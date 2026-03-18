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Homem descobre moedas de ouro enterradas em fazenda

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Redação Flipar
  • <p>A história foi divulgada em maio durante o programa “Kentucky Life”, mantendo a identidade do fazendeiro em sigilo por razões de segurança. </p>

    A história foi divulgada em maio durante o programa “Kentucky Life”, mantendo a identidade do fazendeiro em sigilo por razões de segurança.

    Foto: reprodução/facebook
  • <p>As moedas, conhecidas como “Double Eagles”, foram fabricadas em 1863 e incluem valores de 1, 10 e 20 dólares, mas seu valor real é muito superior ao valor nominal. </p>

    As moedas, conhecidas como “Double Eagles”, foram fabricadas em 1863 e incluem valores de 1, 10 e 20 dólares, mas seu valor real é muito superior ao valor nominal.

    Foto: flickr - Portable Antiquities Scheme
  • <p>O fazendeiro comentou que inicialmente encontrou uma moeda “Seated Liberty Half Dollar”, de 1856, a uma certa distância do tesouro, expressando sua incredulidade com a descoberta, que considerou digna de um sonho.</p>

    O fazendeiro comentou que inicialmente encontrou uma moeda “Seated Liberty Half Dollar”, de 1856, a uma certa distância do tesouro, expressando sua incredulidade com a descoberta, que considerou digna de um sonho.

     Foto: wikimedia commons/MTB photographer
  • <p>Em uma entrevista ao programa de TV, o especialista Jeff Garrett afirmou que a antiguidade de uma moeda aumenta seu valor, e o contexto histórico da Guerra Civil Americana contribui ainda mais para isso.</p>

    Em uma entrevista ao programa de TV, o especialista Jeff Garrett afirmou que a antiguidade de uma moeda aumenta seu valor, e o contexto histórico da Guerra Civil Americana contribui ainda mais para isso.

     Foto: reprodução/Kentucky Educational Television
  • <p>Durante o programa, foi levantada a teoria de que um proprietário de terras rico poderia ter enterrado as moedas para protegê-las, ou que o dinheiro poderia ter sido roubado e escondido por alguém que nunca voltou para recuperá-lo.</p>

    Durante o programa, foi levantada a teoria de que um proprietário de terras rico poderia ter enterrado as moedas para protegê-las, ou que o dinheiro poderia ter sido roubado e escondido por alguém que nunca voltou para recuperá-lo.

     Foto: Peter J. Althammer por Pixabay
  • <p>A histórica Batalha de Gettysburg, uma das mais importantes e a mais sangrenta da Guerra Civil Americana — também conhecida como Guerra da Secessão —, nos Estados Unidos, aconteceu entre os dias 1 e 3 de julho de 1863.<br /> O conflito, que opôs os exércitos Confederado (sul) e da União (norte), ocorreu nas imediações da cidade de Gettysburg, no estado da Pensilvânia.</p>

    A histórica Batalha de Gettysburg, uma das mais importantes e a mais sangrenta da Guerra Civil Americana — também conhecida como Guerra da Secessão —, nos Estados Unidos, aconteceu entre os dias 1 e 3 de julho de 1863.
    O conflito, que opôs os exércitos Confederado (sul) e da União (norte), ocorreu nas imediações da cidade de Gettysburg, no estado da Pensilvânia.

     Foto: Doug Ker/Wikimédia Commons
  • <p>A Guerra da Secessão teve como pano de fundo a divergência entre os estados do norte e do sul a respeito da abolição da escravidão. </p>

    A Guerra da Secessão teve como pano de fundo a divergência entre os estados do norte e do sul a respeito da abolição da escravidão.

    Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  • <p>Os estados do sul, de economia agrária e escravagista, formaram os Estados Confederados da América após se separarem da União. Em 1860, a eleição do republicano Abraham Lincoln gerou insatisfação nos estados sulistas e motivou a insurgência. </p>

    Os estados do sul, de economia agrária e escravagista, formaram os Estados Confederados da América após se separarem da União. Em 1860, a eleição do republicano Abraham Lincoln gerou insatisfação nos estados sulistas e motivou a insurgência.

    Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>Chefiado pelo general Robert Lee, o exército confederado tentava avançar para o norte dos Estados Unidos e chegar à capital Washington. Foi nesse contexto que a Batalha de Gettysburg eclodiu. </p>

    Chefiado pelo general Robert Lee, o exército confederado tentava avançar para o norte dos Estados Unidos e chegar à capital Washington. Foi nesse contexto que a Batalha de Gettysburg eclodiu.

    Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
  • <p>O exército nortista da União tinha a liderança do general George Meade e agiu para conter as pretensões inimigas de forçarem o presidente Abraham Lincoln a capitular. </p>

    O exército nortista da União tinha a liderança do general George Meade e agiu para conter as pretensões inimigas de forçarem o presidente Abraham Lincoln a capitular.

    Foto: Hal JespersenWikimédia Commons
  • <p>A Batalha de Gettysburg teve a participação de 170 mil soldados e provocou mais de 50 mil baixas, terminando com a derrota dos confederados. A União possuía uma estrutura bélica superior, graças ao estágio avançado de industrialização do norte dos Estados Unidos à época. </p>

    A Batalha de Gettysburg teve a participação de 170 mil soldados e provocou mais de 50 mil baixas, terminando com a derrota dos confederados. A União possuía uma estrutura bélica superior, graças ao estágio avançado de industrialização do norte dos Estados Unidos à época.

    Foto: wikimedia commons/Myotus
  • <p>No terceiro dia de confrontos, o general Robert Lee mobilizou 12 mil homens para uma investida decisiva. O ataque foi batizado de “Carga de Pickett”, em alusão ao nome do general que a liderou. A artilharia superior das forças do norte desmantelou a ofensiva e, no dia seguinte, as tropas do general Lee retrocederam para o sul. </p>

    No terceiro dia de confrontos, o general Robert Lee mobilizou 12 mil homens para uma investida decisiva. O ataque foi batizado de “Carga de Pickett”, em alusão ao nome do general que a liderou. A artilharia superior das forças do norte desmantelou a ofensiva e, no dia seguinte, as tropas do general Lee retrocederam para o sul.

    Foto: Hal Jespersen/Wikimédia Commons
  • <p>A Batalha de Gettysburg Ã© considerada por historiadores o momento de virada na Guerra da SecessÃ£o. O revÃ©s abalou as tropas do general Lee, que vinham obtendo seguidas vitÃ³rias militares. </p>

    A Batalha de Gettysburg Ã© considerada por historiadores o momento de virada na Guerra da SecessÃ£o. O revÃ©s abalou as tropas do general Lee, que vinham obtendo seguidas vitÃ³rias militares.

    Foto: ReproduÃ§Ã£o da Cornell University Library
  • <p>No mesmo período, a União tomou o controle da cidade de Vicksburg, no Mississipi, no oeste. As duas vitórias simultâneas fizeram o cenário da guerra civil se modificar. </p>

    No mesmo período, a União tomou o controle da cidade de Vicksburg, no Mississipi, no oeste. As duas vitórias simultâneas fizeram o cenário da guerra civil se modificar.

    Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>Em 19 de novembro de 1863, quatro meses após a batalha, Abraham Lincoln proferiu o “Discurso de Gettysburg”, considerado o mais famoso pronunciamento do 16º presidente dos Estados Unidos. O discurso, que está gravado na parede ao lado da estátua do líder histórico no Memorial de Lincoln, na capital Washington D.C., teve lugar no Cemitério Nacional de Gettysburg. </p>

    Em 19 de novembro de 1863, quatro meses após a batalha, Abraham Lincoln proferiu o “Discurso de Gettysburg”, considerado o mais famoso pronunciamento do 16º presidente dos Estados Unidos. O discurso, que está gravado na parede ao lado da estátua do líder histórico no Memorial de Lincoln, na capital Washington D.C., teve lugar no Cemitério Nacional de Gettysburg.

    Foto: MonicaVolpin pixabay
  • <p>No dia 9 de abril de 1865, ocorreu a rendição final do exército comandado por Robert Lee, encerrando o conflito civil. Gettysburg, que deu nome à importante batalha, é um distrito localizado no condado de Adams, na Pensilvânia. Com pouco mais de 7 mil habitantes, a cidade sedia o Gettysburg College, tradicional instituição liberal de ensino, fundada em 1832. </p>

    No dia 9 de abril de 1865, ocorreu a rendição final do exército comandado por Robert Lee, encerrando o conflito civil. Gettysburg, que deu nome à importante batalha, é um distrito localizado no condado de Adams, na Pensilvânia. Com pouco mais de 7 mil habitantes, a cidade sedia o Gettysburg College, tradicional instituição liberal de ensino, fundada em 1832.

    Foto: Flickr XIAO LIU
  • <p>O Cemitério Nacional de Gettsyburg é outro ponto de visitação por ser o local onde estão enterrados os heróis das batalhas.</p>

    O Cemitério Nacional de Gettsyburg é outro ponto de visitação por ser o local onde estão enterrados os heróis das batalhas.

     Foto: Robert Swanson/Wikimédia Commons
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