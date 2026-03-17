Origem e evolução da hipnose: Veja famosos que buscaram o tratamento
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A hipnose é uma técnica que foi sendo aprimorada desde que o médico britânico James Braid (1795-1860) introduziu o conceito de tratamento que levou esse nome por causa do Deus grego do sono – Hipnos. Como as pessoas não dormem durante a hipnose, tentou-se trocar o nome, mas ele já estava consagrado.Foto: Edwin Cooking - Domínio Público
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A Hipnoterapia pode ser recomendada para vÃ¡rias doenÃ§as que afetam o equilÃbrio emocional e psicolÃ³gico. Exemplos: transtorno obsessivo compulsivo, distÃºrbios sexuais, sÃndrome do pÃ¢nico, insÃŽnia, tabagismo, alcoolismo e dermatites (doenÃ§as de pele).Foto: Gerd Altmann pixabay
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Especialistas explicam que a hipnoterapia pode auxiliar no autoconhecimento, pois o paciente é induzido a identificar seus próprios traumas, facilitando a quebra de bloqueios emocionais. Dependendo do caso, o transe hipnótico pode revelar ao paciente que os problemas são menores do que parecem e de fácil solução.Foto: David Zydd pixabay
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A atriz americana Reese Witherspoon buscou o tratamento para controlar ataques de pânico que ela vinha sofrendo com frequência antes das gravações de “Livre” (2014). No filme, ela vivia uma mulher que, após a perda da mãe e o divórcio, largou tudo para se aventurar numa trilha de 1.700 km na costa do Pacífico.Foto: Divulgação/HBO
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A cantora americana Katy Perry buscou o tratamento em 2014 ao passar por uma fase de depressão após o fim do relacionamento com o cantor John Mayer, em meio a rumores de traição.Foto: Toglenn wikimedia commons
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Kate Middleton, casada com o Príncipe William, da Grã-Bretanha, fez hipnoterapia por recomendação médica, em 2013, ao sofrer Hiperêmese Gravídica, transtorno que provoca náuseas e vômitos em excesso durante a gravidez.Foto: The Big Lunch wikimedia commons
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O comediante brasileiro Dedé Santana, antigo integrante dos Trapalhões, fez hipnoterapia para aliviar o estresse porque não queria usar medicamentos.Foto: Ministério da Cultura wikimedia commons
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O ator americano Kevin Bacon procurou a hipnose porque tinha um longo histórico de dificuldade para dormir.Foto: Gage Skidmore - wikimedia commons
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O ator americano Ashton Kutcher já se declarou fã da hipnose. Ele afirma que o tratamento sempre o ajudou a se concentrar na memorização dos textos e na gravação das cenas.Foto: David Shankbone wikimedia commons
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O jogador americano Tiger Woods, campeÃ£o mundial de golfe, fez hipnoterapia para aperfeiÃ§oar a capacidade de manter o foco e a concentraÃ§Ã£o no esporte.Foto: Angela George - wikimedia commons
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O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico e mundial nas argolas, fez hipnose voltada para os momentos de treinamento, como um complemento à parte física. No transe, ele era direcionado para perceber mais claramente as partes do corpo envolvidas no exercício, para explorar melhor seu potencial.Foto: Fernando Frazão Agência Brasil - Wikimedia Commons
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O ator americano Orlando Bloom fez hipnose na infância porque era viciado em chocolate. Sua mãe ficou preocupada e levou o filho para o tratamento.Foto: Georges Biard wikimedia commons
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A cantora americana Fergie resistiu no começo, mas aceitou fazer hipnoterapia para combater seu vício em metanfetamina, substância ilícita capaz de afetar o sistema nervoso e o comportamento. Ela declarou que passou a gostar de hipnose ao longo do tratamento.Foto: US Department State wikimedia commons
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A modelo brasileira Gisele Bündchen buscou a hipnose na gestação. Ela queria que o parto fosse sem anestesia, mas tinha medo de sentir dor. Aos cinco meses de gravidez, começou a fazer as sessões. Após o parto, declarou que o desconforto foi bem suportável, graças à hipnose.Foto: Nino Munoz/Wikimedia Commons
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A atriz americana Jessica Alba também recorreu à hipnose na hora de ter filhos. Ela fez uma preparação junto com o marido para que ele fosse o foco do transe na hora do parto. E disse que conseguiu ficar relaxada para o procedimento.Foto: TechCrunch wikimedia commons
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Um uso muito recorrente da hipnose Ã© para tratamento contra o tabagismo. Pessoas que nÃ£o conseguem deixar de fumar recorrem Ã hipnoterapia como alternativa contra o vÃcio. Para muitos, funciona.Foto: Ralf Kunze pixabay
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O ator americano Matt Damon declarou que deixou de ter gosto por cigarros após se submeter à hipnose. Depois de três sessões do tratamento, ele disse que conseguiu largar o vício que já durava 16 anos.Foto: NASA Bill Ingalls wikimedia commons
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A atriz americana Lindsay Lohan é outra que buscou a hipnose para largar o cigarro. Foi em 2014, quando ela havia marcado uma apresentação no Playhouse Theatre, em Londres, e não queria correr o risco de perder o fôlego na encenação nem de sentir falta da nicotina.Foto: MTV International wikimedia commons
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A cantora americana Britney Spears também recorreu à hipnoterapia para largar o vício em cigarros. Ela fez o tratamento em 2011, após fumar durante 10 anos.Foto:
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Em alguns casos, a hipnoterapia ajuda numa mudança mais ampla de estilo de vida. Paralelamente ao tratamento, o paciente passa a se exercitar e faz controle alimentar.Foto: Gerd Altmann pixabay
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A cantora inglesa Lily Allen é um desses casos. Ela fez hipnoterapia para deixar de ter problemas de peso. As dietas não davam certo e Lily decidiu fazer hipnose para ter a sensação de saciedade com menor quantidade de alimentos. Mas aí também deixou de beber e de fumar com o tratamento.Foto: Warner Music Sweden - wikimedia commons
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A cantora inglesa Adele também se renovou. Em 2015, ela fez hipnose para enfrentar a ansiedade quando parou de fumar, mas deu uma geral no corpo e na mente. Passou a fazer pilates, largou o cigarro e cuidou melhor da alimentação. Adele perdeu 30 quilos.Foto: Vogue Taiwan wikimedia commons
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