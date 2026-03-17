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Descubra onde nasceram atores australianos que fazem sucesso

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Redação Flipar
  • <p>CANBERRA (MIRANDA OTTO) – Área: 814,2 km² – População: Cerca de 456.000 (2023).</p>

    CANBERRA (MIRANDA OTTO) – Área: 814,2 km² – População: Cerca de 456.000 (2023).

     Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
  • <p>Capital da Austrália, conhecida por suas instituições nacionais, como o Parlamento, a Galeria Nacional e o Memorial de Guerra Australiano. É uma cidade planejada com grandes áreas verdes.</p>

    Capital da Austrália, conhecida por suas instituições nacionais, como o Parlamento, a Galeria Nacional e o Memorial de Guerra Australiano. É uma cidade planejada com grandes áreas verdes.

     Foto: Thennicke wikimedia commons
  • <p>SYDNEY (NICOLE KIDMAN, HUGH JACKMAN) – Área: 12.367 km² – População: Aproximadamente 5,3 milhões (2023) – Distância até a capital Canberra: 286 km</p>

    SYDNEY (NICOLE KIDMAN, HUGH JACKMAN) – Área: 12.367 km² – População: Aproximadamente 5,3 milhões (2023) – Distância até a capital Canberra: 286 km

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Maior cidade da Austrália, conhecida por sua Ópera icônica, a Sydney Harbour Bridge, e praias como Bondi Beach. É um centro financeiro e cultural global. </p>

    Maior cidade da Austrália, conhecida por sua Ópera icônica, a Sydney Harbour Bridge, e praias como Bondi Beach. É um centro financeiro e cultural global.

    Foto: Beau Giles/Wikimedia Commons
  • <p>MELBOURNE (ERIC BANA, MARGOT ROBBIE, CATE BLANCHETT) – Área: 9.993 km² – População: 5,2 milhões – Distância até Canberra: 660 km.</p>

    MELBOURNE (ERIC BANA, MARGOT ROBBIE, CATE BLANCHETT) – Área: 9.993 km² – População: 5,2 milhões – Distância até Canberra: 660 km.

     Foto: reprodução instagram
  • <p>Conhecida por sua arte, cultura de café e eventos esportivos como o Australian Open e o Grande Prêmio de Fórmula 1. Também possui atrações como a Federation Square e os Jardins Botânicos Reais.</p>

    Conhecida por sua arte, cultura de café e eventos esportivos como o Australian Open e o Grande Prêmio de Fórmula 1. Também possui atrações como a Federation Square e os Jardins Botânicos Reais.

     Foto: Wikimedia Commons/Donaldytong
  • <p>BLACKTOWN (TONI COLLETTE) – Área: Aproximadamente 246,9 km² – População: 410 mil habitantes –<br /> Distância até Canberra: 270 km</p>

    BLACKTOWN (TONI COLLETTE) – Área: Aproximadamente 246,9 km² – População: 410 mil habitantes –
    Distância até Canberra: 270 km

     Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
  • <p>Localizada na Grande Sydney, na Austrália, Blacktown é uma cidade multicultural e um dos municípios com maior diversidade étnica do país. Destaca-se por seu desenvolvimento urbano, centros comerciais e áreas residenciais. Também possui atrações como o Featherdale Wildlife Park e várias reservas naturais.</p>

    Localizada na Grande Sydney, na Austrália, Blacktown é uma cidade multicultural e um dos municípios com maior diversidade étnica do país. Destaca-se por seu desenvolvimento urbano, centros comerciais e áreas residenciais. Também possui atrações como o Featherdale Wildlife Park e várias reservas naturais.

     Foto: Aprilludgatefan - wikimedia commons
  • <p>BRISBANE (CHRIS HEMSWORTH) – Área: 15.826 km² – População: 2,5 milhões – Distância até Canberra: 1.200 km</p>

    BRISBANE (CHRIS HEMSWORTH) – Área: 15.826 km² – População: 2,5 milhões – Distância até Canberra: 1.200 km

     Foto: Divulgação
  • <p>Terceira maior cidade da Austrália, conhecida por seu clima subtropical, o Rio Brisbane e atrações como a South Bank Parklands e o Lone Pine Koala Sanctuary.</p>

    Terceira maior cidade da Austrália, conhecida por seu clima subtropical, o Rio Brisbane e atrações como a South Bank Parklands e o Lone Pine Koala Sanctuary.

     Foto: Kgbo wikimedia commons
  • <p>PERTH (HEATH LEDGER) – Área: 6.418 km² – População: 2,1 milhões – Distância até Canberra: 3.700 km </p>

    PERTH (HEATH LEDGER) – Área: 6.418 km² – População: 2,1 milhões – Distância até Canberra: 3.700 km

    Foto: José Carlos Pozo - wikimedia commons
  • <p>Cidade costeira no oeste da Austrália, famosa por suas praias, o Kings Park e a Cottesloe Beach. É uma das cidades mais isoladas do mundo, sendo economicamente influenciada pela mineração.</p>

    Cidade costeira no oeste da Austrália, famosa por suas praias, o Kings Park e a Cottesloe Beach. É uma das cidades mais isoladas do mundo, sendo economicamente influenciada pela mineração.

