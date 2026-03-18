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Animais

Predadores do céu: semelhanças e diferenças entre gaviões e águias

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Redação Flipar
  • <p>As águias (foto) pertencem à família Accipitridae e se destacam pelo porte robusto. Já os gaviões também fazem parte dessa família, mas englobam espécies menores e mais ágeis. Ambos compartilham a mesma linhagem, o que explica suas semelhanças.</p>

    As águias (foto) pertencem à família Accipitridae e se destacam pelo porte robusto. Já os gaviões também fazem parte dessa família, mas englobam espécies menores e mais ágeis. Ambos compartilham a mesma linhagem, o que explica suas semelhanças.

     Foto: MarioM - wikimedia commons
  • <p>Em geral, as águias são maiores, com asas largas e corpo imponente. Os gaviões, por sua vez, apresentam porte médio ou pequeno, com asas mais curtas e adaptadas a manobras rápidas em ambientes fechados.</p>

    Em geral, as águias são maiores, com asas largas e corpo imponente. Os gaviões, por sua vez, apresentam porte médio ou pequeno, com asas mais curtas e adaptadas a manobras rápidas em ambientes fechados.

     Foto: Imagem de Robert C por Pixabay
  • <p>Águias possuem garras poderosas e são capazes de capturar presas grandes, como mamíferos. Gaviões, em contrapartida, caçam aves menores, répteis e pequenos roedores, demonstrando agilidade e precisão.</p>

    Águias possuem garras poderosas e são capazes de capturar presas grandes, como mamíferos. Gaviões, em contrapartida, caçam aves menores, répteis e pequenos roedores, demonstrando agilidade e precisão.

     Foto: John Megahan/Wikimédia Commons
  • <p>A harpia é uma das maiores águias do mundo, mas no Brasil é chamada de gavião-real. Essa nomenclatura popular reflete a confusão entre os grupos, embora cientificamente seja classificada como águia.</p>

    A harpia é uma das maiores águias do mundo, mas no Brasil é chamada de gavião-real. Essa nomenclatura popular reflete a confusão entre os grupos, embora cientificamente seja classificada como águia.

     Foto: Jiang Chunsheng - wikimedia commons
  • <p>Águias são encontradas em diversos continentes, incluindo América, Europa, Ásia e África. Gaviões também possuem ampla distribuição, mas muitas espécies se concentram nas Américas e em regiões tropicais.</p>

    Águias são encontradas em diversos continentes, incluindo América, Europa, Ásia e África. Gaviões também possuem ampla distribuição, mas muitas espécies se concentram nas Américas e em regiões tropicais.

     Foto: Imagem de Winkelmann por Pixabay
  • <p>Entre as principais espécies estão a águia-careca (Estados Unidos), a águia-imperial (Europa), a águia-dourada (Eurasia e América do Norte) e a harpia (foto – América Central e do Sul). Cada uma possui adaptações específicas ao seu habitat.</p>

    Entre as principais espécies estão a águia-careca (Estados Unidos), a águia-imperial (Europa), a águia-dourada (Eurasia e América do Norte) e a harpia (foto – América Central e do Sul). Cada uma possui adaptações específicas ao seu habitat.

     Foto: Gabriel Oliveira/Icterus Ecoturismo
  • <p>Os gaviões incluem o gavião-carijó, o gavião-pega-macaco, o gavião-peneira e o gavião-de-penacho. Essas espécies variam em tamanho e comportamento, mas compartilham a habilidade de caça ágil.</p>

    Os gaviões incluem o gavião-carijó, o gavião-pega-macaco, o gavião-peneira e o gavião-de-penacho. Essas espécies variam em tamanho e comportamento, mas compartilham a habilidade de caça ágil.

     Foto: Pixabay
  • <p>Ambos pertencem à ordem Accipitriformes e à família Accipitridae. Essa proximidade explica por que muitas vezes são confundidos, já que gaviões (foto) e águias compartilham características anatômicas e comportamentais.</p>

    Ambos pertencem à ordem Accipitriformes e à família Accipitridae. Essa proximidade explica por que muitas vezes são confundidos, já que gaviões (foto) e águias compartilham características anatômicas e comportamentais.

