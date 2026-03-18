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Surpreenda-se com 16 prédios que têm formatos exóticos pelo mundo

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Redação Flipar
  • <p>Alguns edifícios parecem contrariar a gravidade; outros lembram objetos, criaturas ou cenários de ficção científica. Confira a seguir 16 estruturas que são esquisitas, mas também fascinantes! </p>

    Alguns edifícios parecem contrariar a gravidade; outros lembram objetos, criaturas ou cenários de ficção científica. Confira a seguir 16 estruturas que são esquisitas, mas também fascinantes!

    Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Divulgac?a?o/Domínio Público
  • <p>A Casa do Penhasco (Granada, Espanha): Essa casa foi construída enterrada na montanha e coberta por uma estrutura curva de concreto com escamas de zinco. Segundo o estúdio responsável, a solução foi mais econômica que métodos tradicionais.</p>

    A Casa do Penhasco (Granada, Espanha): Essa casa foi construída enterrada na montanha e coberta por uma estrutura curva de concreto com escamas de zinco. Segundo o estúdio responsável, a solução foi mais econômica que métodos tradicionais.

     Foto: Divulgac?a?o/Jesus Granada
  • <p>Casa do Penedo (Fafe, Portugal): ConstruÃ­da em 1974 entre quatro grandes rochedos, a casa serviu inicialmente como refÃºgio rural de uma famÃ­lia local. Hoje, Ã© usada apenas pelos proprietÃ¡rios durante as fÃ©rias. </p>

    Casa do Penedo (Fafe, Portugal): ConstruÃ­da em 1974 entre quatro grandes rochedos, a casa serviu inicialmente como refÃºgio rural de uma famÃ­lia local. Hoje, Ã© usada apenas pelos proprietÃ¡rios durante as fÃ©rias.

    Foto: Maksym Kaharlytskyi/Unsplash
  • <p>Drina River House (rio Drina, Sérvia): A casa foi construída em 1968 sobre uma rocha e surgiu como um refúgio criado por dois irmãos adolescentes para se protegerem das fortes correntezas. A estrutura já foi reconstruída várias vezes pela comunidade. </p>

    Drina River House (rio Drina, Sérvia): A casa foi construída em 1968 sobre uma rocha e surgiu como um refúgio criado por dois irmãos adolescentes para se protegerem das fortes correntezas. A estrutura já foi reconstruída várias vezes pela comunidade.

    Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Inntel Hotel (Zaandam, Países Baixos): Construído em 2010, este hotel de 12 andares combina diversos estilos das tradicionais casas de madeira da região, desde residências mais nobres até cabanas de trabalhadores.</p>

    Inntel Hotel (Zaandam, Países Baixos): Construído em 2010, este hotel de 12 andares combina diversos estilos das tradicionais casas de madeira da região, desde residências mais nobres até cabanas de trabalhadores.

     Foto: Wikimedia Commons/Zairon
  • <p>Arca de Konieczny (Cracóvia, Polônia): A casa do arquiteto Robert Konieczny não parece um barco à toa: ela foi projetada para resistir a deslizamentos de terra, comuns na região onde foi construída. </p>

    Arca de Konieczny (Cracóvia, Polônia): A casa do arquiteto Robert Konieczny não parece um barco à toa: ela foi projetada para resistir a deslizamentos de terra, comuns na região onde foi construída.

    Foto: Divulgac?a?o/Olo Studio
  • <p>Mirrorcube Treehotel (Suécia): Localizado perto do Círculo Polar Ártico, este cubo de alumínio revestido de espelhos cria a ilusão de desaparecer ao refletir a paisagem ao redor.</p>

    Mirrorcube Treehotel (Suécia): Localizado perto do Círculo Polar Ártico, este cubo de alumínio revestido de espelhos cria a ilusão de desaparecer ao refletir a paisagem ao redor.

     Foto: Flickr - steffen l
  • <p>National Fisheries Development Board (Telangana, Índia): O chamado “edifício-peixe” é na verdade sede da Junta de Pesca da Índia. A barbatana serve de marquise e os olhos funcionam como janelas do prédio. </p>

    National Fisheries Development Board (Telangana, Índia): O chamado “edifício-peixe” é na verdade sede da Junta de Pesca da Índia. A barbatana serve de marquise e os olhos funcionam como janelas do prédio.

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Taipei Performing Arts Centre (Taipei, Taiwan): O complexo reúne três teatros ligados a um cubo central de vidro que concentra os palcos posteriores e áreas técnicas. Destaque para a grande esfera que parece colidir com a fachada. </p>

    Taipei Performing Arts Centre (Taipei, Taiwan): O complexo reúne três teatros ligados a um cubo central de vidro que concentra os palcos posteriores e áreas técnicas. Destaque para a grande esfera que parece colidir com a fachada.

    Foto: Divulgac?a?o/Chris Stowers
  • <p>Teapot Dome (Washington, Estados Unidos): Este simpático posto de gasolina foi construído em 1922. A construção em forma de bule foi uma crítica bem-humorada a um escândalo da época que envolvia reservas federais de petróleo. </p>

    Teapot Dome (Washington, Estados Unidos): Este simpático posto de gasolina foi construído em 1922. A construção em forma de bule foi uma crítica bem-humorada a um escândalo da época que envolvia reservas federais de petróleo.

    Foto: Wikimedia Commons/Iflorea
  • <p>Balancing Barn (Halesworth, Inglaterra): O objetivo deste prédio em forma de gangorra é incentivar o público a repensar sua relação com a natureza e a interagir de novas maneiras com a arquitetura contemporânea.</p>

    Balancing Barn (Halesworth, Inglaterra): O objetivo deste prédio em forma de gangorra é incentivar o público a repensar sua relação com a natureza e a interagir de novas maneiras com a arquitetura contemporânea.

     Foto: Wikimedia Commons/William M. Connolley
  • <p>The Basket Building (Ohio, Estados Unidos): O antigo prédio-sede da Longaberger Company foi construído com o intuito de imitar um de seus produtos mais famosos: a cesta Medium Market Basket. A estrutura acabou se tornando um ícone da marca. </p>

    The Basket Building (Ohio, Estados Unidos): O antigo prédio-sede da Longaberger Company foi construído com o intuito de imitar um de seus produtos mais famosos: a cesta Medium Market Basket. A estrutura acabou se tornando um ícone da marca.

    Foto: Domínio Público
  • <p>The Big Duck (Nova York, Estados Unidos): Essa loja em formato de pato inspirou o arquiteto Robert Venturi a formular a teoria da “Casa Pato”, usada para ilustrar edifícios cuja forma expressa diretamente sua função — no caso, vender produtos de pato.</p>

    The Big Duck (Nova York, Estados Unidos): Essa loja em formato de pato inspirou o arquiteto Robert Venturi a formular a teoria da “Casa Pato”, usada para ilustrar edifícios cuja forma expressa diretamente sua função — no caso, vender produtos de pato.

     Foto: Wikimedia Commons/Photograph by Mike Peel
  • <p>The Steel House (Texas, Estados Unidos): O escultor Robert Bruno passou 30 anos construindo esta casa futurista de aço apoiada sobre quatro pilares. A estrutura, que lembra uma nave espacial enferrujada, permaneceu inacabada após sua morte. </p>

    The Steel House (Texas, Estados Unidos): O escultor Robert Bruno passou 30 anos construindo esta casa futurista de aço apoiada sobre quatro pilares. A estrutura, que lembra uma nave espacial enferrujada, permaneceu inacabada após sua morte.

    Foto: Divulgac?a?o/Airbnb
  • <p>The Twist (Jevnaker, Noruega): Criado por Bjarke Ingels, “The Twist” é um museu de arte contemporânea no rio Randselva que funciona simultaneamente como galeria de arte e ponte por meio de sua estrutura retorcida. </p>

    The Twist (Jevnaker, Noruega): Criado por Bjarke Ingels, “The Twist” é um museu de arte contemporânea no rio Randselva que funciona simultaneamente como galeria de arte e ponte por meio de sua estrutura retorcida.

    Foto: Divulgação/Laurian Ghinitoiu
  • <p>The Wave (Vejle, Dinamarca): Este complexo residencial de cinco torres onduladas foi projetado para refletir as colinas e as ondas do fiorde local. O projeto já ganhou diversos prêmios por sua proposta inovadora de habitação.</p>

    The Wave (Vejle, Dinamarca): Este complexo residencial de cinco torres onduladas foi projetado para refletir as colinas e as ondas do fiorde local. O projeto já ganhou diversos prêmios por sua proposta inovadora de habitação.

     Foto: Wikimedia Commons/Mozzihh
  • <p>Under (Sørlandet, Noruega): Localizado no sul da Noruega, esse é o primeiro restaurante subaquático da Europa, que também funciona como centro de pesquisa marinha. O edifício, que “mergulha” em direção ao mar, tem 34 metros de comprimento. </p>

    Under (Sørlandet, Noruega): Localizado no sul da Noruega, esse é o primeiro restaurante subaquático da Europa, que também funciona como centro de pesquisa marinha. O edifício, que “mergulha” em direção ao mar, tem 34 metros de comprimento.

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