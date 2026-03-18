Adam Levine retorna ao “The Voice” como técnico na 29ª temporada.

Tanto o Maroon 5 quanto Adam Levine tÃªm forte ligaÃ§Ã£o com o Brasil. A banda jÃ¡ se apresentou no â??Rock in Rioâ? em diferentes ediÃ§Ãµes do festival. O grupo tocou pela primeira vez em 2011, retornou em 2017 como uma das principais atraÃ§Ãµes, quando se apresentou em duas noites apÃ³s substituir Lady Gaga em uma delas, e voltou novamente em 2019 como headliner. Em 2026, tambÃ©m estÃ¡ confirmado no evento.