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De caviar vegano a viagens e experiências de luxo: veja ‘mimos’ que Wagner Moura ganhou no Oscar

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Redação Flipar
  • <p>Apesar de muitos associarem os brindes à <span class=Academia, responsável pelo Oscar, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing

    Apesar de muitos associarem os brindes à Academia, responsável pelo Oscar, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing Foto: Jake Blucker/Unsplash

  • <p>“A ideia é reconhecer esses incríveis indicados, ao mesmo tempo em que damos visibilidade a pequenas empresas, marcas pertencentes a minorias, empreendedoras mulheres e companhias que devolvem algo à sociedade”, disse o cofundador da agência, <strong>Lash Fary. </strong></p>

    “A ideia é reconhecer esses incríveis indicados, ao mesmo tempo em que damos visibilidade a pequenas empresas, marcas pertencentes a minorias, empreendedoras mulheres e companhias que devolvem algo à sociedade”, disse o cofundador da agência, Lash Fary. 

     Foto: Reprodução
  • <p>Entre os contemplados está o ator brasileiro <span class=Wagner Moura, que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Wagner-Moura-DivulgacaoCibelle-Levi.jpg?20260317113704" width="1114" height="626">

    Entre os contemplados está o ator brasileiro Wagner Moura, que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo.

     Foto: Divulgac?a?o/Cibelle Levi
  • <p>Neste ano de 2026, cada “sacola” de presentes foi avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão), um valor considerado recorde.</p>

    Neste ano de 2026, cada “sacola” de presentes foi avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão), um valor considerado recorde.

     Foto: Freepik/macrovector
  • <p>A edição de 2026 inclui 46 itens que vão desde petiscos gourmet até tratamentos estéticos. As informações são da revista Vogue e do blog Tangerina, do UOL. Confira!</p>

    A edição de 2026 inclui 46 itens que vão desde petiscos gourmet até tratamentos estéticos. As informações são da revista Vogue e do blog Tangerina, do UOL. Confira!

     Foto: Instagram/Olivia Rakowski
  • <p>Tecnologia e Estilo: Uma carteira de criptomoedas banhada a ouro, canetas-tinteiro de edição limitada da BENU e chuveiros com tecnologia de pressurização Aqua Booster.</p>

    Tecnologia e Estilo: Uma carteira de criptomoedas banhada a ouro, canetas-tinteiro de edição limitada da BENU e chuveiros com tecnologia de pressurização Aqua Booster.

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Gastronomia de luxo: Itens que variam de amêndoas com chocolate da marca SkinnyDipped, cookies, frutas liofilizadas da TruFru e uma coleção de chás finos da Tea Forté.</p>

    Gastronomia de luxo: Itens que variam de amêndoas com chocolate da marca SkinnyDipped, cookies, frutas liofilizadas da TruFru e uma coleção de chás finos da Tea Forté.

     Foto: Reprodução @teaforteofficial
  • <p>Estética: O kit inclui procedimentos como lifitings faciais e lipoaspirações esculturais, cada um avaliado em US$ 25 mil, além de créditos para clareamento dental em Beverly Hills e cosméticos de alto padrão da Suíça e Coreia do Sul.</p>

    Estética: O kit inclui procedimentos como lifitings faciais e lipoaspirações esculturais, cada um avaliado em US$ 25 mil, além de créditos para clareamento dental em Beverly Hills e cosméticos de alto padrão da Suíça e Coreia do Sul.

     Foto: Reprodução @instytutum
  • <p>Um dos vouchers garante lipoaspiração escultural com o prestigiado Dr. Thomas Su e técnicas de rejuvenescimento facial em Nova York com o Dr. Konstantin Vasyukevich.</p>

    Um dos vouchers garante lipoaspiração escultural com o prestigiado Dr. Thomas Su e técnicas de rejuvenescimento facial em Nova York com o Dr. Konstantin Vasyukevich.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>As experiências de viagem estão entre os itens mais valiosos, com estadias em destinos muito procurados como em uma villa de US$ 9 milhões na Playa Hermosa, na Costa Rica, com serviço completo de chef e motorista.</p>

    As experiências de viagem estão entre os itens mais valiosos, com estadias em destinos muito procurados como em uma villa de US$ 9 milhões na Playa Hermosa, na Costa Rica, com serviço completo de chef e motorista.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>O pacote também inclui hospedagem exclusiva no complexo de luxo “Hideout Villas”, no Ártico, com direito a vista para a Aurora Boreal e outras mordomias.</p>

    O pacote também inclui hospedagem exclusiva no complexo de luxo “Hideout Villas”, no Ártico, com direito a vista para a Aurora Boreal e outras mordomias.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Não pense que acabou! Um retiro de bem-estar de sete dias no icônico spa Golden Door, na Califórnia, é mais um dos mimos que os indicados ao Oscar receberam.</p>

    Não pense que acabou! Um retiro de bem-estar de sete dias no icônico spa Golden Door, na Califórnia, é mais um dos mimos que os indicados ao Oscar receberam.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Por fim, entre os itens de viagem, está incluído um pacote de 10 dias de revitalização no Santani, resort de luxo focado em bem-estar e cura no Sri Lanka.</p>

    Por fim, entre os itens de viagem, está incluído um pacote de 10 dias de revitalização no Santani, resort de luxo focado em bem-estar e cura no Sri Lanka.

     Foto: Divulgac?a?o/Santani Wellness Resort
  • <p>O item de luxo máximo: O serviço mais caro da lista é um projeto completo de design de interiores e gestão de obra pela CBespoke, que pode custar até US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil).</p>

    O item de luxo máximo: O serviço mais caro da lista é um projeto completo de design de interiores e gestão de obra pela CBespoke, que pode custar até US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil).

     Foto: Divulgação
  • <p>Outro destaque vai para produtos veganos e sustentáveis, como uma bolsa da marca Gunas e o “caviar” vegetal Cavi-art (um substituto vegetal para o caviar tradicional).</p>

    Outro destaque vai para produtos veganos e sustentáveis, como uma bolsa da marca Gunas e o “caviar” vegetal Cavi-art (um substituto vegetal para o caviar tradicional).

     Foto: svklimkin/Pixabay
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