Papua Nova Guiné tem a maior diversidade de idiomas do planeta: e o número surpreende
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Essa diversidade é resultado da geografia montanhosa e isolada do país de quase 8 milhões de habitantes, que permitiu o desenvolvimento de muitas línguas distintas ao longo do tempo.Foto: Asso Myron Unsplash
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Um levantamento feito pela National Geographic mostrou que uma língua deixa de existir no mundo a cada 14 dias. A estimativa é de que metade dos idiomas existentes hoje vai desaparecer no próximo século (22).Foto: Imagem de Garik Barseghyan por Pixabay
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Atualmente, existem mais de 7 mil idiomas no mundo. A comunicação é determinante para a evolução da humanidade. Veja outros dados curiosos sobre o assunto!Foto: Geralt pixabay
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Por terem uma grande diversidade étnica, a Ásia e a África concentram juntas 62% desses idiomas. Mas apenas 23 deles cobrem mais da metade da população mundial.Foto: reprodução yspanuslanguage.com
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Uma pesquisa do Ethnologue mostra que 3.018 línguas correm risco de extinção. São faladas por poucas pessoas e não são absorvidas por novas gerações. É o caso, por exemplo, de indígenas que deixam de falar seus idiomas de origem.Foto: MIchelle Raponi pixabay
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Os países com mais idiomas que se encontram em risco de extinção são os Estados Unidos (98%), Austrália (89%), Canadá (88%) e Chile (86%).Foto: Lisa Baird Pixabay
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O português, idioma oficial do Brasil, é falado por cerca de 280 milhões de pessoas no mundo. É a 6ª língua mais falada no planeta. Na foto, a capa da Grammatica da Língua Portuguesa, publicada em 1540.Foto: João de Barros Domínio Público
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Angola – Foi dominado por Portugal até 1970, quando conquistou a independência. Na foto, o Memorial Agostinho Neto, político fundamental na libertação e primeiro presidente do país.Foto: Divulgação
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A capital Luanda (foto) também tem belezas naturais. A vizinha, Mussulo, também atrai visitantes pelas praias. O Parque Nacional de Cangadala e a Fenda de Tundavala são paraísos para ecoturistas.Foto: Divulgação
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Cabo Verde – Só conseguiu a independência, deixando de ser colonizado por Portugal, em 1975. Amílcar Cabral (1924-1973), no selo comemorativo, foi figura-chave na libertação, embora tenha morrido antes de ver o país livre.Foto: Domínio Público
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O país é um arquipélago formado por dez ilhas de origem vulcânica. A maior é a Ilha do Sol. Sua capital se chama Praia e tem tudo a ver. Cabo Verde tem belas paisagens à beira-mar.Foto: Rainer Strehl wikimedia commons
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Guiné-Bissau – Esteve sob o jugo português até declarar sua independência em 1973 (reconhecida um ano depois). O mesmo Amílcar Cabral, que ajudou a libertar Cabo Verde, foi o grande nome da independência em Guiné-Bissau.Foto: reprodução pgl.gal
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O paÃs fica na Costa Oeste do norte da Ãfrica. Seu maior destaque Ã© o ArquipÃ©lago dos BijagÃ³s, com 88 ilhas e ilhÃ©us. Desde 1996 ele estÃ¡ na lista da Unesco como reserva da Biosfera. Paisagens incrÃveis e Ã³tima infraestrutura para turismo.Foto: DivulgaÃ§Ã£o africa-turismo.com
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Guiné Equatorial – O país pertencia à Espanha até 1968, quando conseguiu sua libertação. É que, após a colonização portuguesa, as ilhas foram cedidas à Espanha em 1778. O país tem 3 idiomas oficiais: português, espanhol e francês.Foto: Ipisking wikimedia commons
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A capital Malabo é a cidade mais antiga. Outra atração é o Parque Nacional Monte Alén (foto), criado em 1990,onde vivem espécies , como o sapo golias, o maior sapo do mundo.Foto: Mehlauge wikimedia commons
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Moçambique – Conquistou a independência em 1975, após mais de 400 anos de dominação. A Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) foi a força de resistência que livrou a população do jugo português.Foto: Reprodução
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O país, cuja capital é Maputo, fica no sul da África, com longo litoral no Oceano Índico e praias conhecidas, como Tofo (foto), e parques marinhos. Há ilhas que preservam ruínas da era colonial, espécies marinhas e recifes de corais em belas paisagens.Foto: Erick Cleves Kristensen wikimedia commons
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São Tomé e Príncipe – As ilhas estavam desabitadas até a chegada dos portugueses em 1470. O rico solo vulcânico e a proximidade com a linha do equador propiciam o cultivo de açúcar, café e cacau. Ficou livre do jugo de Portugal em 1975.Foto: wsrolim wikimedia commons
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Sua capital e cidade mais populosa é São Tomé. Além da paisagem natural, com belas praias, tem importantes conjuntos arquitetônicos e históricos, como a Fortaleza de São Sebastião (foto), de 1575.Foto: Kotoviski wikimedia commons
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Timor Leste – Tornou-se independente de Portugal em 1975. Depois, precisou de livrar de dominação da Indonésia, em 2002. Além de português, os habitantes falam tétum (mas cerca de 30 dialetos existem no país devido à diversidade étnica).Foto: rogerking pixabay
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A economia depende da exportação de café e petróleo (na foto, o porto da capital, Dili). A principal atração turística é a Ilha de Jaco, para a prática de esportes náuticos. Destaque também para as praias.Foto: Alex Castro wikimedia commons
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Macau – Menção honrosa para Macau, que, embora não seja um país, é uma das regiões administrativas especiais da China desde 1999, quando a soberania foi transferida de Portugal. Foi colonizada por portugueses em 1535.Foto: AndyLeungHK pixabay
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