Nordeste Brasileiro ganha shopping imponente com 500 lojas
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O Estação Fashion já largou com 500 lojas previstas, 475 delas negociadas. Isso o colocou em patamar de igualdade com os maiores shoppings do país. A abertura ocorreu antes do fim do ano, visando o pico do setor atacadista. A estrutura inicial inclui três setores, praça de alimentação e parte das 1,3 mil unidades planejadas. Com R$ 75 milhões investidos, deve gerar 12 mil empregos diretos e indiretos.Foto: Reprodução
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A segunda fase está 30% concluída e será entregue no segundo semestre de 2026. Um hotel para compradores de outros estados está previsto para 2028, junto à finalização do complexo. A “Área Secreta”, espaço de 1,8 mil metros quadrados para eventos, foi destaque na inauguração preliminar e será usada para retirada de kits de corrida, com expectativa de sete mil visitantes em dois dias.Foto: imagem criada por IA
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O empreendimento busca atrair franqueadores e aumentar o fluxo de visitantes para os lojistas. A proposta é consolidar Fortaleza como polo comercial nacional, com estrutura voltada ao atacado. A localização estratégica e a diversidade de setores reforçam o potencial do shopping. O projeto visa, portanto, a transformar o Estação Fashion em referência no varejo e atacado brasileiro.Foto: Divulgação
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Para efeito de comparação, o Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, segue como o maior da América Latina. Inaugurado em 1991, o complexo possui 579 lojas, conta com 14 mil vagas de estacionamento, 13 salas de cinema e abriga o Playcenter Family, um parque de diversões dentro do complexo. Recebe cerca de 4 milhões de visitantes por mês.Foto: Divulgação
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Com quase 440 mil metros quadrados de área construída, o Aricanduva é tão extenso que seus corredores receberam nomes de bairros e ruas da região para facilitar a circulação. Uma visita completa leva de duas a três horas, reunindo consumo, lazer e entretenimento num único destino.Foto: Divulgação Instagram
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Os shoppings, aliás, são ambientes que, além do grande número de lojas para compras, oferecem espaços de lazer cada vez mais procurados pelos consumidores. Afinal, geralmente têm conforto e segurança. Conheça grandes shoppings pelo mundo!Foto: Divulgação Caxias Shopping
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West Edmonton Mall (Edmonton, Canadá) — O empreendimento abrange 800 lojas e variadas alternativas de entretenimento como um parque aquático interno, pista de patinação no gelo, montanha russa e minipista de golfe.Foto: Flickr Dylan Kereluk
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É o maior shopping da América do Norte. Já ocupou a primeira colocação no ranking, mas perdeu o posto após a inauguração do South China Mall, em 2005. Seu estacionamento comporta até 20 mil veículos.Foto: Shopping - Flickr GoToVan
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Cevahir Mall (Istambul, Turquia) — Maior shopping da Europa. A sua estruturação levou apenas dois anos e meio para ser concluída, em 2005. Mesmo após 18 anos da inauguração, permanece como o maior centro comercial do continente.Foto: Flickr Sinan Do?an
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O Cevahir também é um dos shoppings mais modernos. Tem 343 lojas, 34 restaurantes fast-food, 14 restaurantes exclusivos, 12 salas de cinema, teatro, pistas de bolich, e parque de diversões, até com montanha-russa. Sua praça de alimentação pode receber cinco mil pessoas.Foto: Christine und Hagen Graf - Wikimédia Commons
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Mid Valley Mega Mall (Kuala Lumpur, Malásia) — O terreno escolhido para sua construção era um pântano, o que exigiu longo e árduo trabalho da engenharia para torná-lo apropriado.Foto: angys - Wikimédia Commons
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Finalizado em 1999, é um complexo composto por uma torre com 30 escritórios e um shopping de cinco andares, incluindo dois hotéis com mais de 640 quartos.Foto: Site Midvalley
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Central Word (Bangkok, Tailândia) — O empreendimento começou a funcionar em 2006, mas quatro anos depois um incêndio interrompeu seu funcionamento até 2012, quando a sua reforma foi concluída.Foto: site Central World
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Com a obra, houve ampliação do shopping, que passou a abranger 600 lojas, um centro de convenções, um estacionamento subterrâneo para sete mil carros, hotel cinco estrelas e opções de lazer como pista de patinação no gelo.Foto: Wpcpey - Wikimédia Commons
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Utama Shopping Center (Selangor, Malásia) — Funciona desde 1995, numa região que antes era uma mina de estanho. Oito anos depois passou por ampliação e atualmente tem 650 lojas, numa área de 465 mil metros quadrados.Foto: Utama Shopping Center - Wikimédia Commons
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O shopping tem um hotel cinco estrelas, um prédio no formato de torre com escritórios, espaço para eventos, quadras de futsal, uma pequena floresta com lago e ponte e um jardim na cobertura com 500 espécies.Foto: Flickr La
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SM City North Edsa (Quezon City, Filipinas) — Pioneiro na concepção de “compras com lazer”, foi aberto em 1985 e ampliado em 2006. Dois anos depois recebeu um anexo.Foto: Flickr Lean Ansing
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Tem 1.100 lojas, teatro para 1.200 pessoas e pistas de boliche. Em 2009, o shopping adicionou um sistema de ventilação que usar a brisa do mar na ventilação do prédio e, assim, reduzindo a dependência do ar condicionado.Foto: Flickr Joel Formales
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Dubai Mall (Dubai, Emirados Árabes Unidos) — Maior shopping do mundo, tem 1,1 milhão de metros quadrados. Comporta 1.200 lojas, parque com decoração em homenagem à Sega Eletronics, desenvolvedora e produtora de jogos eletrônicos.Foto: Flickr neekoh fi
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Tem espaço para lazer de crianças, pista de patinação no gelo e o maior aquário (foto) suspenso do mundo com cerca de 33 mil animais em exposição. Por sinal, em 2011, com 54 milhões de visitantes, foi o local mais frequentado do planeta na categoria “compra e lazer”.Foto: Flickr Peter_069
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A título de curiosidade, incluímos dois shopping centers que não deram muito certo. São espaços gigantescos que, apesar da expectativa, não deram retorno aos investidores.Foto: Imagem de diddi4 por Pixabay
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Golden Resources Mall (Pequim, China) — Em 2004, ao ser inaugurado, era o maior shopping do mundo. Mas perdeu o posto em menos de um ano. Tem mil lojas em seis pisos.Foto: Terramorphous - Wikimédia Commons
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Há críticas sobre o valor investido nesse empreendimento. Afinal, não houve o retorno esperado, pois há pouca circulação de visitantes levando em conta a sua extensão. Suas obras duraram apenas dois anos devido à tecnologia de construção pré-fabricada.Foto: N509FZ - Wikimédia Commons
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South China Mall (Hong Kong, território autônomo na China) — Tem uma área de um milhão de metros quadrados. No entanto, é considerado fantasma, pois não há quase lojas. 95% dos seus 2.350 boxes estão vazios desde a inauguração em 2005, devido à localização e a problemas financeiros.Foto: Reprodução
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Apesar disso, o shopping tem uma zona que reflete a cultura de outras partes do mundo como a gastronomia e moda da Califórnia e São Francisco, nos Estados Unidos; Amsterdã, na Holanda e Paris, na França. E tem um canal para passeio dos visitantes.Foto: David290 - Wikimédia Commons
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