Teatros de ópera pelo mundo: palcos grandiosos da música
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Em 18 de setembro de 1809, a Royal Opera House, em Londres, foi devastada por um grande incêndio. Foi o segundo a atingir o teatro, que era conhecido na época como “Theatre Royal” em Covent Garden. O incêndio começou à noite e destruiu a bela construção.Foto: Domínio público
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Royal Opera House (Londres, Inglaterra) – Inaugurada em 1732 e situada em Covent Garden, é uma das mais importantes casas de ópera da Europa. Reconhecida por sua excelência artística, abriga companhias de prestígio e recebe montagens de alto nível com alguns dos maiores nomes da ópera e do balé mundial.Foto: Thomas Rowlandson domínio público
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Teatro alla Scala (Milão, Itália) – Inaugurado em 1778, é uma das casas de ópera mais famosas do mundo. La Scala é sinônimo de tradição operística e recebe grandes produções e renomados artistas.Foto: John Picken wikimedia commons
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Metropolitan Opera House (Nova York, EUA) – Parte do Lincoln Center, o “Met” é uma das maiores e mais prestigiadas casas de ópera do mundo, famosa por suas grandes produções e pela qualidade de suas apresentações.Foto: Domínio público
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Vienna State Opera (Viena, Áustria) – Este teatro em Viena é um dos mais importantes da Europa. A Ópera Estatal de Viena é famosa tanto pela grandiosidade de suas produções quanto por sua programação extensa, com apresentações quase diárias.Foto: Imagem de Michael Kleinsasser por Pixabay
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Viena, particularmente, é uma cidade famosa mundialmente pela tradição musical, pois foi o lar de compositores icônicos, incluindo Mozart, Beethoven, Schubert e Johann Strauss II, que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da música clássica.Foto: wikimedia commons Rafa Esteve
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Mas, diferentemente do que muitos pensam, Mozart (foto) e Beethoven nunca se apresentaram na Vienna State Opera , pois ambos morreram antes da inauguraÃ§Ã£o do teatro em 1869.Foto: Barbara Krafft/Wikimedia Commons
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O maior compositor que se apresentou na Vienna State Opera foi Richard Wagner (1813-1883). A Vienna State Opera foi palco da estreia de vÃ¡rias de suas Ã³peras, e Wagner frequentemente dirigia suas prÃ³prias obras.Foto: domÃnio pÃºblico
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Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina) – Reconhecido por sua acústica excepcional, o Teatro Colón é considerado um dos melhores teatros de ópera do mundo e é um marco cultural da América Latina.Foto: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Wikimédia Commons
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Opera Garnier (Paris, França) – Também conhecido como Palais Garnier, é uma das casas de ópera mais icônicas por sua arquitetura exuberante e história. O edifício em si é uma obra-prima do design.Foto: Youtube/ Travel HDefinition
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Semperoper (Dresden, Alemanha) – A Semperoper é famosa por sua história e tradição, além de ser um importante centro cultural da Alemanha. Ela se destaca tanto por suas produções de ópera quanto pela arquitetura neorrenascentistaFoto: Jacopo - wikimedia commons
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Bolshoi Theatre (Moscou, Rússia) – Uma das mais antigas casas de ópera do mundo, o Teatro Bolshoi é famoso por suas produções de ópera e balé. Sua influência na cultura russa é imensa.Foto: DmitriyGuryanov wikimedia commons
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Sydney Opera House (Sydney, Austrália) – Embora seja relativamente nova (inaugurada em 1973), a Sydney Opera House é um ícone global tanto pela arquitetura única quanto pela importância cultural na Austrália e no mundo.Foto: Patty Jansen por Pixabay
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Liceu (Barcelona, Espanha) – O Gran Teatre del Liceu é uma das mais importantes casas de ópera da Espanha e da Europa, com uma história rica e uma programação de alto nível.Foto: Chabe01 - wikimedia commons