‘Escudo invisível’ contra o ressecamento: conheça os benefícios da manteiga de cacau para a pele
-
Extraída das sementes do cacaueiro, a mesma planta que dá origem ao chocolate, ela é uma gordura vegetal rica em ácidos graxos, como o ácido oleico, o esteárico e o palmítico.Foto: wirestock/Pixabay
-
Esses componentes formam uma espécie de barreira protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade natural dos lábios e evitando a perda de água — um processo conhecido como desidratação transepidérmica.Foto: Freepik/rawpixel.com
-
Ela derrete à temperatura do corpo, o que facilita a espalhabilidade e permite que os nutrientes penetrem nas camadas superficiais, oferecendo uma sensação de alívio imediato.Foto: Reprodução/Freepik
-
Diferente da pele do restante do corpo, a pele dos lábios é extremamente fina, não possui glândulas sebáceas e, portanto, não produz sua própria barreira de óleo para reter a umidade.Foto: Melissa Di Rocco/Unsplash
-
-
Em locais onde a umidade está baixa, a água presente nos lábios evapora rapidamente, levando ao ressecamento e às fissuras.Foto: Freepik/drobotdean
-
Outro fator importante é que a manteiga de cacau contém compostos antioxidantes naturais, como polifenóis, que auxiliam na proteção contra danos causados por radicais livres, frequentemente intensificados pela exposição ao sol e ao vento.Foto: Flickr - Veganbaking.net
-
Embora não substitua um protetor solar labial, a manteiga de cacau pode contribuir para a saúde geral da pele dos lábios quando usada regularmente.Foto: Reprodução/Freepik
-
-
Além do uso em bastões labiais, a manteiga de cacau também é muito usada na indústria cosmética em cremes hidratantes, loções corporais e produtos para prevenção de estrias.Foto: Pexels/Sora Shimazaki
-
Também é um ingrediente “invisível” em muitos produtos de luxo, como sabonetes finos usados para para neutralizar o efeito ressecante dos agentes de limpeza e itens de perfumaria.Foto: Pexels/Polina Tankilevitch
-
Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Cocoa_Body_Butter-e1773771336816.jpg?20260318083813" width="1114" height="626">
Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.
-
-
Além disso, nem todo produto rotulado como “manteiga de cacau” contém grandes quantidades do ingrediente puro. Muitos protetores utilizam versões refinadas ou combinadas com outras ceras e óleos, o que pode alterar tanto a eficácia quanto a sensação na pele.Foto: Reprodução/Instagram
-
A produÃ§Ã£o da manteiga ocorre durante a fabricaÃ§Ã£o do chocolate, quando as sementes fermentadas e secas sÃ£o torradas e moÃdas atÃ© formarem uma massa de cacau, que Ã© entÃ£o prensada para separar o sÃ³lido da gordura.Foto: Etty Fidele/Unsplash
-
O resultado é uma substância de cor amarelada e aroma suave, que possui uma vida útil longa devido aos seus antioxidantes naturais, que evitam a oxidação rápida.Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Vale destacar que, apesar de seus benefícios, a manteiga de cacau não hidrata profundamente por si só — ela é mais eficaz em reter a umidade do que em repor água.Foto: Reprodução/Instagram
-
Ainda assim, como solução prática e acessível para o dia a dia, especialmente em climas secos, a manteiga de cacau continua sendo uma das opções mais populares e eficientes para manter os lábios protegidos.Foto: Pexels/Burst