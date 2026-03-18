Liza Minnelli: 80 anos de vida e uma trajetória marcada por grandes performances
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Natural de Los Angeles, na Califórnia, Liza May Minnelli é filha da lendária atriz e cantora Judy Garland e do diretor Vincente Minnelli. Assim, Liza cresceu imersa no universo do entretenimento desde os primeiros anos de vida.
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Natural de Los Angeles, na Califórnia, Liza May Minnelli é filha da lendária atriz e cantora Judy Garland e do diretor Vincente Minnelli. Assim, Liza cresceu imersa no universo do entretenimento desde os primeiros anos de vida.Foto: reprodução redes sociais
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Apesar da herança artística poderosa, Minnelli construiu uma identidade própria, marcada por estilo inconfundível, com corte de cabelo curto icônico e cílios postiços, e uma expressividade que unia vulnerabilidade e força em doses igualmente intensas.
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Apesar da herança artística poderosa, Minnelli construiu uma identidade própria, marcada por estilo inconfundível, com corte de cabelo curto icônico e cílios postiços, e uma expressividade que unia vulnerabilidade e força em doses igualmente intensas.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
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O reconhecimento internacional veio de forma definitiva com sua atuação em “Cabaret” (1972), no qual interpretou Sally Bowles, uma cantora de cabaré na cidade alemã de Berlim durante a ascensão do nazismo.
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O reconhecimento internacional veio de forma definitiva com sua atuação em “Cabaret” (1972), no qual interpretou Sally Bowles, uma cantora de cabaré na cidade alemã de Berlim durante a ascensão do nazismo.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
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Dirigido por Bob Fosse, o filme se tornou um divisor de águas no gênero musical ao incorporar elementos sombrios e políticos, e a performance de Liza foi central para esse impacto.
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Dirigido por Bob Fosse, o filme se tornou um divisor de águas no gênero musical ao incorporar elementos sombrios e políticos, e a performance de Liza foi central para esse impacto.Foto: Divulgação
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A interpretação rendeu a Liza Minnelli o Oscar de Melhor Atriz e permanece como uma das mais emblemáticas da história do cinema, combinando carisma, dramaticidade e uma presença cênica arrebatadora.
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A interpretação rendeu a Liza Minnelli o Oscar de Melhor Atriz e permanece como uma das mais emblemáticas da história do cinema, combinando carisma, dramaticidade e uma presença cênica arrebatadora.Foto: Reprodução do Instagram @officiallizaminnelli
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No mesmo ano, ela protagonizou o especial televisivo “Liza com Z”, de 1972, dirigido por Bob Fosse. O programa destacou sua impressionante presença de palco e versatilidade como cantora e dançarina, rendendo-lhe um Emmy e se tornando um dos registros mais celebrados de sua carreira ao vivo.
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No mesmo ano, ela protagonizou o especial televisivo “Liza com Z”, de 1972, dirigido por Bob Fosse. O programa destacou sua impressionante presença de palco e versatilidade como cantora e dançarina, rendendo-lhe um Emmy e se tornando um dos registros mais celebrados de sua carreira ao vivo.Foto: Divulgação
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Antes de “Cabaret”, Liza Minnelli já havia se destacado em “Os Anos Verdes”, do diretor Alan J. Pakula, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar. No longa, interpretou uma jovem excêntrica e emocionalmente frágil, revelando desde cedo sua capacidade de dar profundidade a personagens complexos.
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Antes de “Cabaret”, Liza Minnelli já havia se destacado em “Os Anos Verdes”, do diretor Alan J. Pakula, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar. No longa, interpretou uma jovem excêntrica e emocionalmente frágil, revelando desde cedo sua capacidade de dar profundidade a personagens complexos.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
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Na década de 1970, Minnelli também participou de produções que dialogavam com o universo musical e comédias dramáticas, como “Os Aventureiros de Lucky Lady”, ao lado de Gene Hackman e Burt Reynolds.
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Na década de 1970, Minnelli também participou de produções que dialogavam com o universo musical e comédias dramáticas, como “Os Aventureiros de Lucky Lady”, ao lado de Gene Hackman e Burt Reynolds.Foto: Reprodução do Instagram @officiallizaminnelli
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Outro destaque foi “New York, New York”, dirigido por Martin Scorsese, no qual interpretou uma cantora em ascensão em meio a um relacionamento turbulento com um músico vivido por Robert De Niro.
