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‘Escudo invisível’ contra o ressecamento: conheça os benefícios da manteiga de cacau para a pele

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Redação Flipar
  • <p>Extraída das sementes do cacaueiro, a mesma planta que dá origem ao chocolate, ela é uma gordura vegetal rica em ácidos graxos, como o ácido oleico, o esteárico e o palmítico.</p>

    Extraída das sementes do cacaueiro, a mesma planta que dá origem ao chocolate, ela é uma gordura vegetal rica em ácidos graxos, como o ácido oleico, o esteárico e o palmítico.

     Foto: wirestock/Pixabay
  • <p>Esses componentes formam uma espécie de barreira protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade natural dos lábios e evitando a perda de água — um processo conhecido como desidratação transepidérmica.</p>

    Esses componentes formam uma espécie de barreira protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade natural dos lábios e evitando a perda de água — um processo conhecido como desidratação transepidérmica.

     Foto: Freepik/rawpixel.com
  • <p>Ela derrete à temperatura do corpo, o que facilita a espalhabilidade e permite que os nutrientes penetrem nas camadas superficiais, oferecendo uma sensação de alívio imediato.</p>

    Ela derrete à temperatura do corpo, o que facilita a espalhabilidade e permite que os nutrientes penetrem nas camadas superficiais, oferecendo uma sensação de alívio imediato.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Diferente da pele do restante do corpo, a pele dos lábios é extremamente fina, não possui glândulas sebáceas e, portanto, não produz sua própria barreira de óleo para reter a umidade.</p>

    Diferente da pele do restante do corpo, a pele dos lábios é extremamente fina, não possui glândulas sebáceas e, portanto, não produz sua própria barreira de óleo para reter a umidade.

     Foto: Melissa Di Rocco/Unsplash
  • <p>Em locais onde a umidade está baixa, a água presente nos lábios evapora rapidamente, levando ao ressecamento e às fissuras.</p>

    Em locais onde a umidade está baixa, a água presente nos lábios evapora rapidamente, levando ao ressecamento e às fissuras.

     Foto: Freepik/drobotdean
  • <p>Outro fator importante é que a manteiga de cacau contém compostos antioxidantes naturais, como polifenóis, que auxiliam na proteção contra danos causados por radicais livres, frequentemente intensificados pela exposição ao sol e ao vento.</p>

    Outro fator importante é que a manteiga de cacau contém compostos antioxidantes naturais, como polifenóis, que auxiliam na proteção contra danos causados por radicais livres, frequentemente intensificados pela exposição ao sol e ao vento.

     Foto: Flickr - Veganbaking.net
  • <p>Embora não substitua um protetor solar labial, a manteiga de cacau pode contribuir para a saúde geral da pele dos lábios quando usada regularmente.</p>

    Embora não substitua um protetor solar labial, a manteiga de cacau pode contribuir para a saúde geral da pele dos lábios quando usada regularmente.

     Foto: Reprodução/Freepik
  • <p>Além do uso em bastões labiais, a manteiga de cacau também é muito usada na indústria cosmética em cremes hidratantes, loções corporais e produtos para prevenção de estrias.</p>

    Além do uso em bastões labiais, a manteiga de cacau também é muito usada na indústria cosmética em cremes hidratantes, loções corporais e produtos para prevenção de estrias.

     Foto: Pexels/Sora Shimazaki
  • <p>Também é um ingrediente “invisível” em muitos produtos de luxo, como sabonetes finos usados para para neutralizar o efeito ressecante dos agentes de limpeza e itens de perfumaria.</p>

    Também é um ingrediente “invisível” em muitos produtos de luxo, como sabonetes finos usados para para neutralizar o efeito ressecante dos agentes de limpeza e itens de perfumaria.

     Foto: Pexels/Polina Tankilevitch
  • <p data-start=Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.

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    Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.

    Foto: Wikimedia Commons/Esthee2010

  • <p>Além disso, nem todo produto rotulado como “manteiga de cacau” contém grandes quantidades do ingrediente puro. Muitos protetores utilizam versões refinadas ou combinadas com outras ceras e óleos, o que pode alterar tanto a eficácia quanto a sensação na pele.</p>

    Além disso, nem todo produto rotulado como “manteiga de cacau” contém grandes quantidades do ingrediente puro. Muitos protetores utilizam versões refinadas ou combinadas com outras ceras e óleos, o que pode alterar tanto a eficácia quanto a sensação na pele.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>A produÃ§Ã£o da manteiga ocorre durante a fabricaÃ§Ã£o do chocolate, quando as sementes fermentadas e secas sÃ£o torradas e moÃ­das atÃ© formarem uma massa de cacau, que Ã© entÃ£o prensada para separar o sÃ³lido da gordura.</p>

    A produÃ§Ã£o da manteiga ocorre durante a fabricaÃ§Ã£o do chocolate, quando as sementes fermentadas e secas sÃ£o torradas e moÃ­das atÃ© formarem uma massa de cacau, que Ã© entÃ£o prensada para separar o sÃ³lido da gordura.

     Foto: Etty Fidele/Unsplash
  • <p>O resultado é uma substância de cor amarelada e aroma suave, que possui uma vida útil longa devido aos seus antioxidantes naturais, que evitam a oxidação rápida.</p>

    O resultado é uma substância de cor amarelada e aroma suave, que possui uma vida útil longa devido aos seus antioxidantes naturais, que evitam a oxidação rápida.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Vale destacar que, apesar de seus benefícios, a manteiga de cacau não hidrata profundamente por si só — ela é mais eficaz em reter a umidade do que em repor água.</p>

    Vale destacar que, apesar de seus benefícios, a manteiga de cacau não hidrata profundamente por si só — ela é mais eficaz em reter a umidade do que em repor água.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Ainda assim, como solução prática e acessível para o dia a dia, especialmente em climas secos, a manteiga de cacau continua sendo uma das opções mais populares e eficientes para manter os lábios protegidos.</p>

    Ainda assim, como solução prática e acessível para o dia a dia, especialmente em climas secos, a manteiga de cacau continua sendo uma das opções mais populares e eficientes para manter os lábios protegidos.

     Foto: Pexels/Burst
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