Arquitetura pelo mundo: estilos que definem paisagens e culturas

Entre os elementos mais marcantes dessas construções estão torres, cúpulas, fachadas e interiores ricamente decorados, que variam conforme o período histórico e a região onde foram criados.

Essas obras demonstram como diferentes estilos arquitetônicos conseguem dialogar entre si, mostrando que beleza e engenhosidade podem assumir inúmeras formas sem perder a capacidade de encantar gerações.