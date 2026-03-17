Capital do Piauí, Teresina é a primeira cidade planejada do Brasil
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É a única capital do Nordeste brasileiro que não está no litoral, distando 343 quilômetos do Oceano Atlântico. Fundada em 1852 na Chapada do Corisco, às margens do rio Poti, importante rota comercial da região, a cidade cresceu nos cem anos seguintes.Foto: Chris Hadfield/NASA
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O surgimento de Teresina, contudo, tem raízes na Barra do Poti, onde, em 1760, já havia um aglomerado de fogos. Ou seja, casas habitadas por pescadores, canoeiros e plantadores de fumo e mandioca.Foto: Wikimedia Commons Domínio Público
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Atualmente, Teresina celebra seu legado com uma programação de eventos que homenageiam tal trajetória. Essa data comemorativa reforça a importância da cidade como um ícone cultural do Brasil. Que tal, então, conhecermos mais sobre a apaixonante capital piauiense?Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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Seu traçado urbano foi desenhado como um tabuleiro de xadrez. E ostenta a fama de ser a primeira cidade planejada do país, a fim de substituir outra já existente.Foto: Alexandro Dias / Wikimedia Commons
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O objetivo era claro: substituir a então capital Oeiras, isolada na região central do Piauí e que não conseguia deter a influência comercial e industrial do estado vizinho, o Maranhão, sob boa parte do Oeste piauiense.Foto: Acervo Iphan
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O crescimento da nova capital, apesar de vagaroso, foi impulsionado pela navegação fluvial, mas com a colaboração de um comércio diverso e algumas industrias. O Rio Parnaíba teve papel essencial na integração de Teresina ao estado, facilitando o comércio de produtos pelo porto de Parnaíba, inclusive no litoral.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O nome Teresina, aliás, remete aos tempos do Império, que já havia se instaurado no Brasil. Assim, a cidade foi batizada em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, esposa de Dom Pedro II.Foto: Pacheco, Joaquim Insley, 1830-1912/Acervo Fundação Biblioteca Nacional
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Já o apelido “Cidade Verde” foi dado pelo escritor Coelho Neto, encantado com a arborização da cidade. As ruas e avenidas, portanto, eram entremeadas de árvores, além de grandes áreas verdes.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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Com uma área de 1.673 km², a economia da capital piauiense baseia-se na indústria têxtil e de confecções. Desse modo, percebe-se a forte presença de pequenas e médias empresas.Foto: Alexandro Dias/Wikimedia Commons
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A cultura tem uma rica diversidade cultural, influenciada por povos indígenas, africanos, europeus e migrantes. Teresina é berço de nomes relevantes da música e da literatura, entre eles o poeta Torquato Neto, considerado um dos maiores nomes da Tropicália.Foto: Acervo/Agência Senado
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Essas manifestaÃ§Ãµes se expressam em celebraÃ§Ãµes religiosas, folclÃ³ricas, danÃ§as, mÃºsicas, gastronomia e artes. A cena musical de Teresina, por exemplo, Ã© diversa e criativa, com artistas que se destacam em vÃ¡rios gÃªneros.Foto: Secult/PI
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A cidade é palco de manifestações culturais como o Cavalo Piancó, Bumba Meu Boi, Congada, Samba de Cumbuca, Balandê Baião e outras festas folclóricas que remontam às origens do povo nordestino.Foto: Divulgação/PMPI
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Essas ricas tradições são preservadas e festejadas com reverência ímpar, especialmente em festas populares que encantam moradores e turistas. Eventos como o “Cultura na Praça” trazem música, circo e arte para espaços públicos da cidade.Foto: SeCult
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O artesanato também é uma das marcas de Teresina. Destaca-se a arte santeria em madeira, que consiste na produção de imagens de santos esculpidas em madeira, com traços rústicos e expressivos. Produtos de cerâmica, bordado, palha e madeira também são vendidos em larga escala.Foto: Moura Alves/MTur
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A tecelagem e o bordado manual também são produzidos por artesãs como a famosa Tia Maria, que trabalha há décadas no Centro de Artesanato Mestre Dezinho, referência na produção de peças típicas e arte popular.Foto: Moura Alves/MTur
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Outros exemplos incluem cerâmica da Serra da Capivara, esculturas em barro, peças em couro e fibras naturais, e joias com opala de Pedro IIFoto: Mauricio Pokemon / MTur
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O Mercado São José, aliás, é um dos mais antigos da cidade. Lá, encontra-se de tudo: artesanato, comidas típicas e cultura popular.Foto: Moura Alves/MTur
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A gastronomia local é outro ponto de destaque, com pratos típicos como Maria Isabel, Paçoca, Capote e a inigualável Carne de sol, que são verdadeiras iguarias da culinária piauiense e nordestina.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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A cajuína é patrimônio cultural de Teresina. A bebida feita do caju é símbolo da cidade e reconhecida como patrimônio cultural do estado.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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Teresina, embora não seja banhada por praias, é dona de verdadeiros cartões-postais. O Parque Ambiental Encontro dos Rios é um dos maiores exemplos, local onde os rios Parnaíba e Poti se encontram.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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A Ponte Estaiada é o símbolo moderno da cidade e oferece vista panorâmica de Teresina a partir de seu mirante.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O Theatro 4 de Setembro é a principal casa de espetáculos do Piauí, com arquitetura histórica e programação cultural intensa.Foto: Moacir Ximenes / wikimedia commons
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A Igreja São Benedito, construída sobre um antigo cemitério, é um marco religioso e histórico do centro de Teresina.Foto: Mauricio Pokemon / MTur
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O Museu do Piauí, localizado na Casa de Odilon Nunes, guarda peças históricas, fósseis e arte sacra.Foto: Secult/PI
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O Estádio Lindolfo Monteiro, importante para o esporte local, foi construído onde antes funcionava o quartel da cidade.Foto: Ascom / Semel
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O Centro HistÃ³rico de Teresina Ã© outro ponto de destaque, onde a histÃ³ria da cidade estÃ¡ preservada nas construÃ§Ãµes e monumentos do sÃ©culo XIX. A arquitetura reflete influÃªncias europeias e locais, com presenÃ§a de estilos neoclÃ¡ssico, barroco e principalmente eclÃ©tico.Foto: Moacir Ximenes / DomÃnio pÃºblico
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A Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores, de estilo predominante neoclássico com traços de arquitetura clássica europeia conservados até hoje, fica localizada no centro da cidade. Destaca-se como um dos principais marcos religiosos, históricos e arquitetônicos da capital.Foto: Gerda Arendt / Wikimedia Commons
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Ao longo de seus 173 anos de história, Teresina consolidou-se como uma cidade que une rica cultura e um forte patrimônio histórico.Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina
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Atualmente, Teresina segue a se expandir nos sentidos Norte, Sul e Leste, e nas últimas décadas passou a crescer também para cima, com a popularização de prédios de apartamentos.Foto: Aureliano Muler/Prefeitura de Teresina
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A cidade é hoje reconhecida por sua capacidade de preservar suas tradições e ao mesmo tempo se modernizar para atender às necessidades de seus habitantes e visitantes. Com história, cultura, gastronomia e hospitalidade, Teresina encanta quem a visita e quem nela vive.Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina