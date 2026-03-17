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Cristais de sabor: conheça a origem e a magia do queijo parmesão

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Redação Flipar
  • <p>O parmesão surgiu na região de Parma, na Itália, durante a Idade Média, quando monges buscavam formas de conservar o leite por longos períodos. Assim nasceu um queijo duro, de longa maturação, que podia ser armazenado por anos sem perder qualidade, tornando-se valioso para comércio e alimentação.</p>

    O parmesão surgiu na região de Parma, na Itália, durante a Idade Média, quando monges buscavam formas de conservar o leite por longos períodos. Assim nasceu um queijo duro, de longa maturação, que podia ser armazenado por anos sem perder qualidade, tornando-se valioso para comércio e alimentação.

     Foto: Carlo Ferrari. wikimedia commons
  • <p>O Parmigiano Reggiano é considerado o “verdadeiro parmesão”. Produzido sob regras rígidas, ele passa por uma cura longa, que pode ultrapassar 24 meses, resultando em sabor intenso, textura granulosa e presença marcante de cristais que conferem crocância.</p>

    O Parmigiano Reggiano é considerado o “verdadeiro parmesão”. Produzido sob regras rígidas, ele passa por uma cura longa, que pode ultrapassar 24 meses, resultando em sabor intenso, textura granulosa e presença marcante de cristais que conferem crocância.

     Foto: Natural wikimedia commons
  • <p>O Grana Padano, também italiano, é semelhante ao Parmigiano Reggiano, mas apresenta sabor mais suave e menos picante. Sua maturação é mais curta, e por isso é mais acessível, mantendo ainda a textura firme e a versatilidade na culinária.</p>

    O Grana Padano, também italiano, é semelhante ao Parmigiano Reggiano, mas apresenta sabor mais suave e menos picante. Sua maturação é mais curta, e por isso é mais acessível, mantendo ainda a textura firme e a versatilidade na culinária.

     Foto: Claudia Castaldi - wikimedia commons
  • <p>Nos supermercados, encontramos queijos classificados como “tipo parmesão”. Eles não seguem as regras de denominação de origem, mas buscam reproduzir características do original. Embora úteis no dia a dia, muitas vezes ficam distantes da complexidade de sabor dos autênticos italianos.</p>

    Nos supermercados, encontramos queijos classificados como “tipo parmesão”. Eles não seguem as regras de denominação de origem, mas buscam reproduzir características do original. Embora úteis no dia a dia, muitas vezes ficam distantes da complexidade de sabor dos autênticos italianos.

     Foto: Imagem de Linda por Pixabay
  • <p>Um bom parmesão, portanto, deve apresentar textura granulosa e firme, além de pequenos cristais que surgem durante a maturação. Esses cristais são sinais de qualidade e proporcionam uma experiência sensorial única ao mastigar.</p>

    Um bom parmesão, portanto, deve apresentar textura granulosa e firme, além de pequenos cristais que surgem durante a maturação. Esses cristais são sinais de qualidade e proporcionam uma experiência sensorial única ao mastigar.

     Foto: Imagem de Nicky Zangess por Pixabay
  • <p>O parmesão ideal combina notas picantes e adocicadas, com sal na medida certa. Esse equilíbrio garante que o queijo seja agradável tanto cru quanto derretido em preparações culinárias.</p>

    O parmesão ideal combina notas picantes e adocicadas, com sal na medida certa. Esse equilíbrio garante que o queijo seja agradável tanto cru quanto derretido em preparações culinárias.

     Foto: Imagem de Roberto DB por Pixabay
  • <p>O queijo inteiro, protegido por sua casca impermeável, pode ser armazenado por anos. Com o tempo, ele não apenas se conserva, mas também desenvolve sabores mais complexos e intensos, tornando-se ainda mais valioso.</p>

    O queijo inteiro, protegido por sua casca impermeável, pode ser armazenado por anos. Com o tempo, ele não apenas se conserva, mas também desenvolve sabores mais complexos e intensos, tornando-se ainda mais valioso.