     Foto: Imagem de Britta Reinartz por Pixabay
  • <p>Águias (foto) costumam planar em grandes altitudes, aproveitando correntes de ar. Gaviões, por outro lado, realizam voos rápidos e curtos, ideais para emboscadas em áreas de vegetação densa.</p>

    Águias (foto) costumam planar em grandes altitudes, aproveitando correntes de ar. Gaviões, por outro lado, realizam voos rápidos e curtos, ideais para emboscadas em áreas de vegetação densa.

     Foto: Andy Morffew wikimedia commons
  • <p>Águias (foto) preferem áreas abertas, montanhas e regiões costeiras, onde podem avistar presas a longas distâncias. Gaviões adaptam-se melhor a florestas e ambientes fechados, aproveitando sua agilidade.</p>

    Águias (foto) preferem áreas abertas, montanhas e regiões costeiras, onde podem avistar presas a longas distâncias. Gaviões adaptam-se melhor a florestas e ambientes fechados, aproveitando sua agilidade.

     Foto: Tobias Biehl - wikimedia commons
  • <p>Ambos constroem ninhos em locais altos, como Ã¡rvores ou penhascos. No entanto, Ã¡guias (foto) tendem a formar ninhos maiores e reutilizÃ¡-los por anos, enquanto gaviÃµes podem variar mais na escolha do local.</p>

    Ambos constroem ninhos em locais altos, como Ã¡rvores ou penhascos. No entanto, Ã¡guias (foto) tendem a formar ninhos maiores e reutilizÃ¡-los por anos, enquanto gaviÃµes podem variar mais na escolha do local.

     Foto: Creative Commons
  • <p>Águias e gaviões (foto) são predadores de topo de cadeia, regulando populações de presas e mantendo o equilíbrio ecológico. Águias caçam presas maiores, como cervos jovens ou macacos, dependendo da espécie. Gaviões (foto), em contraste, focam em presas menores, como aves e pequenos mamíferos, demonstrando nichos distintos.</p>

    Águias e gaviões (foto) são predadores de topo de cadeia, regulando populações de presas e mantendo o equilíbrio ecológico. Águias caçam presas maiores, como cervos jovens ou macacos, dependendo da espécie. Gaviões (foto), em contraste, focam em presas menores, como aves e pequenos mamíferos, demonstrando nichos distintos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Águias são símbolos de poder em diversas culturas, como nos Estados Unidos e no Império Romano. Gaviões também aparecem em mitologias, mas geralmente associados à astúcia e à agilidade.</p>

    Águias são símbolos de poder em diversas culturas, como nos Estados Unidos e no Império Romano. Gaviões também aparecem em mitologias, mas geralmente associados à astúcia e à agilidade.

     Foto: Pixabay
  • <p>Muitas espécies de águias e gaviões estão ameaçadas pelo desmatamento e pela caça. A harpia, por exemplo, enfrenta risco de extinção em várias regiões da América Latina.</p>

    Muitas espécies de águias e gaviões estão ameaçadas pelo desmatamento e pela caça. A harpia, por exemplo, enfrenta risco de extinção em várias regiões da América Latina.

     Foto: Pixabay
  • <p>Tanto águias (foto) quanto gaviões atraem observadores de aves. Suas diferenças de comportamento tornam cada avistamento único, seja o voo majestoso da águia ou a perseguição veloz do gavião.</p>

    Tanto águias (foto) quanto gaviões atraem observadores de aves. Suas diferenças de comportamento tornam cada avistamento único, seja o voo majestoso da águia ou a perseguição veloz do gavião.

     Foto: scorpious18 on Flickr - wikimedia commons
  • <p>Em resumo, águias (foto) e gaviões compartilham origem e funções ecológicas, mas diferem em porte, técnicas de caça e habitats preferidos. A harpia, como águia chamada de gavião-real, simboliza a união entre essas duas categorias e reforça a riqueza da biodiversidade.</p>

    Em resumo, águias (foto) e gaviões compartilham origem e funções ecológicas, mas diferem em porte, técnicas de caça e habitats preferidos. A harpia, como águia chamada de gavião-real, simboliza a união entre essas duas categorias e reforça a riqueza da biodiversidade.

     Foto: A.Savin wikimedia commons
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