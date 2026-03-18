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Clássicos que definem nações: obras que são pilares da literatura mundial

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Redação Flipar
  • <p>Assim como essa obra marcou profundamente a cultura de Portugal, outros países também têm livros considerados verdadeiros pilares de suas tradições literárias. Veja a seguir alguns clássicos que se tornaram referências em diferentes partes do mundo.</p>

    Assim como essa obra marcou profundamente a cultura de Portugal, outros países também têm livros considerados verdadeiros pilares de suas tradições literárias. Veja a seguir alguns clássicos que se tornaram referências em diferentes partes do mundo.

     Foto: Jl FilpoC wikimedia commons
  • <p>Portugal — “Os Lusíadas”, de Luís de Camões<br /> Publicado em 1572, o poema épico celebra as grandes navegações portuguesas, sobretudo a viagem de Vasco da Gama às Índias. A obra mistura história, mitologia e patriotismo e tornou-se o maior símbolo da literatura em língua portuguesa.</p>

    Portugal — “Os Lusíadas”, de Luís de Camões
    Publicado em 1572, o poema épico celebra as grandes navegações portuguesas, sobretudo a viagem de Vasco da Gama às Índias. A obra mistura história, mitologia e patriotismo e tornou-se o maior símbolo da literatura em língua portuguesa.

     Foto: reprodução
  • <p>Espanha — “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes<br /> Lançado no início do século XVII, acompanha as aventuras do cavaleiro que luta contra inimigos imaginários. A narrativa satiriza os romances de cavalaria e é considerada uma das obras mais influentes da literatura ocidental.</p>

    Espanha — “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes
    Lançado no início do século XVII, acompanha as aventuras do cavaleiro que luta contra inimigos imaginários. A narrativa satiriza os romances de cavalaria e é considerada uma das obras mais influentes da literatura ocidental.

     Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • <p>Itália — “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri<br /> Escrita no século XIV, narra a jornada simbólica do autor pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. O poema ajudou a consolidar o italiano como língua literária e permanece um dos maiores marcos da cultura europeia.</p>

    Itália — “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri
    Escrita no século XIV, narra a jornada simbólica do autor pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. O poema ajudou a consolidar o italiano como língua literária e permanece um dos maiores marcos da cultura europeia.

     Foto: Divulgação
  • <p>Inglaterra — “Hamlet”, de William Shakespeare<br /> A tragédia do príncipe dinamarquês em busca de vingança tornou-se uma das peças mais conhecidas do teatro mundial. Shakespeare explora temas como poder, dúvida e moralidade com profundidade psicológica rara para a época.</p>

    Inglaterra — “Hamlet”, de William Shakespeare
    A tragédia do príncipe dinamarquês em busca de vingança tornou-se uma das peças mais conhecidas do teatro mundial. Shakespeare explora temas como poder, dúvida e moralidade com profundidade psicológica rara para a época.

     Foto: Divulgação
  • <p>França — “Os Miseráveis”, de Victor Hugo<br /> Publicado em 1862, retrata injustiças sociais na França do século XIX por meio da trajetória de Jean Valjean. A obra combina drama humano, crítica social e reflexão moral, tornando-se um clássico universal.</p>

    França — “Os Miseráveis”, de Victor Hugo
    Publicado em 1862, retrata injustiças sociais na França do século XIX por meio da trajetória de Jean Valjean. A obra combina drama humano, crítica social e reflexão moral, tornando-se um clássico universal.

     Foto: Divulgação
  • <p>Alemanha — “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe<br /> A peça narra a história do erudito que faz um pacto com o diabo em busca de conhecimento e prazer. Considerada uma das obras máximas da literatura alemã, aborda dilemas filosóficos sobre ambição e sentido da vida.</p>

    Alemanha — “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe
    A peça narra a história do erudito que faz um pacto com o diabo em busca de conhecimento e prazer. Considerada uma das obras máximas da literatura alemã, aborda dilemas filosóficos sobre ambição e sentido da vida.

     Foto: Divulgação
  • <p>Rússia — “Guerra e Paz”, de Liev Tolstói<br /> Publicado no século XIX, o romance acompanha famílias russas durante as guerras napoleônicas. A obra combina narrativa histórica, reflexão filosófica e análise profunda da sociedade da época.</p>

    Rússia — “Guerra e Paz”, de Liev Tolstói
    Publicado no século XIX, o romance acompanha famílias russas durante as guerras napoleônicas. A obra combina narrativa histórica, reflexão filosófica e análise profunda da sociedade da época.

     Foto: Divulgação
  • <p>Estados Unidos — “Moby Dick”, de Herman Melville<br /> A história do capitão Ahab e sua obsessão pela baleia branca tornou-se um dos romances mais emblemáticos da literatura americana. O livro mistura aventura marítima com reflexões sobre destino, obsessão e natureza.</p>

    Estados Unidos — “Moby Dick”, de Herman Melville
    A história do capitão Ahab e sua obsessão pela baleia branca tornou-se um dos romances mais emblemáticos da literatura americana. O livro mistura aventura marítima com reflexões sobre destino, obsessão e natureza.

     Foto: Divulgação
  • <p>Brasil — “Dom Casmurro”, de Machado de Assis<br /> O romance narra as memórias de Bentinho e sua relação com Capitu, marcada pela dúvida e pelo ciúme. A narrativa sofisticada e ambígua transformou a obra em um dos maiores clássicos da literatura brasileira.</p>

    Brasil — “Dom Casmurro”, de Machado de Assis
    O romance narra as memórias de Bentinho e sua relação com Capitu, marcada pela dúvida e pelo ciúme. A narrativa sofisticada e ambígua transformou a obra em um dos maiores clássicos da literatura brasileira.

