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História dos sabonetes remonta a milhares de anos

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Redação Flipar
  • <p>A primeira menção ao sabonete aparece em inscrições sumérias datadas de cerca de 2800 a.C. Os sumérios misturavam água, óleos vegetais e cinzas para criar uma substância usada na limpeza. </p>

    A primeira menção ao sabonete aparece em inscrições sumérias datadas de cerca de 2800 a.C. Os sumérios misturavam água, óleos vegetais e cinzas para criar uma substância usada na limpeza.

    Foto: RHaworth - wikimedia commons
  • <p>No Egito, em 1500 a.C., receitas para uma substância semelhante ao sabonete foram encontradas em papiros. Usavam uma mistura de gordura animal e sais alcalinos para higiene pessoal e lavagem de tecidos.</p>

    No Egito, em 1500 a.C., receitas para uma substância semelhante ao sabonete foram encontradas em papiros. Usavam uma mistura de gordura animal e sais alcalinos para higiene pessoal e lavagem de tecidos.

     Foto: Viktor Lazi? wikimedia commons
  • <p>Os babilônios também fabricavam um precursor do sabonete, usado principalmente para limpar utensílios e tecidos, em vez de fins pessoais, demonstrando o papel inicial do sabão.</p>

    Os babilônios também fabricavam um precursor do sabonete, usado principalmente para limpar utensílios e tecidos, em vez de fins pessoais, demonstrando o papel inicial do sabão.

     Foto: Robin Müller - wikimedia commons
  • <p>Os romanos deram ao sabonete um significado cultural e higiênico. O nome “sabão” vem do Monte Sapo, onde se dizia que restos de gordura animal e cinzas eram lavados para criar uma substância espumante.</p>

    Os romanos deram ao sabonete um significado cultural e higiênico. O nome “sabão” vem do Monte Sapo, onde se dizia que restos de gordura animal e cinzas eram lavados para criar uma substância espumante.

     Foto: Imagem de Andrea Albanese por Pixabay
  • <p>Os banhos públicos romanos, comuns durante o Império Romano, disseminaram o uso do sabão como parte do autocuidado, mas era mais comum utilizar óleos para limpeza da pele.</p>

    Os banhos públicos romanos, comuns durante o Império Romano, disseminaram o uso do sabão como parte do autocuidado, mas era mais comum utilizar óleos para limpeza da pele.

     Foto: Diliff wikimedia commons
  • <p>Após a queda de Roma, o uso do sabonete e a prática de banhos regulares declinaram na Europa. A fabricação do sabão tornou-se um ofício isolado, limitado a monastérios e pequenos comerciantes.</p>

    Após a queda de Roma, o uso do sabonete e a prática de banhos regulares declinaram na Europa. A fabricação do sabão tornou-se um ofício isolado, limitado a monastérios e pequenos comerciantes.

     Foto: Manuel Anastácio wikimedia commons
  • <p>Na Europa renascentista, o sabão começou a ser associado à aristocracia. Na França e na Itália, ele era produzido com azeite de oliva e fragrâncias, criando os primeiros “sabões finos”. O Sabão de Marselha, produzido no sul da França a partir do século XIV, tornou-se famoso por sua qualidade, sendo feito com azeite de oliva puro e cinzas de plantas mediterrâneas.</p>

    Na Europa renascentista, o sabão começou a ser associado à aristocracia. Na França e na Itália, ele era produzido com azeite de oliva e fragrâncias, criando os primeiros “sabões finos”. O Sabão de Marselha, produzido no sul da França a partir do século XIV, tornou-se famoso por sua qualidade, sendo feito com azeite de oliva puro e cinzas de plantas mediterrâneas.

     Foto: Arnaud 25 - wikimedia commons
  • <p>Durante o século XVI, a Inglaterra desenvolveu sua indústria de sabão, enquanto os holandeses produziam grandes quantidades para exportação. Seu uso tornou-se mais acessível. A Revolução Industrial transformou a produção de sabonetes, tornando-os mais baratos e disponíveis. Métodos químicos modernos permitiram a produção em massa.</p>

    Durante o século XVI, a Inglaterra desenvolveu sua indústria de sabão, enquanto os holandeses produziam grandes quantidades para exportação. Seu uso tornou-se mais acessível. A Revolução Industrial transformou a produção de sabonetes, tornando-os mais baratos e disponíveis. Métodos químicos modernos permitiram a produção em massa.

     Foto: domínio público
  • <p>O químico francês Nicholas Leblanc desenvolveu, no século XVIII, um processo para produzir soda cáustica artificialmente, revolucionando a fabricação de sabão ao reduzir os custos de produção.</p>

    O químico francês Nicholas Leblanc desenvolveu, no século XVIII, um processo para produzir soda cáustica artificialmente, revolucionando a fabricação de sabão ao reduzir os custos de produção.

     Foto: domínio público
  • <p>No século XIX, empresas como Procter & Gamble nos Estados Unidos começaram a fabricar sabonetes em larga escala, como o famoso “Ivory Soap”. Essa linha era de sabonetes brancos e levemente perfumados que se tornaram famosos por sua alegação de pureza e por flutuar na água. </p>

    No século XIX, empresas como Procter & Gamble nos Estados Unidos começaram a fabricar sabonetes em larga escala, como o famoso “Ivory Soap”. Essa linha era de sabonetes brancos e levemente perfumados que se tornaram famosos por sua alegação de pureza e por flutuar na água.

