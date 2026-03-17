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Artistas brasileiros combatem embalagens plásticas nos livros

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Redação Flipar
  • <p>Os jornalistas Ana Maria Machado e André Trigueiro, as atrizes Bruna Lombardi e Patricia Pillar, e o cantor e compositor Chico Buarque são algumas das pessoas que assinaram a petição. </p>

    Os jornalistas Ana Maria Machado e André Trigueiro, as atrizes Bruna Lombardi e Patricia Pillar, e o cantor e compositor Chico Buarque são algumas das pessoas que assinaram a petição.

    Foto: Divulgação
  • <p>O gestor cultural Afonso Borges, líder do movimento, critica o invólucro plástico como um símbolo de uma grave contradição.</p>

    O gestor cultural Afonso Borges, líder do movimento, critica o invólucro plástico como um símbolo de uma grave contradição.

     Foto: Reprodução
  • <p>“Aparentemente inofensiva, essa película é, na verdade, o símbolo de uma indústria que produz cultura e conhecimento, mas ainda não aprendeu a lidar com o impacto ambiental que causa”, defendeu. </p>

    “Aparentemente inofensiva, essa película é, na verdade, o símbolo de uma indústria que produz cultura e conhecimento, mas ainda não aprendeu a lidar com o impacto ambiental que causa”, defendeu.

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Segundo cálculos feitos pelo próprio gestor, somente em 2024 o país produziu 366 milhões de exemplares. </p>

    Segundo cálculos feitos pelo próprio gestor, somente em 2024 o país produziu 366 milhões de exemplares.

    Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Desses, aproximadamente 70% teriam sido plastificados, o que pode ter gerado cerca de 256 milhões de embalagens de plástico no meio ambiente. </p>

    Desses, aproximadamente 70% teriam sido plastificados, o que pode ter gerado cerca de 256 milhões de embalagens de plástico no meio ambiente.

    Foto: Luisa Brimble/Unsplash
  • <p>Como cada filme plástico pesa entre 1,4 e 2,7 gramas, o descarte geraria algo entre 360 e 700 toneladas por ano. </p>

    Como cada filme plástico pesa entre 1,4 e 2,7 gramas, o descarte geraria algo entre 360 e 700 toneladas por ano.

    Foto: Freepik/wirestock
  • <p>“Um material de baixo valor de reciclagem, que quase sempre termina em aterros sanitários e, irremediavelmente, no mar, contribuindo para o pior dos mundos: os microplásticos”, criticou Afonso. </p>

    “Um material de baixo valor de reciclagem, que quase sempre termina em aterros sanitários e, irremediavelmente, no mar, contribuindo para o pior dos mundos: os microplásticos”, criticou Afonso.

    Foto: Flickr/OregonStateUniversity
  • <p>O gestor também contesta a justificativa das editoras de que o plástico protege o livro contra danos, alegando que essa proteção é meramente temporária.</p>

    O gestor também contesta a justificativa das editoras de que o plástico protege o livro contra danos, alegando que essa proteção é meramente temporária.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Ele alega que essa proteÃ§Ã£o dura apenas atÃ© o consumidor abrir o produto, enquanto o impacto ambiental persiste por muito tempo.</p>

    Ele alega que essa proteÃ§Ã£o dura apenas atÃ© o consumidor abrir o produto, enquanto o impacto ambiental persiste por muito tempo.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A produção e incineração de plástico também emitem gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas.</p>

    A produção e incineração de plástico também emitem gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas.

     Foto: Hans/Pixabay
  • <p>AlÃ©m disso, o descarte inadequado pode entupir bueiros e agravar enchentes nas cidades. Reduzir o consumo, reutilizar e reciclar sÃ£o aÃ§Ãµes essenciais para diminuir seus impactos ambientais.</p>

    AlÃ©m disso, o descarte inadequado pode entupir bueiros e agravar enchentes nas cidades. Reduzir o consumo, reutilizar e reciclar sÃ£o aÃ§Ãµes essenciais para diminuir seus impactos ambientais.

     Foto: Flickr Marahalim Siagian
  • <p>O manifesto acontece em meio à COP30, evento que visa avaliar o progresso global no enfrentamento das mudanças climáticas. </p>

    O manifesto acontece em meio à COP30, evento que visa avaliar o progresso global no enfrentamento das mudanças climáticas.

    Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons/Creative Commons
  • <p>Esta é a primeira vez que o evento ocorre na região amazônica, mais especificamente na cidade de Belém do Pará. </p>

    Esta é a primeira vez que o evento ocorre na região amazônica, mais especificamente na cidade de Belém do Pará.

    Foto: Wikimedia Commons/Cayambe
  • <p>A escolha tem como objetivo colocar a Amazônia e suas comunidades — incluindo povos indígenas e ribeirinhos — diretamente no centro dos debates globais sobre o clima. </p>

    A escolha tem como objetivo colocar a Amazônia e suas comunidades — incluindo povos indígenas e ribeirinhos — diretamente no centro dos debates globais sobre o clima.

    Foto: Pexels/Tom Fisk
  • <p>Entre as pautas centrais da COP30 estão a redução das emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas e preservação de florestas e biodiversidade.</p>

    Entre as pautas centrais da COP30 estão a redução das emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas e preservação de florestas e biodiversidade.

     Foto: Peggychoucair/Pixabay
  • <p>A expectativa é de que esta COP marque menos debates teóricos e mais foco em implementação de políticas e compromissos concretos, transformando declarações em ações palpáveis.</p>

    A expectativa é de que esta COP marque menos debates teóricos e mais foco em implementação de políticas e compromissos concretos, transformando declarações em ações palpáveis.

     Foto: John Cameron/Unsplash
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