     Foto: Divulgação
  • <p>ColÃŽmbia â?? â??Cem Anos de SolidÃ£oâ?, de Gabriel GarcÃ­a MÃ¡rquez<br /> Publicado em 1967, acompanha a saga da famÃ­lia BuendÃ­a na fictÃ­cia Macondo. O livro tornou-se referÃªncia do realismo mÃ¡gico e consolidou a importÃ¢ncia da literatura latino-americana no mundo.</p>

    ColÃŽmbia â?? â??Cem Anos de SolidÃ£oâ?, de Gabriel GarcÃ­a MÃ¡rquez
    Publicado em 1967, acompanha a saga da famÃ­lia BuendÃ­a na fictÃ­cia Macondo. O livro tornou-se referÃªncia do realismo mÃ¡gico e consolidou a importÃ¢ncia da literatura latino-americana no mundo.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Argentina — “O Aleph”, de Jorge Luis Borges<br /> A coletânea de contos reúne histórias que exploram infinito, memória e realidade. Borges constrói narrativas densas e filosóficas, tornando-se um dos autores mais influentes da literatura do século XX.</p>

    Argentina — “O Aleph”, de Jorge Luis Borges
    A coletânea de contos reúne histórias que exploram infinito, memória e realidade. Borges constrói narrativas densas e filosóficas, tornando-se um dos autores mais influentes da literatura do século XX.

     Foto: Divulgação
  • <p>Japão — “O Conto de Genji”, de Murasaki Shikibu<br /> Escrito no século XI, narra a vida do príncipe Genji na corte imperial japonesa. Frequentemente considerado o primeiro grande romance da história, destaca-se pela riqueza psicológica e pela descrição da vida aristocrática.</p>

    Japão — “O Conto de Genji”, de Murasaki Shikibu
    Escrito no século XI, narra a vida do príncipe Genji na corte imperial japonesa. Frequentemente considerado o primeiro grande romance da história, destaca-se pela riqueza psicológica e pela descrição da vida aristocrática.

     Foto: Divulgação
  • <p>China â?? â??Sonho do PavilhÃ£o Vermelhoâ?, de Cao Xueqin<br /> Publicado no sÃ©culo XVIII, descreve a ascensÃ£o e a queda de uma famÃ­lia aristocrÃ¡tica chinesa. A obra Ã© considerada uma das maiores da tradiÃ§Ã£o literÃ¡ria chinesa.</p>

    China â?? â??Sonho do PavilhÃ£o Vermelhoâ?, de Cao Xueqin
    Publicado no sÃ©culo XVIII, descreve a ascensÃ£o e a queda de uma famÃ­lia aristocrÃ¡tica chinesa. A obra Ã© considerada uma das maiores da tradiÃ§Ã£o literÃ¡ria chinesa.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Índia — “Mahabharata”<br /> Este vasto poema épico reúne histórias mitológicas, guerras e ensinamentos filosóficos da tradição hindu. É uma das narrativas mais longas já escritas e ocupa lugar central na cultura indiana.</p>

    Índia — “Mahabharata”
    Este vasto poema épico reúne histórias mitológicas, guerras e ensinamentos filosóficos da tradição hindu. É uma das narrativas mais longas já escritas e ocupa lugar central na cultura indiana.

     Foto: Divulgação
  • <p>Grécia — “Ilíada”, atribuída a Homero<br /> O poema narra episódios da Guerra de Troia e destaca heróis como Aquiles e Heitor. É um dos pilares da literatura ocidental e influenciou inúmeras obras posteriores.</p>

    Grécia — “Ilíada”, atribuída a Homero
    O poema narra episódios da Guerra de Troia e destaca heróis como Aquiles e Heitor. É um dos pilares da literatura ocidental e influenciou inúmeras obras posteriores.

     Foto: Divulgação
  • <p>Turquia — “Meu Nome é Vermelho”, de Orhan Pamuk<br /> O romance mistura mistério, arte e história no contexto do Império Otomano. A obra ajudou a projetar internacionalmente a literatura turca contemporânea.</p>

    Turquia — “Meu Nome é Vermelho”, de Orhan Pamuk
    O romance mistura mistério, arte e história no contexto do Império Otomano. A obra ajudou a projetar internacionalmente a literatura turca contemporânea.

     Foto: Divulgação
  • <p>MÃ©xico â?? â??Pedro PÃ¡ramoâ?, de Juan Rulfo<br /> Publicado em 1955, acompanha a jornada de um homem que busca o pai em uma cidade quase fantasma. O livro marcou a literatura latino-americana por sua narrativa inovadora e atmosfera sobrenatural.</p>

    MÃ©xico â?? â??Pedro PÃ¡ramoâ?, de Juan Rulfo
    Publicado em 1955, acompanha a jornada de um homem que busca o pai em uma cidade quase fantasma. O livro marcou a literatura latino-americana por sua narrativa inovadora e atmosfera sobrenatural.

     Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • <p>Nigéria — “O Mundo se Despedaça”, de Chinua Achebe<br /> A obra retrata a sociedade igbo antes e durante a chegada do colonialismo europeu. O romance tornou-se um marco da literatura africana moderna e um retrato poderoso de choque cultural</p>

    Nigéria — “O Mundo se Despedaça”, de Chinua Achebe
    A obra retrata a sociedade igbo antes e durante a chegada do colonialismo europeu. O romance tornou-se um marco da literatura africana moderna e um retrato poderoso de choque cultural

     Foto: Divulgação
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