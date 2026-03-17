De caviar vegano a viagens e experiências de luxo: veja ‘mimos’ que Wagner Moura ganhou no Oscar
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Academia, responsável pelo Oscar, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing
Apesar de muitos associarem os brindes à Academia, responsável pelo Oscar, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing Foto: Jake Blucker/Unsplash
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“A ideia é reconhecer esses incríveis indicados, ao mesmo tempo em que damos visibilidade a pequenas empresas, marcas pertencentes a minorias, empreendedoras mulheres e companhias que devolvem algo à sociedade”, disse o cofundador da agência, Lash Fary.Foto: Reprodução
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Wagner Moura, que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo.
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Entre os contemplados está o ator brasileiro Wagner Moura, que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo.Foto: Divulgac?a?o/Cibelle Levi
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Neste ano de 2026, cada “sacola” de presentes foi avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão), um valor considerado recorde.Foto: Freepik/macrovector
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A edição de 2026 inclui 46 itens que vão desde petiscos gourmet até tratamentos estéticos. As informações são da revista Vogue e do blog Tangerina, do UOL. Confira!Foto: Instagram/Olivia Rakowski
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Tecnologia e Estilo: Uma carteira de criptomoedas banhada a ouro, canetas-tinteiro de edição limitada da BENU e chuveiros com tecnologia de pressurização Aqua Booster.Foto: Reprodução/Instagram
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Gastronomia de luxo: Itens que variam de amêndoas com chocolate da marca SkinnyDipped, cookies, frutas liofilizadas da TruFru e uma coleção de chás finos da Tea Forté.Foto: Reprodução @teaforteofficial
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Estética: O kit inclui procedimentos como lifitings faciais e lipoaspirações esculturais, cada um avaliado em US$ 25 mil, além de créditos para clareamento dental em Beverly Hills e cosméticos de alto padrão da Suíça e Coreia do Sul.Foto: Reprodução @instytutum
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Um dos vouchers garante lipoaspiração escultural com o prestigiado Dr. Thomas Su e técnicas de rejuvenescimento facial em Nova York com o Dr. Konstantin Vasyukevich.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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As experiências de viagem estão entre os itens mais valiosos, com estadias em destinos muito procurados como em uma villa de US$ 9 milhões na Playa Hermosa, na Costa Rica, com serviço completo de chef e motorista.Foto: Divulgac?a?o
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O pacote também inclui hospedagem exclusiva no complexo de luxo “Hideout Villas”, no Ártico, com direito a vista para a Aurora Boreal e outras mordomias.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Não pense que acabou! Um retiro de bem-estar de sete dias no icônico spa Golden Door, na Califórnia, é mais um dos mimos que os indicados ao Oscar receberam.Foto: Divulgac?a?o
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Por fim, entre os itens de viagem, está incluído um pacote de 10 dias de revitalização no Santani, resort de luxo focado em bem-estar e cura no Sri Lanka.Foto: Divulgac?a?o/Santani Wellness Resort
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O item de luxo máximo: O serviço mais caro da lista é um projeto completo de design de interiores e gestão de obra pela CBespoke, que pode custar até US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil).Foto: Divulgação
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Outro destaque vai para produtos veganos e sustentáveis, como uma bolsa da marca Gunas e o “caviar” vegetal Cavi-art (um substituto vegetal para o caviar tradicional).Foto: svklimkin/Pixabay