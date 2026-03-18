Homem descobre moedas de ouro enterradas em fazenda
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A história foi divulgada em maio durante o programa “Kentucky Life”, mantendo a identidade do fazendeiro em sigilo por razões de segurança.Foto: reprodução/facebook
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As moedas, conhecidas como “Double Eagles”, foram fabricadas em 1863 e incluem valores de 1, 10 e 20 dólares, mas seu valor real é muito superior ao valor nominal.Foto: flickr - Portable Antiquities Scheme
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O fazendeiro comentou que inicialmente encontrou uma moeda “Seated Liberty Half Dollar”, de 1856, a uma certa distância do tesouro, expressando sua incredulidade com a descoberta, que considerou digna de um sonho.Foto: wikimedia commons/MTB photographer
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Em uma entrevista ao programa de TV, o especialista Jeff Garrett afirmou que a antiguidade de uma moeda aumenta seu valor, e o contexto histórico da Guerra Civil Americana contribui ainda mais para isso.Foto: reprodução/Kentucky Educational Television
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Durante o programa, foi levantada a teoria de que um proprietário de terras rico poderia ter enterrado as moedas para protegê-las, ou que o dinheiro poderia ter sido roubado e escondido por alguém que nunca voltou para recuperá-lo.Foto: Peter J. Althammer por Pixabay
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A histórica Batalha de Gettysburg, uma das mais importantes e a mais sangrenta da Guerra Civil Americana — também conhecida como Guerra da Secessão —, nos Estados Unidos, aconteceu entre os dias 1 e 3 de julho de 1863.Foto: Doug Ker/Wikimédia Commons
O conflito, que opôs os exércitos Confederado (sul) e da União (norte), ocorreu nas imediações da cidade de Gettysburg, no estado da Pensilvânia.
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A Guerra da Secessão teve como pano de fundo a divergência entre os estados do norte e do sul a respeito da abolição da escravidão.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
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Os estados do sul, de economia agrária e escravagista, formaram os Estados Confederados da América após se separarem da União. Em 1860, a eleição do republicano Abraham Lincoln gerou insatisfação nos estados sulistas e motivou a insurgência.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
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Chefiado pelo general Robert Lee, o exército confederado tentava avançar para o norte dos Estados Unidos e chegar à capital Washington. Foi nesse contexto que a Batalha de Gettysburg eclodiu.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
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O exército nortista da União tinha a liderança do general George Meade e agiu para conter as pretensões inimigas de forçarem o presidente Abraham Lincoln a capitular.Foto: Hal JespersenWikimédia Commons
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A Batalha de Gettysburg teve a participação de 170 mil soldados e provocou mais de 50 mil baixas, terminando com a derrota dos confederados. A União possuía uma estrutura bélica superior, graças ao estágio avançado de industrialização do norte dos Estados Unidos à época.Foto: wikimedia commons/Myotus
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No terceiro dia de confrontos, o general Robert Lee mobilizou 12 mil homens para uma investida decisiva. O ataque foi batizado de “Carga de Pickett”, em alusão ao nome do general que a liderou. A artilharia superior das forças do norte desmantelou a ofensiva e, no dia seguinte, as tropas do general Lee retrocederam para o sul.Foto: Hal Jespersen/Wikimédia Commons
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A Batalha de Gettysburg Ã© considerada por historiadores o momento de virada na Guerra da SecessÃ£o. O revÃ©s abalou as tropas do general Lee, que vinham obtendo seguidas vitÃ³rias militares.Foto: ReproduÃ§Ã£o da Cornell University Library
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No mesmo período, a União tomou o controle da cidade de Vicksburg, no Mississipi, no oeste. As duas vitórias simultâneas fizeram o cenário da guerra civil se modificar.Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
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Em 19 de novembro de 1863, quatro meses após a batalha, Abraham Lincoln proferiu o “Discurso de Gettysburg”, considerado o mais famoso pronunciamento do 16º presidente dos Estados Unidos. O discurso, que está gravado na parede ao lado da estátua do líder histórico no Memorial de Lincoln, na capital Washington D.C., teve lugar no Cemitério Nacional de Gettysburg.Foto: MonicaVolpin pixabay
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No dia 9 de abril de 1865, ocorreu a rendição final do exército comandado por Robert Lee, encerrando o conflito civil. Gettysburg, que deu nome à importante batalha, é um distrito localizado no condado de Adams, na Pensilvânia. Com pouco mais de 7 mil habitantes, a cidade sedia o Gettysburg College, tradicional instituição liberal de ensino, fundada em 1832.Foto: Flickr XIAO LIU
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O Cemitério Nacional de Gettsyburg é outro ponto de visitação por ser o local onde estão enterrados os heróis das batalhas.Foto: Robert Swanson/Wikimédia Commons