    Foto: Centro de Patrimônio Procter and Gamble - wikimedia commons
  • <p>Com a promoção da higiene pública no século XIX, governos e instituições médicas incentivaram o uso do sabão para combater doenças infecciosas, como a cólera.</p>

    Com a promoção da higiene pública no século XIX, governos e instituições médicas incentivaram o uso do sabão para combater doenças infecciosas, como a cólera.

     Foto: pixabay
  • <p>O surgimento do sabonete em barras ocorreu no início do século XX, com diversas fragrâncias e funções. A invenção de detergentes em meados do século XX competiu com o sabão tradicional.</p>

    O surgimento do sabonete em barras ocorreu no início do século XX, com diversas fragrâncias e funções. A invenção de detergentes em meados do século XX competiu com o sabão tradicional.

     Foto: Imagem de Tomasz Miko?ajczyk por Pixabay
  • <p>A criação do sabonete líquido em 1865 por William Sheppard modernizou ainda mais o uso. Popularizado no final do século XX, é agora uma escolha comum para higiene diária.</p>

    A criação do sabonete líquido em 1865 por William Sheppard modernizou ainda mais o uso. Popularizado no final do século XX, é agora uma escolha comum para higiene diária.

     Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
  • <p>Sabonetes medicinais, hidratantes, esfoliantes e infantis surgiram no mercado, diversificando os tipos e atendendo a diferentes necessidades e preferências.</p>

    Sabonetes medicinais, hidratantes, esfoliantes e infantis surgiram no mercado, diversificando os tipos e atendendo a diferentes necessidades e preferências.

     Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
  • <p>A produção de sabonetes modernos utiliza óleos vegetais, sintéticos e fragrâncias, mas preocupa-se com impactos ambientais, incentivando produtos biodegradáveis e embalagens recicláveis.</p>

    A produção de sabonetes modernos utiliza óleos vegetais, sintéticos e fragrâncias, mas preocupa-se com impactos ambientais, incentivando produtos biodegradáveis e embalagens recicláveis.

     Foto: pixabay
  • <p>Hoje, o sabonete é indispensável para higiene e saúde, com variações culturais e regionais que refletem sua longa e rica história. De uma prática artesanal, tornou-se um símbolo de bem-estar universal. Veja alguns tipos importantes.</p>

    Hoje, o sabonete é indispensável para higiene e saúde, com variações culturais e regionais que refletem sua longa e rica história. De uma prática artesanal, tornou-se um símbolo de bem-estar universal. Veja alguns tipos importantes.

     Foto: pixabay
  • <p>Sabonete Hidratante – Enriquecido com ingredientes como glicerina, óleos naturais e manteigas vegetais, hidrata a pele enquanto limpa. Ideal para peles secas ou sensíveis, ajudando a prevenir o ressecamento.</p>

    Sabonete Hidratante – Enriquecido com ingredientes como glicerina, óleos naturais e manteigas vegetais, hidrata a pele enquanto limpa. Ideal para peles secas ou sensíveis, ajudando a prevenir o ressecamento.

     Foto: Imagem de gefrorene_wand por Pixabay
  • <p>Sabonete Esfoliante – Contém partículas naturais (como sementes ou cascas) ou sintéticas que removem células mortas e impurezas. Usado para promover uma pele mais lisa e uniforme.</p>

    Sabonete Esfoliante – Contém partículas naturais (como sementes ou cascas) ou sintéticas que removem células mortas e impurezas. Usado para promover uma pele mais lisa e uniforme.

     Foto: pixabay
  • <p>Sabonete Antibacteriano – Formulado com agentes antimicrobianos, combate bactérias, germes e odores. Muito utilizado em práticas médicas ou por pessoas que buscam proteção extra no dia a dia.</p>

    Sabonete Antibacteriano – Formulado com agentes antimicrobianos, combate bactérias, germes e odores. Muito utilizado em práticas médicas ou por pessoas que buscam proteção extra no dia a dia.

     Foto: pixabay
  • <p>Sabonete Glicerinado – Transparente e feito à base de glicerina, proporciona limpeza suave e hidratação. Recomendado para peles delicadas ou propensas a alergias, como a de bebês</p>

    Sabonete Glicerinado – Transparente e feito à base de glicerina, proporciona limpeza suave e hidratação. Recomendado para peles delicadas ou propensas a alergias, como a de bebês

     Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
  • <p>Sabonete Medicinal – Desenvolvido com ingredientes terapêuticos, trata problemas específicos, como acne, fungos ou dermatites. Frequentemente prescrito por dermatologistas para cuidados específicos da pele.</p>

    Sabonete Medicinal – Desenvolvido com ingredientes terapêuticos, trata problemas específicos, como acne, fungos ou dermatites. Frequentemente prescrito por dermatologistas para cuidados específicos da pele.

     Foto: pixabay
  • <p>Os sabonetes atualmente também representam uma boa forma de presentear as pessoas, tendo em sua fabricação uma série de formatos criativos e delicados. É comum, por exemplo, encontrar sabonetes em forma de corações, com embalagens decorativas. </p>

    Os sabonetes atualmente também representam uma boa forma de presentear as pessoas, tendo em sua fabricação uma série de formatos criativos e delicados. É comum, por exemplo, encontrar sabonetes em forma de corações, com embalagens decorativas.

    Foto: Imagem de cvrkut por Pixabay
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