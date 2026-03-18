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Montanhas que têm formatos curiosos ao redor do planeta

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Redação Flipar
  • <p>Essas formações muitas vezes resultam de processos geológicos únicos, como erosão diferencial, atividade vulcânica ou movimentações tectônicas. Veja algumas incríveis.</p>

    Essas formações muitas vezes resultam de processos geológicos únicos, como erosão diferencial, atividade vulcânica ou movimentações tectônicas. Veja algumas incríveis.

     Foto: Victor/pexels.com
  • <p>Table Mountain (África do Sul) – Localizada na Cidade do Cabo, tem um topo achatado que lembra uma mesa, formado por erosão ao longo de milhões de anos. Foi referência para navegadores desde o século XV. Seu teleférico e trilhas oferecem vistas espetaculares do oceano Atlântico.</p>

    Table Mountain (África do Sul) – Localizada na Cidade do Cabo, tem um topo achatado que lembra uma mesa, formado por erosão ao longo de milhões de anos. Foi referência para navegadores desde o século XV. Seu teleférico e trilhas oferecem vistas espetaculares do oceano Atlântico.

     Foto: Danie van der Merwe wikimedia commons
  • <p>Pão de Açúcar (Brasil) – Com sua forma arredondada e isolada, essa montanha no Rio de Janeiro é um dos cartões-postais do país. Formada por granito e quartzo há cerca de 600 milhões de anos, é acessível por teleférico e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara.</p>

    Pão de Açúcar (Brasil) – Com sua forma arredondada e isolada, essa montanha no Rio de Janeiro é um dos cartões-postais do país. Formada por granito e quartzo há cerca de 600 milhões de anos, é acessível por teleférico e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara.

     Foto: Alexandre Macieira/Riotur
  • <p>Devils Tower (EUA) – Essa formação geológica em Wyoming tem forma cilíndrica e paredes verticais. Criada por intrusão vulcânica há milhões de anos, é sagrada para tribos indígenas. Popular entre alpinistas, ganhou fama no cinema como cenário de “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”.</p>

    Devils Tower (EUA) – Essa formação geológica em Wyoming tem forma cilíndrica e paredes verticais. Criada por intrusão vulcânica há milhões de anos, é sagrada para tribos indígenas. Popular entre alpinistas, ganhou fama no cinema como cenário de “Contatos Imediatos do Terceiro Grau”.

     Foto: hippopx.com
  • <p>Kirkjufell (Islândia) – Conhecida como a “montanha da igreja” devido ao seu formato pontiagudo, é um dos lugares mais fotografados da Islândia. Formada por camadas de sedimentos e lava, destaca-se ainda mais por estar cercada por cachoeiras. Ficou famosa por aparecer na série Game of Thrones.</p>

    Kirkjufell (Islândia) – Conhecida como a “montanha da igreja” devido ao seu formato pontiagudo, é um dos lugares mais fotografados da Islândia. Formada por camadas de sedimentos e lava, destaca-se ainda mais por estar cercada por cachoeiras. Ficou famosa por aparecer na série Game of Thrones.

     Foto: Gotta Be Worth It @myersmc/Pexels
  • <p>Half Dome (EUA) – No Parque Nacional de Yosemite, essa montanha tem um formato de cúpula cortada ao meio. Sua aparência distinta é resultado da erosão glacial. É um desafio para escaladores, e sua trilha íngreme atrai aventureiros do mundo todo.</p>

    Half Dome (EUA) – No Parque Nacional de Yosemite, essa montanha tem um formato de cúpula cortada ao meio. Sua aparência distinta é resultado da erosão glacial. É um desafio para escaladores, e sua trilha íngreme atrai aventureiros do mundo todo.

     Foto: hippopx.com
  • <p>Ayers Rock/Uluru (Austrália) – Essa enorme formação rochosa no deserto australiano tem coloração avermelhada e superfície arredondada. Formada há cerca de 550 milhões de anos, é sagrada para os aborígenes. Seu tom muda ao longo do dia, criando um espetáculo natural.</p>

    Ayers Rock/Uluru (Austrália) – Essa enorme formação rochosa no deserto australiano tem coloração avermelhada e superfície arredondada. Formada há cerca de 550 milhões de anos, é sagrada para os aborígenes. Seu tom muda ao longo do dia, criando um espetáculo natural.

