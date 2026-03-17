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Deuses e símbolos da Mitologia Hindu

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Redação Flipar
  • <p>A festa de Shiva, chamada de “Shivaratri”, é uma das mais importantes celebrações dentro do hinduísmo. A palavra “Shivaratri” vem da junção de “Shiv”, que se refere ao Senhor Shiva, e “Ratri”, que significa noite, ou seja, a “noite de Shiva”. O festival acontece na 13ª noite e 14º dia do mês lunar, antes da lua nova.</p>

    A festa de Shiva, chamada de “Shivaratri”, é uma das mais importantes celebrações dentro do hinduísmo. A palavra “Shivaratri” vem da junção de “Shiv”, que se refere ao Senhor Shiva, e “Ratri”, que significa noite, ou seja, a “noite de Shiva”. O festival acontece na 13ª noite e 14º dia do mês lunar, antes da lua nova.

     Foto: Youtube/EFE BRASIL
  • <p>No entanto, o evento mais significativo é o “Maha Shivaratri”, celebrado geralmente entre fevereiro e março, antes da chegada da primavera.</p>

    No entanto, o evento mais significativo é o “Maha Shivaratri”, celebrado geralmente entre fevereiro e março, antes da chegada da primavera.

     Foto: Youtube/EFE BRASIL
  • <p>O festival de Shivaratri não é uma festa alegre, mas sim contemplativa e espiritual. É um momento de introspecção, meditação, orações e devoção a Shiva, com jejum, cânticos de mantras e vigílias, buscando superar a escuridão interior e alcançar uma conexão mais profunda com o divino.</p>

    O festival de Shivaratri não é uma festa alegre, mas sim contemplativa e espiritual. É um momento de introspecção, meditação, orações e devoção a Shiva, com jejum, cânticos de mantras e vigílias, buscando superar a escuridão interior e alcançar uma conexão mais profunda com o divino.

     Foto: Youtube/Mana Stars
  • <p>O principal mantra entoado é “Om Namah Shivaya”, que significa a saudação ao Shiva e tem a capacidade de harmonizar os cinco elementos do universo – terra, água, fogo, ar e éter.</p>

    O principal mantra entoado é “Om Namah Shivaya”, que significa a saudação ao Shiva e tem a capacidade de harmonizar os cinco elementos do universo – terra, água, fogo, ar e éter.

     Foto: Los Angeles County Museum of Art/Wikimedia Commons
  • <p>Shiva é um dos três deuses principais da “Trimurti”, trindade que rege o ciclo cósmico de criação, preservação e destruição no hinduísmo. Na Trimurti, Brahma é o criador, Vishnu o preservador, e Shiva o destruidor ou transformador.</p>

    Shiva é um dos três deuses principais da “Trimurti”, trindade que rege o ciclo cósmico de criação, preservação e destruição no hinduísmo. Na Trimurti, Brahma é o criador, Vishnu o preservador, e Shiva o destruidor ou transformador.

     Foto: Thejas Panarkandy/Wikimedia Commons
  • <p>Esse aspecto destrutivo, no entanto, não é negativo. Em vez de ser um simples agente de aniquilação, Shiva representa a transformação essencial para a renovação do universo: a força que dissolve o velho para permitir o surgimento do novo.</p>

    Esse aspecto destrutivo, no entanto, não é negativo. Em vez de ser um simples agente de aniquilação, Shiva representa a transformação essencial para a renovação do universo: a força que dissolve o velho para permitir o surgimento do novo.

     Foto: Wikimedia Commons/ Indianhilbilly
  • <p>Shiva é também o deus da meditação, yoga, tempo, dança e destruição do mal. Ele é frequentemente retratado de maneira dual, como um asceta em profunda meditação no Monte Kailash, casado com Parvati e pai de Ganesha e Kartikeya, mas também como o deus guerreiro que derrota demônios.</p>

    Shiva é também o deus da meditação, yoga, tempo, dança e destruição do mal. Ele é frequentemente retratado de maneira dual, como um asceta em profunda meditação no Monte Kailash, casado com Parvati e pai de Ganesha e Kartikeya, mas também como o deus guerreiro que derrota demônios.

     Foto: Unknown author/Wikimedia Commons
  • <p>Ele é, portanto, um deus que simboliza tanto a serenidade quanto a força. Entre os símbolos associados a Shiva estão a serpente ao redor de seu pescoço; a lua crescente; o Ganga; o terceiro olho; e o tridente (Trishula).</p>

    Ele é, portanto, um deus que simboliza tanto a serenidade quanto a força. Entre os símbolos associados a Shiva estão a serpente ao redor de seu pescoço; a lua crescente; o Ganga; o terceiro olho; e o tridente (Trishula).

