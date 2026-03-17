Couro, mochilas e mais: veja o que não é recomendado colocar na máquina de lavar
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Especialistas da organização britânica de consumidores “Which?” listaram quais itens devem passar longe do tambor da máquina e quais podem ser lavados nela, contrariando o senso comum.Foto: Imagem Freepik
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Alguns materiais podem sofrer danos irreversíveis devido ao atrito, à alta velocidade de centrifugação ou à temperatura da água; confira!Foto: Reproduc?a?o/Freepik
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Roupas delicadas e adornadas: Peças com brilhos, lantejoulas, rendas ou franjas podem se desintegrar. Além disso, o calor pode derreter colas e os enfeites soltos correm o risco de riscar o vidro ou o tambor.Foto: Caitlyn Wilson/Unsplash
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Gravatas e ternos: Gravatas tendem a encolher. Já os ternos, mesmo que feitos de fibras comuns como algodão, têm uma estrutura interna (entretela) que se dissolve na água, fazendo a peça perder sua forma original.Foto: matham315/Pixabay
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“Se você está pensando em lavar uma peça de roupa que tem uma etiqueta de cuidados, que não tem nenhuma etiqueta, ou ainda que pode desbotar, é melhor pecar por excesso de cautela e presumir que ela não pode ser lavada na máquina”, explicou um especialista da “Which?”.Foto: Markéta Klimešová/Pixabay
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Espuma viscoelástica: Travesseiros deste material são frágeis e também não são recomendados, já que podem rasgar ou perder sua estrutura durante a lavagem.Foto: the blowup/Unsplash
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Tecidos nobres: Atenção! Couro, camurça, pele, veludo e rayon exigem cuidados profissionais e é melhor serem levados para lavanderias especializadas, de acordo com os especialistas da “Which?”.Foto: Noah Kroes/Unsplash
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Itens de risco: Objetos com resíduos inflamáveis, peças excessivamente pesadas que desequilibram o aparelho e brinquedos de pelúcia (que geralmente pedem lavagem manual).Foto: Catgirlmutant/Unsplash
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Objetos esquecidos nos bolsos: Chaves, moedas e joias são grandes vilões. Além do barulho, eles podem destruir o sistema de drenagem e quebrar o vidro da porta da máquina.Foto: Anatoly Kalmykov/Pixabay
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Dica de ouro: Na ausência de etiquetas claras ou se houver risco de desbotamento, a recomendação é não arriscar e optar pela lavagem à mão.Foto: Michael Püngel/Pixabay
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Por outro lado, alguns objetos que costumam ser lavados manualmente podem, sim, ir para a máquina, desde que ela seja configurada corretamente; veja!Foto: engin akyurt/Unsplash
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Cortinas de banheiro: Utilize ciclos delicados ou de lavagem à mão para cortinas de banheiro. Segundo a “Which?”, as velocidades de centrifugação mais lentas não prejudicam esse material.Foto: Freepik/nikitabuida
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Tapetes de exercício: Podem ser higienizados no tambor para remover suor e sujeira. O mesmo serve para acessórios de pets que estejam com mau odor, como coleiras e guias.Foto: Andrea Stuart/Unsplash
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Mochilas: Geralmente sÃ£o permitidas, mas Ã© importante evitar modelos com couro, bordados ou revestimentos especiais, que podem nÃ£o resistir ao processo.Foto: Wiser by the Mile/Unsplash