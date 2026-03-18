Filtros de água: pequenos cuidados que evitam grandes riscos
-
Segundo especialistas, os filtros são a maneira mais segura e eficaz de tornar a água potável. No Brasil, o filtro de barro ainda é uma das formas mais populares de filtrar a água em cidades do interior. Eles existem no Brasil desde 1910, quando começaram a ser produzidos por famílias de imigrantes italianos e portugueses.Foto: Academia de letras de CM - Wikimédia Commons
-
A eficácia dos filtros de barro se deve à presença de uma câmara de filtragem cerâmica, capaz de reter em torno de 95% do cloro, pesticidas, e metais como ferro, alumínio e chumbo.Foto: Arison Jardim - Secom
-
Existem diversos tipos de filtro, em formatos e materiais variados, com opções para todos os bolsos. O filtro de barro ajuda na eliminação das impurezas e ainda mantém a água numa temperatura agradável, principalmente em época de calor forte.Foto: Reprodução X Twitter Choquei
-
Além disso, o filtro de argila é o único com a classificação P-I do Inmetro para filtros de água, sendo capaz de capturar partículas com dimensões entre 0,5 e 1 mícron, enquanto os demais filtros somente conseguem reter partículas acima de 15 mícrons.Foto: Youtube Canal TV Claret
-
-
O filtro de barro no Brasil é tão popular que no início de 2023 o objeto foi usado como fantasia por um dos participantes do reality show “The Masked Singer Brasil”.Foto: reprodução tv globo
-
Além de filtrar a água, muitos fazem questão de manter a temperatura agradável. E nisso o barro ajuda muito. Uma dica vinda da Índia é manter água fresca no chamado Matka, um pote de barro usado para preservar a temperatura baixa.Foto: Divulgação Shopee
-
O matka lembra a moringa de barro, recipiente feito de argila ou cerâmica, destinado ao armazenamento e resfriamento de água, muito utilizado em áreas rurais do Brasil. Alguns indianos – e também brasileiros – usam um pano umedecido sobre o pote de barro para ajudar a manter a temperatura baixa.Foto: Flickr Claudio Zeiger
-
-
A moringa de barro utiliza o princípio da evaporação para resfriar a água armazenada em seu interior. A água penetra nas paredes porosas da moringa, e, à medida que evapora, ocorre uma redução na temperatura da água contida no recipiente.Foto: facebook Fábrica de barro
-
Galão de água mineral: Costuma ser muito utilizado em ambientes domésticos e escritórios. Costuma ser vendido com capacidade de 10 ou 20 litros.Foto: Flickr Igor Andrade
-
Torneira com filtro: Outra opção é a torneira com filtro acoplado. A principal vantagem é a conveniência de ter água filtrada diretamente na torneira, eliminando a necessidade de comprar água engarrafada ou instalar sistemas de filtragem separados.Foto: Flickr Metais Pérola
-
-
Os filtros dessas torneiras geralmente precisam ser substituídos regularmente para garantir a eficácia contínua na remoção de impurezas. A frequência da substituição pode variar com base na qualidade da água local e nas especificações do fabricante.Foto: Reprodução
-
Caixa d’água: A instalação adequada da caixa d’água contribui para a pressurização da rede, otimizando o uso da água. Manutenção regular, limpeza e cuidados são cruciais para preservar a qualidade da água armazenada e garantir a durabilidade do sistema.Foto: Flickr Paulinho Stradiotti
-
Purificador de água: Um dos equipamentos mais populares dos últimos anos, os purificadores podem utilizar diferentes métodos de filtragem para melhorar a qualidade da água potável.Foto: Reprodução
-
-
Os purificadores podem ser encontrados em uma variedade de modelos, com diferentes recursos. Alguns contam até com refrigeração e conseguem manter a água gelada o tempo todo.Foto: Reprodução
-
Ao escolher um purificador de água, é importante considerar, entre outras coisas, o tipo de filtro, a capacidade, o consumo e, é claro, o preço, que costuma variar bastante.Foto: Reprodução
-
No Brasil, a água potável é fornecida por sistemas públicos de abastecimento de água, que são regulamentados pelo Ministério da Saúde.Foto: Governo Estadual
-
-
O consumo de água potável ajuda a ‘quebrar’ os alimentos no estômago e a absorver os nutrientes no intestino delgado.Foto: Kawita Chitprathak por Pixabay
-
Preservar a disponibilidade e a qualidade da água potável é uma responsabilidade compartilhada que exige práticas sustentáveis, gestão eficiente dos recursos hídricos e conscientização sobre a importância desse recurso vital para as presentes e futuras gerações.Foto: Imagem de Jonas KIM por Pixabay