     Foto: Anton Karmanov/Wikimedia Commons
  • <p>No Maha Shivaratri, muitos devotos também celebram o casamento simbólico de Shiva com Parvati, que é a deusa da fertilidade, amor e harmonia.</p>

    No Maha Shivaratri, muitos devotos também celebram o casamento simbólico de Shiva com Parvati, que é a deusa da fertilidade, amor e harmonia.

     Foto: Amanvarma96/Wikimedia Commons
  • <p>A união deles representa a fusão entre a consciência pura (Shiva) e a ilusão da matéria (Parvati), simbolizando o encontro entre o espiritual e o material. Esse casamento é uma metáfora para a vida cotidiana dos devotos, que, mesmo imersos na rotina diária, buscam uma conexão mais profunda com o divino.</p>

    A união deles representa a fusão entre a consciência pura (Shiva) e a ilusão da matéria (Parvati), simbolizando o encontro entre o espiritual e o material. Esse casamento é uma metáfora para a vida cotidiana dos devotos, que, mesmo imersos na rotina diária, buscam uma conexão mais profunda com o divino.

     Foto: ?????????????/Wikimedia Commons
  • <p>Além de Shiva, a trindade hindu é composta também por “Brahma”, o criador do universo, e “Vishnu”, o preservador, sendo que ambos desempenham papéis essenciais na manutenção do cosmos.</p>

    Além de Shiva, a trindade hindu é composta também por “Brahma”, o criador do universo, e “Vishnu”, o preservador, sendo que ambos desempenham papéis essenciais na manutenção do cosmos.

     Foto: Unknown author/Wikimedia Commons
  • <p>Brahma, que é frequentemente retratado com quatro faces representando a criação de todos os seres e o conhecimento, é responsável pela criação do universo e dos deuses.</p>

    Brahma, que é frequentemente retratado com quatro faces representando a criação de todos os seres e o conhecimento, é responsável pela criação do universo e dos deuses.

     Foto: Probably Nurpur, Punjab Hills, Northern India/Wikimedia Commons
  • <p>Já “Vishnu” é considerado o restaurador da ordem cósmica e atua como o equilibrador das forças do bem e do mal, sendo adorado principalmente no contexto do vishnuísmo, a maior corrente dentro do hinduísmo.</p>

    Já “Vishnu” é considerado o restaurador da ordem cósmica e atua como o equilibrador das forças do bem e do mal, sendo adorado principalmente no contexto do vishnuísmo, a maior corrente dentro do hinduísmo.

     Foto: Ksssshl/Wikimedia Commons
  • <p>Junto com Shiva, esses deuses formam a “Trimurti”, e suas respectivas consortes, como “Parvati” (esposa de Shiva), “Lakshmi” (esposa de Vishnu), e “Saraswati” (esposa de Brahma), formam o “Tridevi”, a trindade feminina.</p>

    Junto com Shiva, esses deuses formam a “Trimurti”, e suas respectivas consortes, como “Parvati” (esposa de Shiva), “Lakshmi” (esposa de Vishnu), e “Saraswati” (esposa de Brahma), formam o “Tridevi”, a trindade feminina.

     Foto: Los Angeles County Museum of Art/Wikimedia Commons
  • <p>Parvati, por exemplo, é a deusa da fertilidade e do amor, enquanto Lakshmi é a deusa da prosperidade e Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes.</p>

    Parvati, por exemplo, é a deusa da fertilidade e do amor, enquanto Lakshmi é a deusa da prosperidade e Saraswati, a deusa da sabedoria e das artes.

     Foto: Ed Bierman/Wikimedia Commons
  • <p>Esses deuses e deusas não apenas moldam o entendimento cósmico, mas também são venerados em diversos rituais diários e festivais, como o Maha Shivaratri, onde suas qualidades e símbolos são invocados em busca de sabedoria, prosperidade e equilíbrio espiritual.</p>

    Esses deuses e deusas não apenas moldam o entendimento cósmico, mas também são venerados em diversos rituais diários e festivais, como o Maha Shivaratri, onde suas qualidades e símbolos são invocados em busca de sabedoria, prosperidade e equilíbrio espiritual.

     Foto: Przemek Pietrak/Wikimedia Commons
  • <p>Assim, a festa de Shiva vai além da celebração de uma divindade, sendo uma oportunidade para os devotos refletirem sobre o ciclo da vida e a busca por iluminação, transcendendo as limitações do ego e da ignorância.</p>

    Assim, a festa de Shiva vai além da celebração de uma divindade, sendo uma oportunidade para os devotos refletirem sobre o ciclo da vida e a busca por iluminação, transcendendo as limitações do ego e da ignorância.

     Foto: Youtube/EFE BRASIL
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