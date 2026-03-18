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Animais

Pesquisa mostra que gorilas-da-montanha passam pela menopausa

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Redação Flipar
  • <p>A descoberta foi feita por pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionista, na Alemanha, e publicada recentemente na revista científica PNAS. </p>

    A descoberta foi feita por pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucionista, na Alemanha, e publicada recentemente na revista científica PNAS.

    Foto: Janwo/Wikimedia Commons
  • <p>O estudo foi conduzido pelos cientistas Nikolaos Smit e Martha Robbins, que analisaram décadas de observações sobre a população desses primatas no Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, em Uganda, no centro-leste da África.</p>

    O estudo foi conduzido pelos cientistas Nikolaos Smit e Martha Robbins, que analisaram décadas de observações sobre a população desses primatas no Parque Nacional Impenetrável de Bwindi, em Uganda, no centro-leste da África.

     Foto: Josefito123/Wikimedia Commons
  • <p>Nesse ambiente isolado, os pesquisadores acompanharam 25 fêmeas adultas de gorilas e constataram que sete delas viveram ao menos uma década após o fim do período reprodutivo. </p>

    Nesse ambiente isolado, os pesquisadores acompanharam 25 fêmeas adultas de gorilas e constataram que sete delas viveram ao menos uma década após o fim do período reprodutivo.

    Foto: Reprodução do Flickr Alan H Bowker
  • <p>Duas chegaram perto dos 50 anos, idade que raramente é alcançada por gorilas em ambiente natural.</p>

    Duas chegaram perto dos 50 anos, idade que raramente é alcançada por gorilas em ambiente natural.

     Foto: Reprodução do Flickr Geoffrey Degens
  • <p>De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, para definir o chamado “tempo de vida pós-reprodutivo” os cientistas levaram em conta o intervalo médio entre os nascimentos dos filhotes, que varia de quatro a seis anos. </p>

    De acordo com reportagem do jornal Folha de S.Paulo, para definir o chamado “tempo de vida pós-reprodutivo” os cientistas levaram em conta o intervalo médio entre os nascimentos dos filhotes, que varia de quatro a seis anos.

    Foto: Reprodução do Flickr pd63's pics
  • <p>Quando uma fêmea passava o dobro desse tempo sem ter novas crias, e também sem registrar atividade com parceiros, ela era considerada em fase pós-reprodutiva. </p>

    Quando uma fêmea passava o dobro desse tempo sem ter novas crias, e também sem registrar atividade com parceiros, ela era considerada em fase pós-reprodutiva.

    Foto: Charles J. Sharp/Wikimédia Commons
  • <p>A maioria dessas fêmeas tinha mais de 35 anos, limite máximo já observado para partos na natureza, e não havia tido relações por mais de sete anos e meio. Segundo as estimativas, elas passam cerca de 10% da vida adulta – iniciada aos dez anos – nesse estágio, um percentual semelhante ao da menopausa humana.</p>

    A maioria dessas fêmeas tinha mais de 35 anos, limite máximo já observado para partos na natureza, e não havia tido relações por mais de sete anos e meio. Segundo as estimativas, elas passam cerca de 10% da vida adulta – iniciada aos dez anos – nesse estágio, um percentual semelhante ao da menopausa humana.

     Foto: Azurfrog/Wikimédia Commons
  • <p>Os cientistas ainda nÃ£o afirmam com certeza que o fenÃŽmeno seja idÃªntico ao que ocorre em mulheres, jÃ¡ que a ausÃªncia de novas crias poderia ser explicada por abortos espontÃ¢neos ou complicaÃ§Ãµes gestacionais em idades avanÃ§adas. </p>

    Os cientistas ainda nÃ£o afirmam com certeza que o fenÃŽmeno seja idÃªntico ao que ocorre em mulheres, jÃ¡ que a ausÃªncia de novas crias poderia ser explicada por abortos espontÃ¢neos ou complicaÃ§Ãµes gestacionais em idades avanÃ§adas.

    Foto: Thomas Fuhrmann/WikimÃ©dia Commons
  • <p>Mesmo assim, análises hormonais de fêmeas mais velhas revelaram alterações semelhantes às registradas em humanos durante a menopausa, sugerindo que o fenômeno pode realmente estar presente entre as gorilas-da-montanha.</p>

    Mesmo assim, análises hormonais de fêmeas mais velhas revelaram alterações semelhantes às registradas em humanos durante a menopausa, sugerindo que o fenômeno pode realmente estar presente entre as gorilas-da-montanha.

     Foto: Charles J. Sharp /Wikimédia Commons
  • <p>Caso os resultados se confirmem, as gorilas de Bwindi se juntarão a um grupo bastante restrito de mamíferos com essa característica. </p>

    Caso os resultados se confirmem, as gorilas de Bwindi se juntarão a um grupo bastante restrito de mamíferos com essa característica.

