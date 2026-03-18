Adam Levine retorna ao “The Voice” como técnico na 29ª temporada.
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O cantor deixou o programa em 2019, após 16 temporadas consecutivas como técnico. Ele participou desde a estreia, em 2011, quando seu participante, Javier Colon, venceu a competição. Ao longo de sua trajetória no reality, também conquistou outros títulos com Tessanne Chin e Jordan Smith.Foto: Divulgação
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Na época em que decidiu sair, explicou que a escolha estava ligada à vida pessoal, já que queria dedicar mais tempo à família após anos de rotina intensa. Por isso, sentia que aquele era o momento certo para encerrar esse ciclo e seguir em frente.Foto: Divulgação
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Em 2013, Levine pediu a modelo da Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, em casamento. Os dois se casaram em 19 de julho de 2014, em Cabo San Lucas, no México. Dois anos depois, tiveram a primeira filha, Dusty Rose. Em 2018, nasceu a segunda filha do casal, Gio Grace.Foto: Reprodução / Instagram
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O cantor, porém, já havia retornado para a 27ª temporada do “The Voice”, em 2025, quando afirmou que o momento finalmente parecia certo para voltar. Apesar desse retorno, acabou ficando de fora da 28ª temporada devido aos compromissos com a agenda de shows do Maroon 5, o que o levou a se afastar novamente do reality musical.Foto: Reprodução / Instagram
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Adam Noah Levine, nascido em 18 de março de 1979, em Los Angeles, Califórnia, é um músico, ator e personalidade de televisão que ganhou fama como vocalista principal e principal compositor da banda Maroon 5, cujo sucesso inclui diversos hits que lideraram as paradas e álbuns certificados com ouro e platina.Foto: Reprodução Redes Sociais e Instagram @adamlevine
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Na adolescência, Levine formou a banda Kara’s Flowers com colegas da escola: Jesse Carmichael, Mickey Madden e Ryan Dusick. O grupo conseguiu um contrato com uma gravadora e, em 1997, lançou o álbum “Fourth World” e apareceu na popular série “Barrados no Baile”. No entanto, o fracasso comercial do disco levou ao fim da banda.Foto: karina 3094 wikimedia commons
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Levine e Carmichael, então, se mudaram para Nova York para estudar no Five Towns College, uma escola de música e artes cênicas, onde tiveram contato com rhythm and blues, soul e hip-hop, influências que redefiniram sua visão musical. Em 2000, retornaram a Los Angeles e reuniram a banda, agora com a adição do guitarrista James Valentine, enquanto Carmichael passou a tocar teclado.Foto: Reprodução Youtube
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Rebatizados como Maroon 5, os músicos lançaram, em 2002, o álbum “Songs About Jane”, que apresentou um novo som com influências funk. O disco não foi um sucesso imediato, mas músicas como “Harder to Breathe” e “She Will Be Loved” ganharam popularidade gradualmente nas rádios cerca de um ano e meio após o lançamento.Foto: Divulgação
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Outra faixa do álbum, “This Love”, teve seu videoclipe lançado em 2004 e rapidamente se tornou um grande sucesso comercial e nas rádios, o que aumentou a visibilidade da banda. O desempenho da música contribuiu diretamente para impulsionar o álbum “Songs About Jane” nas paradas, levando-o ao Top 10 da Billboard em agosto daquele ano.Foto: Reprodução Youtube
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Em seguida, o Maroon 5 venceu o Grammy de Artista Revelação em 2004, e “This Love” ganhou o prêmio de Melhor Performance Pop por Duo ou Grupo com Vocais em 2005. Dois anos depois, em 2007, a banda voltou a vencer o Grammy com “Makes Me Wonder”, também na categoria de Melhor Performance Pop.Foto: Divulgação
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O Maroon 5 saiu em várias turnês e lançou álbuns que chegaram ao Top 10 da Billboard, como “Hands All Over”, “Overexposed”, “V”, “Red Pill Blues” e “Jordi”, além de singles de sucesso como “Moves Like Jagger”, “Animals”, “Maps”, “Sugar”, “One More Night”, “Payphone” e “Girls Like You”.Foto: Youtube/ Maroon 5
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Tanto o Maroon 5 quanto Adam Levine tÃªm forte ligaÃ§Ã£o com o Brasil. A banda jÃ¡ se apresentou no â??Rock in Rioâ? em diferentes ediÃ§Ãµes do festival. O grupo tocou pela primeira vez em 2011, retornou em 2017 como uma das principais atraÃ§Ãµes, quando se apresentou em duas noites apÃ³s substituir Lady Gaga em uma delas, e voltou novamente em 2019 como headliner. Em 2026, tambÃ©m estÃ¡ confirmado no evento.Foto: ReproduÃ§Ã£o Youtube
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A banda também foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl em 2019. No entanto, a apresentação gerou críticas, já que outros artistas teriam recusado convites em apoio a Colin Kaepernick, ex-jogador da NFL que teria sido afastado da liga por protestar contra a violência policial.Foto: Reprodução Youtube
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Adam Levine começou a expandir sua presença na televisão em 2007, com uma participação no “Saturday Night Live”. Também apareceu no especial “A Night of Too Many Stars”, do Comedy Central. Em 2011, passou a atuar como técnico do reality “The Voice” e, no ano seguinte, conquistou um papel pequeno na série “American Horror Story”. Além disso, assinou um contrato com a NBC para desenvolver novos programas e especiais para a emissora.Foto: Divulgação
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Fora da mÃºsica e da televisÃ£o, Levine tambÃ©m dedica parte do seu tempo ao apoio de causas sociais e Ã conscientizaÃ§Ã£o sobre saÃºde. Entre os temas que defende estÃ£o o Transtorno de DÃ©ficit de AtenÃ§Ã£o com Hiperatividade e o cÃ¢ncer, e, nesse contexto, ele usa sua visibilidade para incentivar a informaÃ§Ã£o e a prevenÃ§Ã£o.Foto: ReproduÃ§Ã£o Instagram @adamlevine