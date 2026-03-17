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História do selo, um dos objetos mais cobiçados por colecionadores

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Redação Flipar
  • <p>Popularmente conhecido como “Olhos-de-Boi” devido ao seu formato arredondado, esse tipo de selo foi um marco na história das comunicações do Brasil, colocando o país entre as primeiras nações a adotar esse sistema.</p>

    Popularmente conhecido como “Olhos-de-Boi” devido ao seu formato arredondado, esse tipo de selo foi um marco na história das comunicações do Brasil, colocando o país entre as primeiras nações a adotar esse sistema.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
  • <p>Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o “Penny Black” três anos antes, em 1840. </p>

    Antes do Brasil, só a Inglaterra havia emitido selos postais no mundo, o “Penny Black” três anos antes, em 1840.

    Foto: General Post Office of the United Kingdom of Great Britain and Ireland/wikimedia commons
  • <p>Cinco meses antes do Brasil lançar o Olho de Boi, a cidade de Zurique, na Suíça, lançou um selo que não foi registrado por não ter tido circulação nacional.</p>

    Cinco meses antes do Brasil lançar o Olho de Boi, a cidade de Zurique, na Suíça, lançou um selo que não foi registrado por não ter tido circulação nacional.

     Foto: Thimo Pedersen Unsplash
  • <p>No Brasil, o “Olho de Boi” foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época.</p>

    No Brasil, o “Olho de Boi” foi lançado com valores estampados neles: 30, 60 e 90 réis, moeda em circulação na época.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
  • <p>Os selos são verdadeiras cápsulas do tempo, que retratam a história, a cultura e as transformações de um país. Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19.</p>

    Os selos são verdadeiras cápsulas do tempo, que retratam a história, a cultura e as transformações de um país. Em 2020, foram lançados esses com temática do combate à Covid-19.

     Foto: divulgação/correios
  • <p>Com o tempo, os selos se tornaram objetos de colecionismo e fascínio, muitas vezes comemorando eventos históricos, figuras importantes e patrimônios culturais.</p>

    Com o tempo, os selos se tornaram objetos de colecionismo e fascínio, muitas vezes comemorando eventos históricos, figuras importantes e patrimônios culturais.

     Foto: divulgação/correios
  • <p>Existem selos em homenagem ao centenário de nascimento de Candido Portinari (2003); ao bicentenário de Debret (1968) e até à arte ancestral brasileira das pinturas rupestres.</p>

    Existem selos em homenagem ao centenário de nascimento de Candido Portinari (2003); ao bicentenário de Debret (1968) e até à arte ancestral brasileira das pinturas rupestres.

     Foto: divulgação/correios
  • <p>Em 2022, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prestou tributo ao multifacetado artista plástico Daniel Azulay, que morreu em 2020.</p>

    Em 2022, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) prestou tributo ao multifacetado artista plástico Daniel Azulay, que morreu em 2020.

     Foto: reprodução
  • <p>Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador.</p>

    Apesar de ser formado em Direito, Azulay se destacou como desenhista, escritor, pintor, músico e educador.

     Foto: Banco de Imagem da Câmara dos Deputados/Wikimidia Commons
  • <p>Junto aos Correios, ele dirigiu o filme “Uma viagem pelo universo dos Selos”, que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas. </p>

    Junto aos Correios, ele dirigiu o filme “Uma viagem pelo universo dos Selos”, que foi apresentado em instituições de ensino de todo o Brasil durante anos, como parte do Projeto Filatelia nas Escolas.

    Foto: reprodução
  • <p>A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais. </p>

    A filatelia é uma prática que envolve a coleta, classificação e apreciação de selos, envelopes, carimbos e outros itens postais.

    Foto: pascal OHLMANN por Pixabay
  • <p>Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam.</p>

    Os filatelistas, como são chamados os entusiastas dessa atividade, frequentemente se interessam não apenas pelos selos em si, mas também pela história e o contexto cultural e social que eles representam.

     Foto: pascal OHLMANN por Pixabay
  • <p>Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos. </p>

    Durante a Semana de Arte Moderna ocorrida em 1992, em São Paulo, nomes como Anita Malfatti e Di Cavalcanti marcaram presença e tiveram suas artes retratadas em selos.

    Foto: Newton Cavalcanti wikimedia commons
  • <p>A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância.</p>

    A criação do selo postal foi uma grande inovação para a época, revolucionando a forma como as pessoas se comunicavam à distância.

     Foto: wikimedia commons/domínio público
  • <p>Ser um dos primeiros países a adotar o sistema de selos é motivo de orgulho para os brasileiros.</p>

    Ser um dos primeiros países a adotar o sistema de selos é motivo de orgulho para os brasileiros.

     Foto: wikimedia commons/ Ridiculopathy
  • <p>Muitos selos têm designs belíssimos, criados por artistas renomados. São verdadeiras obras de arte em miniatura.</p>

    Muitos selos têm designs belíssimos, criados por artistas renomados. São verdadeiras obras de arte em miniatura.

     Foto: divulgação/rio 2016
  • <p>Muitos museus possuem exposições sobre a história dos Correios e coleções de selos.</p>

    Muitos museus possuem exposições sobre a história dos Correios e coleções de selos.

     Foto: wikimedia commons/Ridiculopathy
  • <p>Em 2022, foi celebrado o Centenário da Semana de Arte Moderna. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os Correios lançaram quatro selos em alusão às principais áreas do evento: literatura, artes plásticas, música e arquitetura.</p>

    Em 2022, foi celebrado o Centenário da Semana de Arte Moderna. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), os Correios lançaram quatro selos em alusão às principais áreas do evento: literatura, artes plásticas, música e arquitetura.

     Foto: divulgação/ascom
  • <p>Em 2023, os Correios lançaram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lançamento. O artista Fábio Lopez foi o responsável pelo novo design.</p>

    Em 2023, os Correios lançaram uma releitura do selo Olho de boi, que completou 180 anos de lançamento. O artista Fábio Lopez foi o responsável pelo novo design.

     Foto: divulgação/correios
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