    Foto: Charles J. Sharp /Wikimédia Commons
  • <p>Até hoje, o fenômeno só foi documentado em algumas espécies de cetáceos com dentes — como orcas, belugas e narvais — e em chimpanzés de uma população de Ngogo, também em Uganda. </p>

    Até hoje, o fenômeno só foi documentado em algumas espécies de cetáceos com dentes — como orcas, belugas e narvais — e em chimpanzés de uma população de Ngogo, também em Uganda.

    Foto: Divulgação Luis Aguillar Cetalab
  • <p>A presença da menopausa em animais levanta uma questão fascinante: por que a evolução conservaria um traço que, à primeira vista, parece reduzir as chances de reprodução?</p>

    A presença da menopausa em animais levanta uma questão fascinante: por que a evolução conservaria um traço que, à primeira vista, parece reduzir as chances de reprodução?

     Foto: Kurt Ackermann /Wikimédia Commons
  • <p>Sob a ótica da seleção natural, formulada por Charles Darwin no século 19, deixar de se reproduzir durante parte da vida adulta pareceria desvantajoso. </p>

    Sob a ótica da seleção natural, formulada por Charles Darwin no século 19, deixar de se reproduzir durante parte da vida adulta pareceria desvantajoso.

    Foto: Wikilmages pixabay
  • <p>Menos descendentes significam menos oportunidades de transmitir genes adiante. No entanto, há outra forma de garantir o sucesso evolutivo: em vez de ter muitos filhotes, uma fêmea pode investir mais energia e tempo nos cuidados com poucos deles, aumentando a probabilidade de que sobrevivam e também se reproduzam.</p>

    Menos descendentes significam menos oportunidades de transmitir genes adiante. No entanto, há outra forma de garantir o sucesso evolutivo: em vez de ter muitos filhotes, uma fêmea pode investir mais energia e tempo nos cuidados com poucos deles, aumentando a probabilidade de que sobrevivam e também se reproduzam.

     Foto: Imagem de Arek Socha por Pixabay
  • <p>É dessa lógica que surge a chamada “hipótese da avó”. Segundo ela, após deixar de gerar novos descendentes, uma fêmea passa a direcionar seus esforços ao cuidado com os netos – o que, indiretamente, mantém viva sua herança genética. Essa teoria ajuda a explicar a menopausa em espécies com estruturas familiares complexas, como humanos e orcas.</p>

    É dessa lógica que surge a chamada “hipótese da avó”. Segundo ela, após deixar de gerar novos descendentes, uma fêmea passa a direcionar seus esforços ao cuidado com os netos – o que, indiretamente, mantém viva sua herança genética. Essa teoria ajuda a explicar a menopausa em espécies com estruturas familiares complexas, como humanos e orcas.

     Foto: Reprodução do Flickr smthpal
  • <p>No caso das gorilas-da-montanha, porém, a explicação pode ser outra. Como as fêmeas frequentemente mudam de grupo ao longo da vida, muitas vezes não permanecem próximas dos próprios descendentes para cuidar dos netos — o que enfraquece a hipótese da avó. </p>

    No caso das gorilas-da-montanha, porém, a explicação pode ser outra. Como as fêmeas frequentemente mudam de grupo ao longo da vida, muitas vezes não permanecem próximas dos próprios descendentes para cuidar dos netos — o que enfraquece a hipótese da avó.

    Foto: Reprodução do Flickr pd63's pics
  • <p>Por isso, os pesquisadores sugerem uma alternativa: a “hipótese da mãe”. Segundo essa ideia, o período pós-reprodutivo serviria para permitir que as fêmeas terminem de criar seus filhotes mais velhos, oferecendo suporte e proteção enquanto eles amadurecem, além de contribuir para a estabilidade social dos grupos.</p>

    Por isso, os pesquisadores sugerem uma alternativa: a “hipótese da mãe”. Segundo essa ideia, o período pós-reprodutivo serviria para permitir que as fêmeas terminem de criar seus filhotes mais velhos, oferecendo suporte e proteção enquanto eles amadurecem, além de contribuir para a estabilidade social dos grupos.

     Foto: Reprodução do Flickr Alan H Bowker
  • <p>Ainda serão necessários mais estudos de longo prazo para confirmar essa hipótese, mas o trabalho de Smit e Robbins abre uma nova janela para compreender como a evolução moldou os ciclos de vida dos grandes símios — e, por extensão, da própria espécie humana. </p>

    Ainda serão necessários mais estudos de longo prazo para confirmar essa hipótese, mas o trabalho de Smit e Robbins abre uma nova janela para compreender como a evolução moldou os ciclos de vida dos grandes símios — e, por extensão, da própria espécie humana.

    Foto: Reprodução do Flickr Takashi Muramatsu
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