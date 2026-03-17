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Naturalmente doce, a beterraba faz bem à saúde e ao bem-estar

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Redação Flipar
  • <p>Essa raiz tuberosa é rica em açúcar, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e manganês.</p>

    Essa raiz tuberosa é rica em açúcar, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e manganês.

     Foto: Imagem de Nick Collins por Pixabay
  • <p>Rica em ferro, ela possui vitamina C potencializada por sua ação antioxidante. Além disso, traz benefícios como o combate à anemia, à perda excessiva de líquidos, problemas no baço e fígado, prisão de ventre e outros.</p>

    Rica em ferro, ela possui vitamina C potencializada por sua ação antioxidante. Além disso, traz benefícios como o combate à anemia, à perda excessiva de líquidos, problemas no baço e fígado, prisão de ventre e outros.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>É comum achar que a beterraba é uma raiz, como a cenoura e a mandioca, porém o órgão de reserva é o caule, mais especificamente o colo da planta.</p>

    É comum achar que a beterraba é uma raiz, como a cenoura e a mandioca, porém o órgão de reserva é o caule, mais especificamente o colo da planta.

     Foto: Pixabay/congerdesign
  • <p>Quando em condição natural, a beterraba se conserva por até uma semana, sendo mantida em local fresco e sombreado. Também é usada como combustível alternativo na Europa, sendo usada para a preparação de etanol.</p>

    Quando em condição natural, a beterraba se conserva por até uma semana, sendo mantida em local fresco e sombreado. Também é usada como combustível alternativo na Europa, sendo usada para a preparação de etanol.

     Foto: Pixabay/Couleur
  • <p>A beterraba é recomendada para situações de anemia, devido à riqueza em ferro e ácido fólico. Assim, as folhas desse alimento possuem propriedades benéficas, semelhantes às folhas do espinafre, ambas sendo utilizadas na indústria farmacêutica devido às suas qualidades terapêuticas.</p>

    A beterraba é recomendada para situações de anemia, devido à riqueza em ferro e ácido fólico. Assim, as folhas desse alimento possuem propriedades benéficas, semelhantes às folhas do espinafre, ambas sendo utilizadas na indústria farmacêutica devido às suas qualidades terapêuticas.

     Foto: Piabay/beckydickinson
  • <p>Tem ação neutralizadora de ácidos e auxilia a formação de glóbulos vermelhos. Por ser rica em ferro e cobre, auxilia na produção de plaquetas, promove fortalecimento muscular devido à sua alta concentração de potássio e manganês, fortalece tendões e tem ação anti-inflamatória.</p>

    Tem ação neutralizadora de ácidos e auxilia a formação de glóbulos vermelhos. Por ser rica em ferro e cobre, auxilia na produção de plaquetas, promove fortalecimento muscular devido à sua alta concentração de potássio e manganês, fortalece tendões e tem ação anti-inflamatória.

     Foto: Pixabay/Desertrose7
  • <p>Normalmente, as raízes roxas da beterraba são comidas cozidas, assadas ou cruas, sozinhas ou combinadas com qualquer salada de legumes.</p>

    Normalmente, as raízes roxas da beterraba são comidas cozidas, assadas ou cruas, sozinhas ou combinadas com qualquer salada de legumes.

     Foto: Pixabay/pompi
  • <p>No leste europeu, a sopa de beterraba, como a borscht, é um prato popular. Na cozinha indiana, a beterraba picada, cozida e temperada é um prato comum.</p>

    No leste europeu, a sopa de beterraba, como a borscht, é um prato popular. Na cozinha indiana, a beterraba picada, cozida e temperada é um prato comum.

     Foto: Pixabay/ ASPhotohrapy
  • <p>As folhas novas podem ser adicionadas cruas às saladas, enquanto as folhas maduras são mais comumente servidas cozidas ou no vapor, caso em que têm sabor e textura semelhantes ao espinafre.</p>

    As folhas novas podem ser adicionadas cruas às saladas, enquanto as folhas maduras são mais comumente servidas cozidas ou no vapor, caso em que têm sabor e textura semelhantes ao espinafre.

     Foto: Pixabay/webdesignnewcastle
  • <p>A beterraba pode ser fervida ou cozida no vapor, descascada e depois comida quente com ou sem manteiga como iguaria; cozido, em conserva e depois comido frio como condimento; ou descascado, ralado cru e depois comido como salada.</p>

    A beterraba pode ser fervida ou cozida no vapor, descascada e depois comida quente com ou sem manteiga como iguaria; cozido, em conserva e depois comido frio como condimento; ou descascado, ralado cru e depois comido como salada.

     Foto: Pixabay/ivabalk
  • <p>Popular nos hambúrgueres australianos, uma fatia de beterraba em conserva é combinada com outros condimentos em um hambúrguer de carne bovina para fazer um hambúrguer australiano.</p>

    Popular nos hambúrgueres australianos, uma fatia de beterraba em conserva é combinada com outros condimentos em um hambúrguer de carne bovina para fazer um hambúrguer australiano.