     Foto: Wittylama - wikimedia commons
  • <p>Já o parmesão fracionado vendido em supermercados tem validade curta. É essencial respeitar as informações da embalagem para garantir segurança alimentar e preservar o sabor característico.</p>

    Já o parmesão fracionado vendido em supermercados tem validade curta. É essencial respeitar as informações da embalagem para garantir segurança alimentar e preservar o sabor característico.

     Foto: mage by ????? ??????? from Pixabay
  • <p>Especialistas avaliam o parmesão considerando equilíbrio de sabor, intensidade da picância, textura granulosa e untuosidade. Esses fatores determinam se o queijo terá bom desempenho em diferentes receitas.</p>

    Especialistas avaliam o parmesão considerando equilíbrio de sabor, intensidade da picância, textura granulosa e untuosidade. Esses fatores determinam se o queijo terá bom desempenho em diferentes receitas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Nas massas, o parmesão é indispensável. Ralado sobre espaguete ou penne, ele intensifica o molho e adiciona uma camada de sabor que transforma o prato em uma experiência completa.</p>

    Nas massas, o parmesão é indispensável. Ralado sobre espaguete ou penne, ele intensifica o molho e adiciona uma camada de sabor que transforma o prato em uma experiência completa.

     Foto: Pixabay
  • <p>Em sopas, o parmesão pode ser usado tanto ralado quanto em pedaços. Além de enriquecer o sabor, sua casca pode ser adicionada ao caldo durante o cozimento, liberando aromas e notas marcantes.</p>

    Em sopas, o parmesão pode ser usado tanto ralado quanto em pedaços. Além de enriquecer o sabor, sua casca pode ser adicionada ao caldo durante o cozimento, liberando aromas e notas marcantes.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>Na pizza, o parmesão atua como complemento ao queijo principal, trazendo crocância e sabor intenso. Ele gratina de forma homogênea, criando uma camada dourada irresistível.</p>

    Na pizza, o parmesão atua como complemento ao queijo principal, trazendo crocância e sabor intenso. Ele gratina de forma homogênea, criando uma camada dourada irresistível.

     Foto: freepik/azerbaijan_stockers
  • <p>Mesmo em preparações simples, como ovos mexidos, o parmesão faz diferença. Seu sabor marcante eleva o prato, transformando uma refeição cotidiana em algo sofisticado.</p>

    Mesmo em preparações simples, como ovos mexidos, o parmesão faz diferença. Seu sabor marcante eleva o prato, transformando uma refeição cotidiana em algo sofisticado.

     Foto: imagem gerada por i.a
  • <p>O parmesão gratina perfeitamente sobre pães, legumes e carnes. Ele derrete de maneira uniforme, sem empelotar, formando uma crosta dourada e saborosa.</p>

    O parmesão gratina perfeitamente sobre pães, legumes e carnes. Ele derrete de maneira uniforme, sem empelotar, formando uma crosta dourada e saborosa.

     Foto: Pixabay
  • <p>Na Itália, o parmesão é mais que um ingrediente: é parte da identidade cultural. Ele simboliza tradição, qualidade e respeito às técnicas artesanais que atravessaram séculos.</p>

    Na Itália, o parmesão é mais que um ingrediente: é parte da identidade cultural. Ele simboliza tradição, qualidade e respeito às técnicas artesanais que atravessaram séculos.

     Foto: zerohund, wikimedia commons
  • <p>Além das receitas, o parmesão pode ser degustado puro, em lascas. Nessa forma, é possível apreciar plenamente sua textura granulosa, seus cristais e o equilíbrio de sabores.</p>

    Além das receitas, o parmesão pode ser degustado puro, em lascas. Nessa forma, é possível apreciar plenamente sua textura granulosa, seus cristais e o equilíbrio de sabores.

     Foto: Image by PDPhotos from Pixabay
  • <p>Por sua complexidade e versatilidade, o parmesão é considerado um dos queijos mais importantes da gastronomia mundial. Assim, sua presença garante sofisticação e autenticidade em “qualquer prato que se preze”.</p>

    Por sua complexidade e versatilidade, o parmesão é considerado um dos queijos mais importantes da gastronomia mundial. Assim, sua presença garante sofisticação e autenticidade em “qualquer prato que se preze”.

     Foto: Image by Roy Stephen from Pixabay
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