     Foto: Imagem de Shah Rokh por Pixabay
  • <p>ALBURY (GUY PEARCE) – Área: 314 km² – População: Cerca de 54.000 habitantes – Distância até Canberra: 330 km .</p>

    ALBURY (GUY PEARCE) – Área: 314 km² – População: Cerca de 54.000 habitantes – Distância até Canberra: 330 km .

     Foto: Georges Biard wikimedia commons
  • <p>Localizada na fronteira de Nova Gales do Sul e Victoria, Albury é conhecida pelo Rio Murray, parques tranquilos e sua rica história. É um importante centro regional.</p>

    Localizada na fronteira de Nova Gales do Sul e Victoria, Albury é conhecida pelo Rio Murray, parques tranquilos e sua rica história. É um importante centro regional.

     Foto: Thennicke wikimedia commons
  • <p>TOWNSVILLE (ROSE BYRNE) – Área: 140 km² – População: 196.000 habitantes – Distância até Canberra: 2.100 km.</p>

    TOWNSVILLE (ROSE BYRNE) – Área: 140 km² – População: 196.000 habitantes – Distância até Canberra: 2.100 km.

     Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
  • <p>Localizada no norte de Queensland, é conhecida como a entrada para a Grande Barreira de Corais. A cidade também tem atrações como o The Strand e o Magnetic Island.</p>

    Localizada no norte de Queensland, é conhecida como a entrada para a Grande Barreira de Corais. A cidade também tem atrações como o The Strand e o Magnetic Island.

     Foto: Leonhard Fortier - wikimedia commons
  • <p>GEELONG (ISLA FISHER) – Área: 918 km² – População: 271.000 habitantes- Distância até Canberra: 700 km .</p>

    GEELONG (ISLA FISHER) – Área: 918 km² – População: 271.000 habitantes- Distância até Canberra: 700 km .

     Foto: Georges Biard wikimedia commons
  • <p>Localizada em Victoria, é conhecida por sua orla revitalizada, proximidade com a Great Ocean Road e a forte cultura esportiva, especialmente o futebol australiano.</p>

    Localizada em Victoria, é conhecida por sua orla revitalizada, proximidade com a Great Ocean Road e a forte cultura esportiva, especialmente o futebol australiano.

     Foto: I. wongm wikimedia commons
  • <p>TOOWOOMBA (GEOFFREY RUSH) – Área: 498 km² – População: 143 mil habitantes – Distância até Canberra: 950 km.</p>

    TOOWOOMBA (GEOFFREY RUSH) – Área: 498 km² – População: 143 mil habitantes – Distância até Canberra: 950 km.

     Foto: Martin Kraft wikimedia commons
  • <p>Conhecida como a “Cidade Jardim” da Austrália, Toowoomba está localizada no estado de Queensland e é famosa por seus parques floridos e o Festival das Flores. A cidade combina um charme rural com infraestrutura moderna e é um importante centro educacional e cultural na região. Está situada na Great Dividing Range, oferecendo vistas panorâmicas espetaculares.</p>

    Conhecida como a “Cidade Jardim” da Austrália, Toowoomba está localizada no estado de Queensland e é famosa por seus parques floridos e o Festival das Flores. A cidade combina um charme rural com infraestrutura moderna e é um importante centro educacional e cultural na região. Está situada na Great Dividing Range, oferecendo vistas panorâmicas espetaculares.

     Foto: Danubis wikimedia commons
  • <p>ADELAIDE (TERESA PALMER)- Área: 3.258 km² – População: 1,4 milhão de habitantes – Distância até Canberra: 960 km</p>

    ADELAIDE (TERESA PALMER)- Área: 3.258 km² – População: 1,4 milhão de habitantes – Distância até Canberra: 960 km

     Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
  • <p>Capital do estado da Austrália do Sul, Adelaide é conhecida por seus festivais vibrantes, vinícolas renomadas e um planejamento urbano organizado. A cidade oferece uma mistura de atrações culturais, como museus e galerias, com belezas naturais, incluindo praias, parques e as colinas de Adelaide Hills. É também um importante polo gastronômico e artístico na Austrália.</p>

    Capital do estado da Austrália do Sul, Adelaide é conhecida por seus festivais vibrantes, vinícolas renomadas e um planejamento urbano organizado. A cidade oferece uma mistura de atrações culturais, como museus e galerias, com belezas naturais, incluindo praias, parques e as colinas de Adelaide Hills. É também um importante polo gastronômico e artístico na Austrália.

     Foto: Ardash Muradian wikimedia commons
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