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Outro destaque foi “New York, New York”, dirigido por Martin Scorsese, no qual interpretou uma cantora em ascensão em meio a um relacionamento turbulento com um músico vivido por Robert De Niro.Foto: Divulgação
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Antes mesmo de conquistar Hollywood, Liza já havia alcançado reconhecimento nos palcos da Broadway.
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Antes mesmo de conquistar Hollywood, Liza já havia alcançado reconhecimento nos palcos da Broadway.Foto: Reprodução do Instagram @officiallizaminnelli
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Em “Flora the Red Menace”, com músicas de John Kander e Fred Ebb, ela conquistou ainda jovem o Tony Award, principal premiação do teatro americano, iniciando uma parceria artística que se tornaria fundamental em sua carreira.
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Em “Flora the Red Menace”, com músicas de John Kander e Fred Ebb, ela conquistou ainda jovem o Tony Award, principal premiação do teatro americano, iniciando uma parceria artística que se tornaria fundamental em sua carreira.Foto: - Domínio público/Wikimédia Commons
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Ao longo das décadas seguintes, embora tenha reduzido sua participação no cinema, Liza Minnelli continuou sendo lembrada por essas obras, que, juntas, revelam uma carreira cinematográfica mais ampla e diversa do que frequentemente se supõe, marcada por escolhas ousadas e interpretações memoráveis.
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Ao longo das décadas seguintes, embora tenha reduzido sua participação no cinema, Liza Minnelli continuou sendo lembrada por essas obras, que, juntas, revelam uma carreira cinematográfica mais ampla e diversa do que frequentemente se supõe, marcada por escolhas ousadas e interpretações memoráveis.Foto: Divulgação
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Na música, Liza Minnelli construiu uma discografia consistente e ganhou reconhecimento por suas interpretações marcantes de standards e canções contemporâneas.
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Na música, Liza Minnelli construiu uma discografia consistente e ganhou reconhecimento por suas interpretações marcantes de standards e canções contemporâneas.Foto: Reprodução do Instagram @officiallizaminnelli
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Seus shows ao vivo, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, foram celebrados pela crítica e pelo público, destacando-se pela energia, pelo controle vocal e pela conexão direta com a plateia. Apresentações em casas icônicas como o Carnegie Hall, em Nova York, ajudaram a consolidar sua reputação como uma das grandes performers de sua geração.
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Seus shows ao vivo, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, foram celebrados pela crítica e pelo público, destacando-se pela energia, pelo controle vocal e pela conexão direta com a plateia. Apresentações em casas icônicas como o Carnegie Hall, em Nova York, ajudaram a consolidar sua reputação como uma das grandes performers de sua geração.Foto: Divulgação
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Essa versatilidade a levou a integrar o seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT – Emmy, Grammy, Oscar e Tony -, um feito raro que evidencia não apenas sua longevidade, mas também sua excelência em diferentes áreas do entretenimento.
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Essa versatilidade a levou a integrar o seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT – Emmy, Grammy, Oscar e Tony -, um feito raro que evidencia não apenas sua longevidade, mas também sua excelência em diferentes áreas do entretenimento.Foto: Reprodução do Instagram @officiallizaminnelli
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A trajetória de Liza Minnelli, no entanto, não se limita aos triunfos profissionais. Sua vida pessoal foi marcada por desafios significativos, incluindo problemas de saúde, a dependência química que a levou a uma série de internações e a constante pressão da exposição pública.
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A trajetória de Liza Minnelli, no entanto, não se limita aos triunfos profissionais. Sua vida pessoal foi marcada por desafios significativos, incluindo problemas de saúde, a dependência química que a levou a uma série de internações e a constante pressão da exposição pública.Foto: Domínio público/Wikimédia Commons
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A sua capacidade de superação sempre encontrou eco em sua arte, resultando em performances carregadas de autenticidade e emoção. Ao longo dos anos, ela também manteve laços com figuras importantes da cultura pop, como Michael Jackson, evidenciando sua inserção em diferentes gerações do entretenimento.
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A sua capacidade de superação sempre encontrou eco em sua arte, resultando em performances carregadas de autenticidade e emoção. Ao longo dos anos, ela também manteve laços com figuras importantes da cultura pop, como Michael Jackson, evidenciando sua inserção em diferentes gerações do entretenimento.Foto: Reprodução do Instagram @officiallizaminnelli