     Foto: hippopx.com
  • <p>Torres del Paine (Chile) – Localizadas na Patagônia, essas torres de granito possuem picos pontiagudos e verticais. Foram moldadas por geleiras e ventos intensos ao longo de milênios. O parque onde estão situadas é um dos destinos de trekking mais famosos do mundo.</p>

    Torres del Paine (Chile) – Localizadas na Patagônia, essas torres de granito possuem picos pontiagudos e verticais. Foram moldadas por geleiras e ventos intensos ao longo de milênios. O parque onde estão situadas é um dos destinos de trekking mais famosos do mundo.

     Foto:
  • <p>Roraima (Brasil/Venezuela/Guiana) â?? Esse imenso tepui (montanha de topo plano) tem escarpas verticais e Ã© uma das formaÃ§Ãµes geolÃ³gicas mais antigas da Terra. InspiraÃ§Ã£o para o livro O Mundo Perdido, seu platÃŽ abriga ecossistemas Ãºnicos, com espÃ©cies endÃªmicas de flora e fauna.</p>

    Roraima (Brasil/Venezuela/Guiana) â?? Esse imenso tepui (montanha de topo plano) tem escarpas verticais e Ã© uma das formaÃ§Ãµes geolÃ³gicas mais antigas da Terra. InspiraÃ§Ã£o para o livro O Mundo Perdido, seu platÃŽ abriga ecossistemas Ãºnicos, com espÃ©cies endÃªmicas de flora e fauna.

     Foto: Paolo Costa Baldi /WikimÃ©dia Commons
  • <p>Los Tres Cuernos (Argentina/Chile) – Essas montanhas dentro do Parque Nacional Torres del Paine possuem camadas alternadas de granito e rocha sedimentar, criando um efeito visual distinto. São cercadas por lagos e geleiras, compondo uma das paisagens mais impressionantes dos Andes.</p>

    Los Tres Cuernos (Argentina/Chile) – Essas montanhas dentro do Parque Nacional Torres del Paine possuem camadas alternadas de granito e rocha sedimentar, criando um efeito visual distinto. São cercadas por lagos e geleiras, compondo uma das paisagens mais impressionantes dos Andes.

     Foto: Lorenzo Albertini/Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile
  • <p>Stawamus Chief (Canadá) – Essa enorme parede de granito em British Columbia lembra uma cúpula arredondada e é um dos maiores monólitos da América do Norte. Esculpida por glaciações, é um paraíso para escaladores e oferece trilhas com vistas incríveis.</p>

    Stawamus Chief (Canadá) – Essa enorme parede de granito em British Columbia lembra uma cúpula arredondada e é um dos maiores monólitos da América do Norte. Esculpida por glaciações, é um paraíso para escaladores e oferece trilhas com vistas incríveis.

     Foto: Parveen Singh/pexels
  • <p>Essas montanhas se destacam tanto por sua formação única quanto por seu valor histórico, cultural e turístico, tornando-se símbolos de seus respectivos países.</p>

    Essas montanhas se destacam tanto por sua formação única quanto por seu valor histórico, cultural e turístico, tornando-se símbolos de seus respectivos países.

     Foto: Halley Pacheco de Oliveira wikimedia commons
  • <p>Matterhorn (Suíça/Itália) – Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural.</p>

    Matterhorn (Suíça/Itália) – Com sua forma piramidal quase perfeita, é uma das montanhas mais icônicas dos Alpes. Formada pela colisão de placas tectônicas, sua ascensão é um desafio para alpinistas. A cidade suíça de Zermatt oferece vistas espetaculares e infraestrutura turística para admirar essa maravilha natural.

     Foto: Christian Buergi/Pexels
  • <p>Sugarloaf Mountain (EUA) – Localizada no estado de Maine, tem um formato cônico distinto e é uma das principais montanhas para esqui da região. Sua origem remonta a processos glaciais que esculpiram seu relevo suave. Além do turismo de inverno, oferece trilhas e vistas panorâmicas no verão.</p>

    Sugarloaf Mountain (EUA) – Localizada no estado de Maine, tem um formato cônico distinto e é uma das principais montanhas para esqui da região. Sua origem remonta a processos glaciais que esculpiram seu relevo suave. Além do turismo de inverno, oferece trilhas e vistas panorâmicas no verão.

     Foto: sugarloaf.com
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