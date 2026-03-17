Fora da curva: cervejas com sabores que surpreendem

Cerveja de erva mate – Dado Bier – Cerveja de baixa fermentaÃ§Ã£o e alto teor alcoÃ³lico (7%), que usa a erva mate, base do chimarrÃ£o popular no sul do paÃ­s, para uma fÃ³rmula que tambÃ©m atrai consumidores desse tipo de chÃ¡ na Argentina e no Uruguai.