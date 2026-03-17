Saiba como chamar quem nasce nas capitais do Brasil

  • <p>Rio Branco – Quem nasce na capital do Acre é rio-branquense. A cidade, fundada em 28/12/1882, tem cerca de 364 mil habitantes.</p>

    Rio Branco – Quem nasce na capital do Acre é rio-branquense. A cidade, fundada em 28/12/1882, tem cerca de 364 mil habitantes.

     Foto: Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
  • <p>Maceió – Quem nasce na capital do Alagoas é Maceioense. A cidade, fundada em 05/12/1815, tem cerca de 957 mil habitantes.</p>

    Maceió – Quem nasce na capital do Alagoas é Maceioense. A cidade, fundada em 05/12/1815, tem cerca de 957 mil habitantes.

     Foto: Legacy600 wikimedia commons
  • <p>Macapá- Quem nasce na capital do Amapá é Macapaense. A cidade, fundada em 04/02/1758, tem cerca de 442 mil habitantes.</p>

    Macapá- Quem nasce na capital do Amapá é Macapaense. A cidade, fundada em 04/02/1758, tem cerca de 442 mil habitantes.

     Foto: Sadami Yoshida - Wikimédia Commons
  • <p>Manaus- Quem nasce na capital do Amazonas é Manauara. A cidade, fundada em 24/10/1669, tem cerca de 2 milhões de habitantes.</p>

    Manaus- Quem nasce na capital do Amazonas é Manauara. A cidade, fundada em 24/10/1669, tem cerca de 2 milhões de habitantes.

     Foto: Arne Müseler / wikimedia commons
  • <p>Salvador- Quem nasce na capital da Bahia é Soteropolitano. A cidade, fundada em 29/03/1549, tem cerca 2,4 mil habitantes.</p>

    Salvador- Quem nasce na capital da Bahia é Soteropolitano. A cidade, fundada em 29/03/1549, tem cerca 2,4 mil habitantes.

     Foto: Robson Mendes / AGECOM wikimedia commons
  • <p>Fortaleza- Quem nasce na capital do Ceará é Fortalezense. A cidade, fundada em 13/04/1726, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.</p>

    Fortaleza- Quem nasce na capital do Ceará é Fortalezense. A cidade, fundada em 13/04/1726, tem cerca de 2,4 milhões de habitantes.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza
  • <p>Brasília- Quem nasce na capital do país é Brasiliense. A cidade, fundada em 21/04/1960, tem cerca de 3 milhões de habitantes.</p>

    Brasília- Quem nasce na capital do país é Brasiliense. A cidade, fundada em 21/04/1960, tem cerca de 3 milhões de habitantes.

     Foto: Agência Brasil
  • <p>Vitória- Quem nasce na capital do Espírito Santo é Capixaba. A cidade, fundada em 08/09/1551, tem cerca de 322 mil habitantes.</p>

    Vitória- Quem nasce na capital do Espírito Santo é Capixaba. A cidade, fundada em 08/09/1551, tem cerca de 322 mil habitantes.

     Foto: Vilamir Azevedo / Wikimédia Commons
  • <p>Goiânia- Quem nasce na capital do Goiás é Goianiense. A cidade, fundada em 24/10/1933, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.</p>

    Goiânia- Quem nasce na capital do Goiás é Goianiense. A cidade, fundada em 24/10/1933, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.

     Foto: Boaventuravinicius wikimedia commons
  • <p>São Luís- Quem nasce na capital do Maranhão é Ludovicense. A cidade, fundada em 08/09/1612, tem cerca de 1 milhão de habitantes.</p>

    São Luís- Quem nasce na capital do Maranhão é Ludovicense. A cidade, fundada em 08/09/1612, tem cerca de 1 milhão de habitantes.

     Foto: Alan Rodrigues wikimedia commons
  • <p>Cuiabá- Quem nasce na capital do Mato Grosso é Cuiabano. A cidade, fundada em 01/01/1719, tem cerca de 650 mil habitantes.</p>

    Cuiabá- Quem nasce na capital do Mato Grosso é Cuiabano. A cidade, fundada em 01/01/1719, tem cerca de 650 mil habitantes.

     Foto: Acervo Iphan
  • <p>Campo Grande- Quem nasce na capital do Mato Grosso Do Sul é Campo-grandense. A cidade, fundada em 26/08/1872, tem cerca de 897 mil habitantes.</p>

    Campo Grande- Quem nasce na capital do Mato Grosso Do Sul é Campo-grandense. A cidade, fundada em 26/08/1872, tem cerca de 897 mil habitantes.

     Foto: Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons
  • <p>Belo Horizonte- Quem nasce na capital de Minas Gerais é Belo-horizontino. A cidade, fundada em 12/12/1897, tem cerca de 2,3 milhões de habitantes.</p>

    Belo Horizonte- Quem nasce na capital de Minas Gerais é Belo-horizontino. A cidade, fundada em 12/12/1897, tem cerca de 2,3 milhões de habitantes.

     Foto: Divulgação PBH
  • <p>Belém- Quem nasce na capital do Pará é Belenense. A cidade, fundada em 12/01/1616, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.</p>

    Belém- Quem nasce na capital do Pará é Belenense. A cidade, fundada em 12/01/1616, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.

     Foto: Divulgação Agencia Pará
  • <p>João Pessoa- Quem nasce na capital da Paraíba é Pessoense. A cidade, fundada em 05/08/1585, tem cerca de 833 mil habitantes.</p>

    João Pessoa- Quem nasce na capital da Paraíba é Pessoense. A cidade, fundada em 05/08/1585, tem cerca de 833 mil habitantes.

     Foto: Jailsoncoutinho wikimedia commons
  • <p>Curitiba- Quem nasce na capital do Paraná é Curitibano. A cidade, fundada em 29/03/1693, tem cerca de 1,7 milhão de habitantes.</p>

    Curitiba- Quem nasce na capital do Paraná é Curitibano. A cidade, fundada em 29/03/1693, tem cerca de 1,7 milhão de habitantes.

     Foto: Flickr Ana Feliciano
  • <p>Recife- Quem nasce na capital do Pernambuco é Recifense. A cidade, fundada em 12/03/1537, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.</p>

    Recife- Quem nasce na capital do Pernambuco é Recifense. A cidade, fundada em 12/03/1537, tem cerca de 1,4 milhão de habitantes.

     Foto: Bruno Lima/MTUR
  • <p>Teresina- Quem nasce na capital do Piauí é Teresinense. A cidade, fundada em 16/08/1852, tem cerca de 866 mil habitantes.</p>

    Teresina- Quem nasce na capital do Piauí é Teresinense. A cidade, fundada em 16/08/1852, tem cerca de 866 mil habitantes.

     Foto: Olavomm/Wikimédia Commons
  • <p>Rio de Janeiro- Quem nasce na capital do Rio de Janeiro é Carioca. A cidade, fundada em 01/03/1565, tem cerca de 6,2 milhões de habitantes.</p>

    Rio de Janeiro- Quem nasce na capital do Rio de Janeiro é Carioca. A cidade, fundada em 01/03/1565, tem cerca de 6,2 milhões de habitantes.

     Foto: Divulgação / Elisa Soupin
  • <p>Natal- Quem nasce na capital do Rio Grande do Norte é Natalense. A cidade, fundada em 25/12/1599, tem cerca de 751 mil habitantes.</p>

    Natal- Quem nasce na capital do Rio Grande do Norte é Natalense. A cidade, fundada em 25/12/1599, tem cerca de 751 mil habitantes.

     Foto: Alexis Regis/MTur
  • <p>Porto Alegre- Quem nasce na capital do Rio Grande do Sul é Porto-alegrense. A cidade, fundada em 26/03/1772, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.</p>

    Porto Alegre- Quem nasce na capital do Rio Grande do Sul é Porto-alegrense. A cidade, fundada em 26/03/1772, tem cerca de 1,3 milhão de habitantes.

     Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini
  • <p>Boa Vista – Quem nasce na capital de Roraima é Boavistense. A cidade, fundada em 09/07/1890, tem cerca de 413 mil habitantes.</p>

    Boa Vista – Quem nasce na capital de Roraima é Boavistense. A cidade, fundada em 09/07/1890, tem cerca de 413 mil habitantes.

     Foto: SallesNeto BR wikimedia commons
  • <p>Florianópolis- Quem nasce na capital de Santa Catarina é Florianopolitano. A cidade, fundada em 23/03/1726, tem cerca de 537 mil habitantes.</p>

    Florianópolis- Quem nasce na capital de Santa Catarina é Florianopolitano. A cidade, fundada em 23/03/1726, tem cerca de 537 mil habitantes.

     Foto: Francisco Anzola - Flickr
  • <p>Porto Velho- Quem nasce na capital de Rondônia é Portovelhense. A cidade, fundada em 02/10/1914, tem cerca de 460 mil habitantes.</p>

    Porto Velho- Quem nasce na capital de Rondônia é Portovelhense. A cidade, fundada em 02/10/1914, tem cerca de 460 mil habitantes.

     Foto: Heitor Carvalho Jorge -wikimedia commons
  • <p>São Paulo- Quem nasce na capital de São Paulo é Paulistano. A cidade, fundada em 25/01/1554, tem cerca de 11,9 milhões de habitantes.</p>

    São Paulo- Quem nasce na capital de São Paulo é Paulistano. A cidade, fundada em 25/01/1554, tem cerca de 11,9 milhões de habitantes.

     Foto: Pexels/Pixabay
  • <p>Aracaju- Quem nasce na capital de Sergipe é Aracajuano. A cidade, fundada em 17/03/1855, tem cerca de 602 mil habitantes.</p>

    Aracaju- Quem nasce na capital de Sergipe é Aracajuano. A cidade, fundada em 17/03/1855, tem cerca de 602 mil habitantes.

     Foto: Divulgacao TV Brasil
  • <p>Palmas- Quem nasce na capital de Tocantins é Palmasense. A cidade, fundada em 05/10/1988, tem cerca de 302 mil habitantes.</p>

    Palmas- Quem nasce na capital de Tocantins é Palmasense. A cidade, fundada em 05/10/1988, tem cerca de 302 mil habitantes.

     Foto: Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons
Estado de Minas