     Foto: Pixabay/ivabalk
  • <p>Quando o suco de beterraba é usado, ele é mais estável em alimentos com baixo teor de água, como sorvetes e recheios de frutas.</p>

    Quando o suco de beterraba é usado, ele é mais estável em alimentos com baixo teor de água, como sorvetes e recheios de frutas.

     Foto: Reprodução do Youtube
  • <p>A beterraba também fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos.</p>

    A beterraba também fornece ótimas quantidades de óxido nítrico para o organismo, uma substância que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos.

     Foto: Pixabay/Alexey_Hulsov
  • <p>Isso facilita a circulação de sangue e ajudando, assim, a controlar a pressão arterial e melhorar o rendimento durante os treinos.</p>

    Isso facilita a circulação de sangue e ajudando, assim, a controlar a pressão arterial e melhorar o rendimento durante os treinos.

     Foto: Pixabay/boustifaille
  • <p>Com boas quantidades de potássio e cálcio, minerais que são importantes para o bom funcionamento do músculo e para a contração muscular, a beterraba e as folhas desse tubérculo são boas opções de alimentos.</p>

    Com boas quantidades de potássio e cálcio, minerais que são importantes para o bom funcionamento do músculo e para a contração muscular, a beterraba e as folhas desse tubérculo são boas opções de alimentos.

     Foto: Pixabay/congerdesign
  • <p>A beterraba ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, contra o envelhecimento precoce. Ela contém boas quantidades de vitamina A, vitamina C e betalaínas, nutrientes e compostos bioativos que funcionam como potentes antioxidantes.</p>

    A beterraba ajuda a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, contra o envelhecimento precoce. Ela contém boas quantidades de vitamina A, vitamina C e betalaínas, nutrientes e compostos bioativos que funcionam como potentes antioxidantes.

     Foto: Pixabay/congerdesign
  • <p>A beterraba ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, porque contém antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a absorção de colesterol a nível intestinal.</p>

    A beterraba ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue, porque contém antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a absorção de colesterol a nível intestinal.

     Foto: Pixabay/JillWellington
  • <p>Com boas quantidades de fibras, a beterraba estimula os movimentos naturais do intestino, facilitando a evacuaÃ§Ã£o e ajudando, assim, a combater a prisÃ£o de ventre.</p>

    Com boas quantidades de fibras, a beterraba estimula os movimentos naturais do intestino, facilitando a evacuaÃ§Ã£o e ajudando, assim, a combater a prisÃ£o de ventre.

     Foto: Pixabay/congerdesign
  • <p>Ela tem ação antioxidante e anti-inflamatória, evitando os danos causados pelos radicais livres às células saudáveis, e ajudando, assim, a prevenir o surgimento do câncer.</p>

    Ela tem ação antioxidante e anti-inflamatória, evitando os danos causados pelos radicais livres às células saudáveis, e ajudando, assim, a prevenir o surgimento do câncer.

     Foto: Pixabay/ExplorerBob
  • <p>Além disso, a beterraba mantém a saúde dos olhos previne cataratas, pois contém vitamina A, um nutriente que evita o surgimento de xeroftalmia. Essa é uma doença causada pela deficiência dessa vitamina e que pode provocar secura, dificuldade de enxergar em ambientes escuros e cegueira.</p>

    Além disso, a beterraba mantém a saúde dos olhos previne cataratas, pois contém vitamina A, um nutriente que evita o surgimento de xeroftalmia. Essa é uma doença causada pela deficiência dessa vitamina e que pode provocar secura, dificuldade de enxergar em ambientes escuros e cegueira.

     Foto: Pixabay/congerdesign
  • <p>Rica em vitamina B9, ou ácido fólico, a beterraba ajuda a evitar doenças cardiovasculares, como AVC, aterosclerose ou infarto, porque parece diminuir os níveis de homocisteína no organismo.</p>

    Rica em vitamina B9, ou ácido fólico, a beterraba ajuda a evitar doenças cardiovasculares, como AVC, aterosclerose ou infarto, porque parece diminuir os níveis de homocisteína no organismo.

     Foto: Pixabay/ jackmac34
  • <p>Homocisteína é um aminoácido que, quando está elevado, pode causar alterações nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças no coração.</p>

    Homocisteína é um aminoácido que, quando está elevado, pode causar alterações nos vasos sanguíneos, aumentando o risco de doenças no coração.

     Foto: Pixabay/danielam
  • <p>Por fim, a beterraba é comercializada em feiras e supermercados, podendo ser usada crua ou cozida em preparações como saladas, sopas, sucos, patês, bolos e sopas. Suas folhas também podem ser usadas em refogados, omeletes, sopas e panquecas.</p>

    Por fim, a beterraba é comercializada em feiras e supermercados, podendo ser usada crua ou cozida em preparações como saladas, sopas, sucos, patês, bolos e sopas. Suas folhas também podem ser usadas em refogados, omeletes, sopas e panquecas.

     Foto: Reprodução do Youtube
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