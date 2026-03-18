Do riso à crítica social: a força cultural do teatro de mamulengos

Em muitos casos, os espetÃ¡culos se estendiam por horas, atravessando a noite e reunindo pÃºblicos de diferentes idades. Com o passar do tempo, a prÃ¡tica passou a ocupar tambÃ©m espaÃ§os institucionais, como escolas, centros culturais e festivais, ampliando seu alcance e garantindo novas possibilidades de circulaÃ§Ã£o, sem perder, contudo, sua essÃªncia popular.