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Guará-vermelho: símbolo vivo da biodiversidade costeira

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Redação Flipar
  • <p>O guará-vermelho já foi muito abundante no litoral brasileiro, mas sofreu declínio populacional.<br /> A caça e a destruição de habitats foram os principais fatores dessa redução.</p>

    O guará-vermelho já foi muito abundante no litoral brasileiro, mas sofreu declínio populacional.
    A caça e a destruição de habitats foram os principais fatores dessa redução.

     Foto: Divulgação/Fernando Farias
  • <p>Em algumas regiões, a ave chegou a desaparecer completamente ao longo do século 20. Isso aconteceu especialmente em áreas urbanizadas e com forte degradação ambiental.</p>

    Em algumas regiões, a ave chegou a desaparecer completamente ao longo do século 20. Isso aconteceu especialmente em áreas urbanizadas e com forte degradação ambiental.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Nos últimos anos, porém, há registros de retorno da espécie a locais onde havia sumido. Esse reaparecimento indica melhorias nas condições ambientais, como a recuperação de manguezais.</p>

    Nos últimos anos, porém, há registros de retorno da espécie a locais onde havia sumido. Esse reaparecimento indica melhorias nas condições ambientais, como a recuperação de manguezais.

     Foto: Felipe Augusto Zanusso Souza wikimedia commons
  • <p>O guará-vermelho voltou a aparecer, por exemplo, em Joinville, cidade de Santa Catarina, a partir da década de 2010, após décadas de ausência no litoral catarinense. </p>

    O guará-vermelho voltou a aparecer, por exemplo, em Joinville, cidade de Santa Catarina, a partir da década de 2010, após décadas de ausência no litoral catarinense.

    Foto: wikimedia commons Unmoralisch
  • <p>Com a recuperação dos manguezais, a espécie passou a ser vista com cada vez mais frequência, especialmente na região de Espinheiros. Essa área é marcada por extensas áreas de manguezais e canais que favorecem a biodiversidade.</p>

    Com a recuperação dos manguezais, a espécie passou a ser vista com cada vez mais frequência, especialmente na região de Espinheiros. Essa área é marcada por extensas áreas de manguezais e canais que favorecem a biodiversidade.

     Foto: Reprodução de vídeo Youtube Panorama Drones
  • <p>Hoje, já há populações estáveis de guará-vermelho na região, marcando um importante sinal de recuperação ambiental. Um projeto da Polícia Civil de Joinville, em parceria com o Instituto Ingo Doubrawa, foi criado para proteger a espécie.</p>

    Hoje, já há populações estáveis de guará-vermelho na região, marcando um importante sinal de recuperação ambiental. Um projeto da Polícia Civil de Joinville, em parceria com o Instituto Ingo Doubrawa, foi criado para proteger a espécie.

     Foto: Divulgação Visite Joinville
  • <p>A iniciativa busca envolver a comunidade e entidades na preservação. A sobrevivência dos guarás-vmelhos após o risco de extinção é uma vitória ambiental importante. </p>

    A iniciativa busca envolver a comunidade e entidades na preservação. A sobrevivência dos guarás-vmelhos após o risco de extinção é uma vitória ambiental importante.

    Foto: Divulgação Visite Joinville
  • <p>Hoje, o guará-vermelho é considerado um símbolo da biodiversidade costeira brasileira. Sua presença é vista como indicador de equilíbrio ecológico e conservação ambiental.</p>

    Hoje, o guará-vermelho é considerado um símbolo da biodiversidade costeira brasileira. Sua presença é vista como indicador de equilíbrio ecológico e conservação ambiental.

     Foto: Félix Uribe wikimedia commons
  • <p>A coloração vibrante desse pássaro está ligada à alimentação rica em carotenoides, presentes em pequenos crustáceos. Sem essa dieta, as penas podem perder o tom avermelhado e ficar mais pálidas.</p>

    A coloração vibrante desse pássaro está ligada à alimentação rica em carotenoides, presentes em pequenos crustáceos. Sem essa dieta, as penas podem perder o tom avermelhado e ficar mais pálidas.

     Foto: Rafa Esteve wikimedia commons
  • <p>O guará costuma viver em grupos, formando bandos que voam em sincronia sobre áreas alagadas. Esse comportamento coletivo ajuda na proteção contra predadores e na busca por alimento.</p>

    O guará costuma viver em grupos, formando bandos que voam em sincronia sobre áreas alagadas. Esse comportamento coletivo ajuda na proteção contra predadores e na busca por alimento.

     Foto: Cesar Augusto Chirosa Horie wikimedia commons
  • <p>A espécie se alimenta principalmente de caranguejos, camarões e outros invertebrados. Seu bico curvado facilita a captura desses animais na lama dos manguezais.</p>

    A espécie se alimenta principalmente de caranguejos, camarões e outros invertebrados. Seu bico curvado facilita a captura desses animais na lama dos manguezais.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Durante a reprodução, os guarás constroem ninhos em árvores próximas à água, como nos mangues. Os filhotes nascem com plumagem acinzentada e só adquirem a cor vermelha com o tempo.</p>

    Durante a reprodução, os guarás constroem ninhos em árvores próximas à água, como nos mangues. Os filhotes nascem com plumagem acinzentada e só adquirem a cor vermelha com o tempo.

     Foto: Fernando Flores wikimedia commons
  • <p>O guará-vermelho pode viver cerca de 15 a 20 anos em condições naturais.<br /> Em ambientes protegidos, como zoológicos, a expectativa de vida pode ser ainda maior, chegando a 25 anos, devido à ausência de predadores e cuidados constantes.</p>

    O guará-vermelho pode viver cerca de 15 a 20 anos em condições naturais.
    Em ambientes protegidos, como zoológicos, a expectativa de vida pode ser ainda maior, chegando a 25 anos, devido à ausência de predadores e cuidados constantes.

     Foto: Renato Augusto Martins wikimedia commons
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