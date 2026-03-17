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Desaparecimento misterioso do menino Carlinhos já dura 52 anos sem solução

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Redação Flipar
  • <p>O Caso Carlinhos completou 51 anos – está próximo de 52 anos – e segue sem ter uma solução. </p>

    O Caso Carlinhos completou 51 anos – está próximo de 52 anos – e segue sem ter uma solução.

    Foto: Reprodução
  • <p>De acordo com dados do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e a Adolescência, trata-se do desaparecimento de criança há mais tempo sem resposta no Rio de Janeiro.</p>

    De acordo com dados do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e a Adolescência, trata-se do desaparecimento de criança há mais tempo sem resposta no Rio de Janeiro.

     Foto: Divulgação
  • <p>Carlinhos foi sequestrado dentro de sua casa na rua Alice, bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.</p>

    Carlinhos foi sequestrado dentro de sua casa na rua Alice, bairro das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro.

     Foto: Eduardo P/Wikimedia Commo
  • <p>Na noite do sequestro, o menino assistia TV ao lado da mãe, Maria da Conceição Ramirez, e de quatros dos seus seis irmãos.</p>

    Na noite do sequestro, o menino assistia TV ao lado da mãe, Maria da Conceição Ramirez, e de quatros dos seus seis irmãos.

     Foto: Pixabay
  • <p>Após um corte de energia que deixou a sala às escuras, um homem armado e encapuzado invadiu o sobrado da família e levou Carlinhos.</p>

    Após um corte de energia que deixou a sala às escuras, um homem armado e encapuzado invadiu o sobrado da família e levou Carlinhos.

     Foto: Reprodução/TV Globo
  • <p>A mãe e as demais crianças presentes na casa foram trancadas no banheiro pelo criminoso.</p>

    A mãe e as demais crianças presentes na casa foram trancadas no banheiro pelo criminoso.

     Foto: Wesley Pacífico na Unsplash
  • <p>O pai do garoto, João Mello da Costa, havia saído com os dois filhos menores (Roberto, 8 anos, e Luciana, 6) e não presenciou o sequestro.</p>

    O pai do garoto, João Mello da Costa, havia saído com os dois filhos menores (Roberto, 8 anos, e Luciana, 6) e não presenciou o sequestro.

     Foto: Reprodução
  • <p>Proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, João da Costa foi a Copacabana fazer uma entrega.</p>

    Proprietário da indústria farmacêutica Unilabor, em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, João da Costa foi a Copacabana fazer uma entrega.

     Foto: Reprodução/Facebook
  • <p>No dia seguinte ao crime, o jornal O Globo estampou o rosto de Carlinhos em sua capa.</p>

    No dia seguinte ao crime, o jornal O Globo estampou o rosto de Carlinhos em sua capa.

     Foto: Reprodução
  • <p>Os sequestradores deixaram um bilhete exigindo 100 mil cruzeiros (moeda da época) em até dois dias pelo resgate da criança. </p>

    Os sequestradores deixaram um bilhete exigindo 100 mil cruzeiros (moeda da época) em até dois dias pelo resgate da criança.

    Foto: Banco Central do Brasil
  • <p>Com a comoção despertada pelo caso, a família recebeu doações e chegou ao valor do resgate.</p>

    Com a comoção despertada pelo caso, a família recebeu doações e chegou ao valor do resgate.

     Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • <p>João da Costa deixou a quantia em uma caixa de cimento na Rua Alice, conforme determinado no bilhete, porém Carlinhos não apareceu.</p>

    João da Costa deixou a quantia em uma caixa de cimento na Rua Alice, conforme determinado no bilhete, porém Carlinhos não apareceu.

     Foto: Reprodução/Google Street View
  • <p>Policiais disfarÃ§ados se posicionaram perto do local para tentar capturar os bandidos, mas ninguÃ©m apareceu para pegar o dinheiro.<br /> As investigaÃ§Ãµes focaram inicialmente em um homem com quem JoÃ£o da Costa tinha uma dÃ­vida. </p>

    Policiais disfarÃ§ados se posicionaram perto do local para tentar capturar os bandidos, mas ninguÃ©m apareceu para pegar o dinheiro.
    As investigaÃ§Ãµes focaram inicialmente em um homem com quem JoÃ£o da Costa tinha uma dÃ­vida.

    Foto: reproduÃ§Ã£o de TV
  • <p>No início de 1974, o pai de Carlinhos foi preso após Adilson de Oliveira confessar o crime e dizer que o fez a mando de João da Costa.</p>

    No início de 1974, o pai de Carlinhos foi preso após Adilson de Oliveira confessar o crime e dizer que o fez a mando de João da Costa.

     Foto: Pixabay
  • <p>Logo constatou-se que a confissão era falsa e João da Costa foi solto.</p>

    Logo constatou-se que a confissão era falsa e João da Costa foi solto.

     Foto: Ichigo121212/Pixabay
  • <p>Anos depois, João da Costa voltou a ficar na mira da Justiça por obra do detetive particular Bechara Jalkh. A suspeita era de que teria tramado o sequestro para quitar dívidas. </p>

    Anos depois, João da Costa voltou a ficar na mira da Justiça por obra do detetive particular Bechara Jalkh. A suspeita era de que teria tramado o sequestro para quitar dívidas.

    Foto: Freepik
  • <p>Exames grafotécnicos demonstraram que a letra do bilhete deixado na casa era de um funcionário do pai do menino, Silvio Pereira. Ele foi condenado em primeira instância, mas ficou livre após recorrer.</p>

    Exames grafotécnicos demonstraram que a letra do bilhete deixado na casa era de um funcionário do pai do menino, Silvio Pereira. Ele foi condenado em primeira instância, mas ficou livre após recorrer.

     Foto: angelo giordano pixabay
  • <p>Jamais foi comprovado o envolvimento de João da Costa. O paradeiro de Carlinhos nunca foi descoberto. Nessas décadas, exames de DNA com homens que se apresentavam como Carlinhos deram negativo e nunca se encontrou uma pista efetiva.</p>

    Jamais foi comprovado o envolvimento de João da Costa. O paradeiro de Carlinhos nunca foi descoberto. Nessas décadas, exames de DNA com homens que se apresentavam como Carlinhos deram negativo e nunca se encontrou uma pista efetiva.

     Foto: Reprodução
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