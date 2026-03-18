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Animais

Projeto em São Paulo acolhe animais resgatados com direito a picolé e bichinhos de pelúcia; conheça o Selva Viva

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Redação Flipar
  • <p>Em locais como o Parque Ecológico Selva Viva, em Taubaté, São Paulo, esses profissionais trabalham para garantir o bem-estar e a reabilitação de animais resgatados.</p>

    Em locais como o Parque Ecológico Selva Viva, em Taubaté, São Paulo, esses profissionais trabalham para garantir o bem-estar e a reabilitação de animais resgatados.

     Foto: Divulgação
  • <p>Segundo uma reportagem publicada pelo g1, entre as tarefas do dia a dia estão ações curiosas, como preparar “picolés” e “milkshakes” para refrescar os animais em dias quentes.</p>

    Segundo uma reportagem publicada pelo g1, entre as tarefas do dia a dia estão ações curiosas, como preparar “picolés” e “milkshakes” para refrescar os animais em dias quentes.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Já no período de inverno, os recintos são abastecidos com feno, cobertores e sistemas de aquecimento para garantir que as espécies tenham conforto.</p>

    Já no período de inverno, os recintos são abastecidos com feno, cobertores e sistemas de aquecimento para garantir que as espécies tenham conforto.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p>Filhotes órfãos exigem atenção especial e são alimentados com mamadeiras ou seringas. Para amenizar a ausência materna, muitos recebem pelúcias, que funcionam como fonte de conforto emocional.</p>

    Filhotes órfãos exigem atenção especial e são alimentados com mamadeiras ou seringas. Para amenizar a ausência materna, muitos recebem pelúcias, que funcionam como fonte de conforto emocional.

     Foto: Divulgação
  • <p>Um exemplo é o bicho-preguiça Cacau, que mantém sua pelúcia mesmo depois de adulto — essas estratégias ajudam a reduzir o estresse e promovem o bem-estar dos animais resgatados.</p>

    Um exemplo é o bicho-preguiça Cacau, que mantém sua pelúcia mesmo depois de adulto — essas estratégias ajudam a reduzir o estresse e promovem o bem-estar dos animais resgatados.

     Foto: Divulgação
  • <p>Outra parte essencial do trabalho é o estímulo comportamental. A equipe cria desafios para incentivar hábitos naturais, como procurar alimento e explorar o ambiente.</p>

    Outra parte essencial do trabalho é o estímulo comportamental. A equipe cria desafios para incentivar hábitos naturais, como procurar alimento e explorar o ambiente.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p data-start=A comida é escondida em caixas, pedaços de madeira e objetos adaptados, exigindo esforço e curiosidade dos animais. Brinquedos como bolas, boias e itens com penas também são utilizados.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/22-Projeto-Selva-Viva.jpg?20260318090246" width="1114" height="626">

    A comida é escondida em caixas, pedaços de madeira e objetos adaptados, exigindo esforço e curiosidade dos animais. Brinquedos como bolas, boias e itens com penas também são utilizados.

    Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva

  • <p>“[…] É para o animal destruir a caixa mesmo e encontrar o alimento […] A gente faz isso também com as aves […] O tamanduá, nós temos cano, cano plástico cheio de furos”, exemplificou o biólogo.</p>

    “[…] É para o animal destruir a caixa mesmo e encontrar o alimento […] A gente faz isso também com as aves […] O tamanduá, nós temos cano, cano plástico cheio de furos”, exemplificou o biólogo.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p>Essas práticas mantêm os animais ativos e mentalmente estimulados. O objetivo é preservar comportamentos típicos da vida selvagem, fundamentais para sua qualidade de vida.</p>

    Essas práticas mantêm os animais ativos e mentalmente estimulados. O objetivo é preservar comportamentos típicos da vida selvagem, fundamentais para sua qualidade de vida.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p>Para isso, o contato humano é reduzido ao mínimo possível. A medida evita a criação de vínculos e ajuda a manter os instintos naturais das espécies.</p>

    Para isso, o contato humano é reduzido ao mínimo possível. A medida evita a criação de vínculos e ajuda a manter os instintos naturais das espécies.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p>O espaÃ§o abriga animais com histÃ³rias diversas, incluindo espÃ©cies de grande importÃ¢ncia cientÃ­fica, como o lagarto monstro-de-gila, que contribuiu para medicamentos usados no tratamento do diabetes tipo 2.</p> <p data-start= " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Projeto-Selva-Viva.jpg?20260318090249" width="1114" height="626">

    O espaÃ§o abriga animais com histÃ³rias diversas, incluindo espÃ©cies de grande importÃ¢ncia cientÃ­fica, como o lagarto monstro-de-gila, que contribuiu para medicamentos usados no tratamento do diabetes tipo 2.

    Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @projetoselvaviva

  • <p>Já a cobra jararaca teve seu veneno utilizado no desenvolvimento de remédios para hipertensão. Esses exemplos mostram como a fauna pode impactar diretamente a ciência.</p>

    Já a cobra jararaca teve seu veneno utilizado no desenvolvimento de remédios para hipertensão. Esses exemplos mostram como a fauna pode impactar diretamente a ciência.

     Foto: Flickr - Douglas Bete
  • <p>Apesar de felinos e aves chamarem a atenção, muitas crianças se encantam com animais menos populares, como o sapo-cururu. Esse interesse também ajuda a despertar a valorização da biodiversidade.</p>

    Apesar de felinos e aves chamarem a atenção, muitas crianças se encantam com animais menos populares, como o sapo-cururu. Esse interesse também ajuda a despertar a valorização da biodiversidade.

     Foto: Wikimedia Commons/ Bill Waller
  • <p>“Para você gostar, você precisa conhecer. Então, esse é o nosso intuito aqui, mostrar a curiosidade, mostrar a diversidade, pra que você valorize isso”, afirmou Buononato.</p>

    “Para você gostar, você precisa conhecer. Então, esse é o nosso intuito aqui, mostrar a curiosidade, mostrar a diversidade, pra que você valorize isso”, afirmou Buononato.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p>Em sua essência, o Selva Viva atua na recuperação de animais vítimas de maus-tratos ou apreendidos. Após o tratamento, alguns são devolvidos à natureza, enquanto outros seguem para instituições adequadas.</p>

    Em sua essência, o Selva Viva atua na recuperação de animais vítimas de maus-tratos ou apreendidos. Após o tratamento, alguns são devolvidos à natureza, enquanto outros seguem para instituições adequadas.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
  • <p>Desde 2016, o local também funciona como zoológico aberto ao público. No entanto, o fato de a maioria dos animais terem sido criados em cativeiro acaba dificultando sua reintrodução na natureza.</p>

    Desde 2016, o local também funciona como zoológico aberto ao público. No entanto, o fato de a maioria dos animais terem sido criados em cativeiro acaba dificultando sua reintrodução na natureza.

     Foto: Reprodução do Instagram @projetoselvaviva
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