Paulo na época do Brasil Imperial foi encomendada ao artista holandês Henrique Bakkenist para comemorar o centenário da Independência do país, em 1922.</p>

    A maquete de São Paulo na época do Brasil Imperial foi encomendada ao artista holandês Henrique Bakkenist para comemorar o centenário da Independência do país, em 1922.

     Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • <p>Hoje metrópole mais populosa do Hemisfério Sul do planeta, São Paulo era uma cidade mais simples, de arquitetura colonial, na primeira metade do século 19. A maquete mostra essa realidade bem distinta.</p>

    Hoje metrópole mais populosa do Hemisfério Sul do planeta, São Paulo era uma cidade mais simples, de arquitetura colonial, na primeira metade do século 19. A maquete mostra essa realidade bem distinta.

     Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • <p>A maquete do acervo do Museu do Ipiranga passou por um processo de restauração para a comemoração do bicentenário da Independência, em 2022.</p>

    A maquete do acervo do Museu do Ipiranga passou por um processo de restauração para a comemoração do bicentenário da Independência, em 2022.

     Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • <p>Em 1970, o arquiteto Assis Reis idealizou uma maquete de Salvador, capital da Bahia. O modelo está sob os cuidados da Fundação Mario Leal Ferreira e foi tombado pela Prefeitura da cidade em 2020.</p>

    Em 1970, o arquiteto Assis Reis idealizou uma maquete de Salvador, capital da Bahia. O modelo está sob os cuidados da Fundação Mario Leal Ferreira e foi tombado pela Prefeitura da cidade em 2020.

     Foto: Prefeitura de Salvador
  • <p>No acervo do Museu de Israel, em Jerusalém, há uma maquete de 20m² que representa a cidade no chamado período do Segundo Templo (539 a.C. até 70 d.C.).</p>

    No acervo do Museu de Israel, em Jerusalém, há uma maquete de 20m² que representa a cidade no chamado período do Segundo Templo (539 a.C. até 70 d.C.).

     Foto: - Reprodução facebook Liz & Alex
  • <p>Inaugurada em 1966, a maquete da Terra Santa foi transferida para o Museu de Jerusalém em 2006 e está entre as atrações do local.</p>

    Inaugurada em 1966, a maquete da Terra Santa foi transferida para o Museu de Jerusalém em 2006 e está entre as atrações do local.

     Foto: - Reprodução facebook Liz & Alex
  • <p>No Espaço Lúcio Costa, museu temático de Brasília, encontra-se uma maquete do Plano Piloto da capital federal, marco do planejamento urbano no Brasil. Ela foi construída em 1988.</p>

    No Espaço Lúcio Costa, museu temático de Brasília, encontra-se uma maquete do Plano Piloto da capital federal, marco do planejamento urbano no Brasil. Ela foi construída em 1988.

     Foto: Hugo Lira/Secec
  • <p>Principal peça do museu, a maquete do Plano Piloto de Brasília foi danificado nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com uso de pinças e escovas, a maquete passou por um processo de recuperação quase total.</p>

    Principal peça do museu, a maquete do Plano Piloto de Brasília foi danificado nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com uso de pinças e escovas, a maquete passou por um processo de recuperação quase total.

     Foto: Hugo Lira/Secec
  • <p>Em Hamburgo, na Alemanha, o “Miniatur-Wunderland” (Museu de Miniaturas, em tradução livre) recorre a maquetes para representar cidades e pontos turísticos de diversas partes do planeta.</p>

    Em Hamburgo, na Alemanha, o “Miniatur-Wunderland” (Museu de Miniaturas, em tradução livre) recorre a maquetes para representar cidades e pontos turísticos de diversas partes do planeta.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>A principal atração do museu de Hamburgo é a maior linha férrea em miniatura do mundo, maquete ferroviária com mais de 7 quilômetros de extensão.</p>

    A principal atração do museu de Hamburgo é a maior linha férrea em miniatura do mundo, maquete ferroviária com mais de 7 quilômetros de extensão.

     Foto: Reprodução de vídeo G1
  • <p>Na arquitetura, as maquetes têm muita importância nos estudos e também em projetos. No mercado imobiliário, elas ainda são usadas amplamente na demonstração das incorporadoras aos clientes de como empreendimentos ficarão quando terminados.</p>

    Na arquitetura, as maquetes têm muita importância nos estudos e também em projetos. No mercado imobiliário, elas ainda são usadas amplamente na demonstração das incorporadoras aos clientes de como empreendimentos ficarão quando terminados.

     Foto: Instagram @wl_maquetes
  • <p>Na educação, maquetes são utilizadas em escolas para facilitar a compreensão dos estudantes ao tornar visíveis pontos ensinados em classe. Os modelos tridimensionais aproximam crianças e adolescentes da realidade concreta.</p>

    Na educação, maquetes são utilizadas em escolas para facilitar a compreensão dos estudantes ao tornar visíveis pontos ensinados em classe. Os modelos tridimensionais aproximam crianças e adolescentes da realidade concreta.

     Foto: Instagram @fortesmaquetes
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay