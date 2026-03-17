O poder do mangostão, apontado como melhor fruta do mundo
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Foi disseminada pelo mundo no último século e ganhou fama por seu sabor, porém pode ser considerado um item raro por causa da dificuldade de sua produção. Segundo a lenda da época, chegou a ser conhecida como “rainha das frutas” de tanto que agradou a Rainha Vitória, da Inglaterra.Foto: Imagem de viajeminuto por Pixabay
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O cultivo é demorado, levando anos para que a árvore produza novo frutos, o que reflete no custo final e na sua quantidade pelo mundo. Outro ponto de alerta é o transporte deste alimento, por ser desafiador devido à sua delicadeza e sensibilidade a danos.Foto: Imagem de Jessica por Pixabay
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Originário do sudeste asiático, o mangostão (Garcinia mangostana) se caracteriza por uma casca roxa escura e firme. Em seu interior, há uma polpa branca, macia e com um sabor adocicado e leve toque de acidez.Foto: Imagem de Hor.supawut por Pixabay
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De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), é possível encontrar produtores de mangostão na Bahia, Pará e, em menor escala, no Espírito Santo.Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
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Foi descrito pela primeira vez no livro “Species Plantarum de Linnaeus” em 1753. Este fruto é oriundo de uma árvore que pode alcançar 10 metros de altura. As folhas, por sua vez, são grandes, duras, de coloração verde-escura e brilhante.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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O fruto, que tem uma safra entre fevereiro e abril, é geralmente consumido ao natural ou utilizado para preparar sucos, doces e tortas. Já a polpa pode ser encontrada enlatada, congelada e desidratada.Foto: Imagem de Fathima Shanas por Pixabay
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Acredita-se que sua origem desta fruta esteja nas Ilhas da Sonda, atualmente divididas entre Indonésia, Malásia, Brunei e Timor Leste.Foto: Imagem de Fathima Shanas por Pixabay
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No Brasil, as primeiras sementes de mangostão chegaram por volta de 1935, na Bahia. Mas, na década de 1940, ele chegou ao Pará, após um navio indiano, que seguia ao Panamá, deixar 400 sementes por lá..Foto: Imagem de Maggie Chai por Pixabay
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Existem dois tipos desta fruta: o roxo e o amarelo. Além da cor e da espécie, os tipos de mangostão se diferenciam no sabor, onde o primeiro é mais adocicado, enquanto o segundo é mais ácido.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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Ela é esférica e tem o tamanho médio de 6 a 8 centímetros de diâmetro. Além da polpa, a farinha da casca e o concentrado da fruta, são encontrados em lojas de produtos naturais e podem ser adicionados à água, frutas, sopas ou saladas.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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A polpa e a casca do mangostÃ£o tÃªm boas quantidades de fibras, que ajudam a aumentar o tempo de digestÃ£o dos alimentos e promovem a saciedade, ajudando na perda de peso.Foto: Imagem de KRITSADA JAIYEN por Pixabay
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Essa contém fibras, como a pectina, que diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos. Isso equilibra os níveis de glicose no sangue e ajudam a prevenir, assim, a diabetes.Foto: - Reprodução de vídeo TV Gazeta
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Ela também contém antioxidantes, como xantonas e flavonoides, que combatem os radicais livres, evitando danos nas células que produzem insulina.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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Os antioxidantes, presentes na polpa e na casca do mangostão, previnem a oxidação das células de gordura, diminuindo os níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue.Foto: Flickr Abunawar Basyeban
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Além disso, este alimento tem ótimas quantidades de água e potássio. Isso permite eliminar o excesso de sódio do organismo pela urina, ajudando a equilibrar a pressão arterial.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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O mangostão auxilia na formação do bolo fecal e na eliminação de resíduos, o que promove o bom funcionamento do sistema gastrointestinal e ajuda a desintoxicar o fígado.Foto: Flickr mauro halpern
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É um potente antioxidante, pois ajuda a fortalecer o fígado, assim como equilibra a produção das enzimas responsáveis pela digestão. Ele evita mal estar, náuseas ou barriga estufada.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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Desse modo, a casca do mangostão contém substâncias que podem ajudar a combater inflamações, infecções bacterianas e fúngicas.Foto: Flickr Ahmad Fuad Bin Morad
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O mangostão é uma boa fonte de vitaminas C, B6 e B12, além de minerais como cálcio, ferro, magnésio e manganês. É uma fruta de baixa caloria, o que a torna uma opção saudável para quem busca uma dieta equilibrada.Foto: Flickr Evelyn Avila's photos
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As raízes do mangostão têm sido tradicionalmente usadas em diferentes partes da Indonésia e na Malásia para regular o ciclo menstrual. Além disso, no alívio dos sintomas pré-menstruais, como TPM, tontura, hipertensão e outros.Foto: Flickr Kukiat Tanteera
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Alguns estudos revelaram que a xantona presente na fruta exerce um efeito antagônico nos receptores de serotonina, um medidor-chave na fisiologia do estado de humor.Foto: Flickr Cerlin Ng
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Isso significa que pode aliviar sintomas de certos distúrbios psiquiátricos, como depressão, ansiedade e distúrbios do sono.Foto: Reprodução de vídeo TV Gazeta
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O suplemento de mangostão pode ser adquirido em farmácias ou lojas de produtos naturais. No entanto, recomendando-se geralmente tomar 1 a 2 cápsulas por dia, sob orientação médica.Foto: Flickr Christian TESSI
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Por fim, para muitos, abrir um mangostão é quase um ritual. É necessário pressionar levemente a casca até ela ceder, de forma homogênea e com bastante atenção para não desmanchar a polpa.Foto: Flickr Cody Hinchliff