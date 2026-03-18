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Paredão de esculturas atrai turistas em Santa Catarina

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Redação Flipar
  • <p>Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans.</p>

    Esta galeria a céu aberto foi esculpida nas rochas que margeiam a rua Etienne Stawiarski, às margens do Rio Tubarão, no pequeno município de Orleans.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de “Zé Diabo”, em colaboração com o Padre João Leonir Dall’Alba.</p>

    As obras foram idealizadas pelo artista José Fernandes, apelidado de “Zé Diabo”, em colaboração com o Padre João Leonir Dall’Alba.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira.</p>

    O projeto começou em 1980 e transformou um paredão rochoso em um monumento que mistura arte sacra e história brasileira.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884.</p>

    O paredão havia sido aberto durante a construção da ferrovia Dona Tereza Cristina, em 1884.

     Foto: Reprodução de Vídeo Globoplay
  • <p>Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba.</p>

    Dos 26 painéis planejados, nove foram parcial ou totalmente concluídos até 1989. Depois, as obras foram paralisadas por falta de verba.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans.</p>

    Apesar de não ser oficialmente tombado, o paredão é reconhecido pela comunidade como um símbolo cultural do município de Orleans.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>Anualmente, equipes do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel e do Unibave, com apoio da prefeitura, realizam manutenções para evitar degradação pela vegetação e erosão.</p>

    Anualmente, equipes do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel e do Unibave, com apoio da prefeitura, realizam manutenções para evitar degradação pela vegetação e erosão.

     Foto: Prefeitura de Orleans
  • <p>Um dos painéis, chamado “A primeira Missa no Brasil”, retrata caravelas, portugueses, uma arca, um altar e uma cruz, além da figura de Frei Henrique de Coimbra.</p>

    Um dos painéis, chamado “A primeira Missa no Brasil”, retrata caravelas, portugueses, uma arca, um altar e uma cruz, além da figura de Frei Henrique de Coimbra.

     Foto: - Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>Outro painel, chamado “A criação do homem”, levou quase um ano para ficar pronto.</p>

    Outro painel, chamado “A criação do homem”, levou quase um ano para ficar pronto.

     Foto: - Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>Na “Passagem do Mar Vermelho” foi esculpido Moisés conduzindo o povo Hebreu pelas terras do faraó — é considerado o painel mais trabalhoso feito pelo artista.</p>

    Na “Passagem do Mar Vermelho” foi esculpido Moisés conduzindo o povo Hebreu pelas terras do faraó — é considerado o painel mais trabalhoso feito pelo artista.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>Uma curiosidade é que o 9º e último painel, “O Nascimento de Cristo”, teria dimensões impressionantes, mas acabou não sendo finalizado.</p>

    Uma curiosidade é que o 9º e último painel, “O Nascimento de Cristo”, teria dimensões impressionantes, mas acabou não sendo finalizado.

     Foto: Reprodução do Livro, Esculturas do Paredão
  • <p>Localizada no sul de Santa Catarina, Orleans é um município acolhedor com cerca de 24 mil habitantes e repleto de história.</p>

    Localizada no sul de Santa Catarina, Orleans é um município acolhedor com cerca de 24 mil habitantes e repleto de história.

     Foto: - Reprodução do Youtube
  • <p>Fundada em 1913, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao conde d’Eu, Gastão de Orleans, marido da Princesa Isabel.</p>

    Fundada em 1913, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao conde d’Eu, Gastão de Orleans, marido da Princesa Isabel.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>Colonizado por imigrantes europeus — principalmente italianos, alemães, poloneses e outros — Orleans preserva forte tradição cultural e arquitetônica ligada à imigração.</p>

    Colonizado por imigrantes europeus — principalmente italianos, alemães, poloneses e outros — Orleans preserva forte tradição cultural e arquitetônica ligada à imigração.

     Foto: Divulgação
  • <p>A cidade é conhecida como a “Capital da Cultura” catarinense.</p>

    A cidade é conhecida como a “Capital da Cultura” catarinense.

     Foto: Divulgação
  • <p>Entre suas instituições culturais destaca-se a Academia Orleanense de Letras, fundada em 1981 e considerada a segunda mais antiga do estado.</p>

    Entre suas instituições culturais destaca-se a Academia Orleanense de Letras, fundada em 1981 e considerada a segunda mais antiga do estado.

     Foto: Divulgação
  • <p>Turisticamente, Orleans é impulsionada por atrativos como o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, que preserva e expõe a história dos primeiros colonos, com construções e objetos da época.</p>

    Turisticamente, Orleans é impulsionada por atrativos como o Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, que preserva e expõe a história dos primeiros colonos, com construções e objetos da época.

     Foto: Divulgação
  • <p>Além disso, a icônica Paróquia Santa Otília, construída em estilo gótico tardio, é cartão?postal da cidade com sua torre de quase 54?m e interior decorado com altar de mogno.</p>

    Além disso, a icônica Paróquia Santa Otília, construída em estilo gótico tardio, é cartão?postal da cidade com sua torre de quase 54?m e interior decorado com altar de mogno.

     Foto: Divulgação
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