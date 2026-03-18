Jaboticabal se destaca como Capital do Amendoim em São Paulo
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Do total produzido, aproximadamente 30% sao destinados à exportação, colocando o país entre os principais fornecedores mundiais do grão. Os embarques brasileiros atendem mercados como Europa e Ásia, tanto para consumo direto quanto para a indústria alimentícia.Foto: imagem gerada por i.a
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Os maiores produtores de amendoim estão concentrados no estado de São Paulo, responsável por mais de 85% da produção nacional. A força do setor paulista se deve à tradição agrícola, infraestrutura logística e presença de cooperativas e agroindústrias.Foto: imagem gerada por i.a
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Dentro desse cenário, o grande destaque é Jaboticabal, reconhecida oficialmente como Capital Estadual do Amendoim. O município se tornou referência pela produção expressiva, pela realização de eventos técnicos e pela importância econômica da cultura na região.Foto: Divulgação Prefeitura Jaboticabal
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Apreciado por muitos brasileiros como petisco, o amendoim oferece benefícios à saúde quando consumido in natura ou minimamente processado. É um alimento que repõe a energia sem custar muito, mas deve ser consumido com moderação.Foto: forwimuwi73 por Pixabay
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Rico em minerais, fibras, vitaminas e gorduras saudáveis, também é uma valiosa fonte de proteína vegetal, zinco, ácido fólico, magnésio, ômega-3 e fitosteróis.Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
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No entanto, é necessário ter moderação, pois o excesso pode levar a problemas de saúde e ganho de peso. Uma pesquisa revelou que boa parte dos brasileiros desconhece suas propriedades nutricionais e acredita que ele consiste apenas em gordura e colesterol prejudicial.Foto: jcomp por freepik
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Os amendoins são oriundos da América do Sul, mas hoje o maior produtor mundial é a China. Existem diversos tipos, mas os dois principais são o amendoim comum (Arachis hypogaea) e o japonês (Arachis glabrata). Vamos conhecer alguns modos de consumo desta delícia.Foto: 8photo em Freepik
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Amendoim Torrado com sal – Consumido globalmente, é muito comum em lanches nos EUA. Tem aproximadamente 600 calorias a cada 100 gramas. Aperitivo popular, equilibra crocância e sabor.Foto: Youtube Canal Entre e Coma sem Gula
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Amendoim Japonês (snack crocante) – Revestido com uma camada crocante e temperado com molho shoyu. Inspirado em sabores japoneses, hoje faz sucesso pelo mundo. Aproximadamente 121 calorias a cada 25 gramas. Popular como petisco em festas e eventos.Foto: Divulgação Santa Helena
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Pasta de Amendoim – Creme à base deste alimento, geralmente sem adição de açúcar. Popular entre quem frequenta academias, é bastante consumido nos EUA. Cerca de 180 calorias a cada 2 colheres de sopa. Fonte de proteínas e fibras, a pasta pode ser usada em diversas receitas.Foto: Racool Studio por Freepik
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Cajuzinho – Tradicional doce brasileiro, é uma mistura de amendoim, chocolate e leite condensado. É especialmente associado a festas de aniversário. Cerca de 86 calorias por unidade. O nome se deve ao formato que lembra um caju pequeno.Foto: Winkpolve - wikimedia commons
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Paçoca – Leva amendoim, açúcar e sal, geralmente em formato de cilindros. Tradição nas festas juninas do Brasil. Aproximadamente 110 calorias por unidade.Foto: Adriao wikimedia commons
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Barras de cereais com amendoim – Mistura de amendoim, frutas secas, granolas e outros ingredientes nutritivos. Facilmente achada, é uma ótima alternativa para o lanche, pois é prática e energética. Varia de 126 a 200 calorias por barra, dependendo da composição.Foto: wikimedia creative commons
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Sorvete de Amendoim – Ótima opção para dias de intenso calor, é uma deliciosa sobremesa. Ideal para preparo caseiro, possui aproximadamente 92 calorias a cada 27 gramas.Foto: Freepik
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Pé-de-Moleque – Mistura de amendoim e rapadura, é popular no Brasil, especialmente em festas juninas. O doce surgiu em meados do século XVI, com o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Ele possui aproximadamente 81 calorias em 16 gramas.Foto:
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Amendoim Temperado – Coberto por uma mistura de temperos, com variações de ervas e sabores. Com aproximadamente 86 calorias a cada 15 gramas, é uma boa opção de snack para levar na bolsa para curtir seu bloco favorito.Foto: Imagem de heecehil por Pixabay
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Amendoim para Confeitar – Este alimento quando é moído ou em pedaços é usado no preparo de bolos e tortas. Versátil e saboroso , dão um toque especial e refinado na decoração de sobremesas.Foto: Imagem de cgdsro por Pixabay
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Manteiga de Amendoim- Pasta obtida pela moagem de amendoins, com adição de açúcar. Popularmente consumida nos Estados Unidos, passada no pão com geleia. Tem cerca de 588 calorias a cada 100 gramas, sendo uma fonte de gorduras saudáveis e proteínas quando consumida com moderação.Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
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Bolo de Amendoim – Ótima opção para o café da manhã ou o lanche da tarde, combina com chá, leite ou café. Experimente adicionar uma calda de leite condensado para deixar o bolo mais molhadinho.Foto: @ wirestock por freepik
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Doce de amendoim – Feito com xarope de glicose, diferentemente da paçoca, tem consistência mais firme e não esfarela com facilidade. Geralmente é cortado em formato de tablete, mais fininho. Cerca de 89 calorias em uma porção de 20 gramas.Foto: Leonardo "Leguas" Carvalho - wikimedia commons
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Amendoim Cru – Quando cru, além de ser consumido ao natural, pode ser torrado e salgado ou então caramelizado com cacau. É utilizado para fazer leite vegetal e pastas de amendoim. A cada 15 gramas possui 86 calorias.Foto: Imagem de cgdsro por Pixabay
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Pavê de amendoim – Essa sobremesa pode virar mania em sua mesa, pois é fácil e prática, além de saborosa. Muito cremoso como todo o pavê, fica crocante por conta do amendoim, que dá um toque especial, graças ao seu sabor marcante e envolvente.Foto: Imagem de wirestock no Freepik
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Antes de consumir amendoim, é importante verificar se não tem alergia. Ele faz parte da seleta lista de alimentos que estão entre os mais comuns para pessoas alérgicas, ao lado de leite, ovos, castanhas, trigo, peixe e frutos do marFoto: 8photo por freepik
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Se não houver qualquer restrição, então vale a dica: amendoim é barato (há pacotinhos de 25 gramas por R$ 1 – às vezes 2 unidades por R$ 2) e facilmente achado em mercados, lojas de doces, bancas de jornais e ambulantes.Foto: Divulgação Santa Helena