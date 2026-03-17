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Frescor nas plantas: descubra como surgem as gotas de orvalho

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Redação Flipar
  • <p>Durante o dia, o solo acumula calor e aquece o ar ao redor. À noite, esse calor se dissipa e, se o ar estiver úmido, a água presente nele se condensa.</p>

    Durante o dia, o solo acumula calor e aquece o ar ao redor. À noite, esse calor se dissipa e, se o ar estiver úmido, a água presente nele se condensa.

     Foto: Freepik
  • <p>O ponto de orvalho é a temperatura em que o ar se torna saturado de vapor de água. Ao atingir essa temperatura, o excesso de vapor se transforma em gotículas líquidas.</p>

    O ponto de orvalho é a temperatura em que o ar se torna saturado de vapor de água. Ao atingir essa temperatura, o excesso de vapor se transforma em gotículas líquidas.

     Foto: Marta mitie ogawa wikimedia commons
  • <p>Essas gotículas aderem a superfícies expostas, como folhas, gramas, telhados, carros e cercas. O orvalho pode ser confundido com chuva fina, mas tem origem diferente.</p>

    Essas gotículas aderem a superfícies expostas, como folhas, gramas, telhados, carros e cercas. O orvalho pode ser confundido com chuva fina, mas tem origem diferente.

     Foto: Pixabay
  • <p>O fenômeno depende da umidade relativa do ar e da perda de calor por radiação durante a noite. Quanto maior a umidade e maior a perda de calor, mais intenso o orvalho.</p>

    O fenômeno depende da umidade relativa do ar e da perda de calor por radiação durante a noite. Quanto maior a umidade e maior a perda de calor, mais intenso o orvalho.

     Foto: Freepik
  • <p>É um processo natural que não requer nuvens ou precipitação. A formação se dá por condensação direta do vapor sobre superfícies frias.</p>

    É um processo natural que não requer nuvens ou precipitação. A formação se dá por condensação direta do vapor sobre superfícies frias.

     Foto:
  • <p>Locais abertos e com vegetação são os mais propícios à formação de orvalho. Campos, pastagens e jardins frequentemente amanhecem molhados.</p>

    Locais abertos e com vegetação são os mais propícios à formação de orvalho. Campos, pastagens e jardins frequentemente amanhecem molhados.

     Foto: Pixabay
  • <p>Regiões rurais observam orvalho mais facilmente do que áreas urbanas. A menor quantidade de concreto e as temperaturas mais baixas favorecem o fenômeno.</p>

    Regiões rurais observam orvalho mais facilmente do que áreas urbanas. A menor quantidade de concreto e as temperaturas mais baixas favorecem o fenômeno.

     Foto: wirestock Freepik
  • <p>O orvalho tem papel importante para a vegetação, ajudando a manter a umidade do solo. Em locais secos, pode ser uma fonte adicional de água para as plantas.</p>

    O orvalho tem papel importante para a vegetação, ajudando a manter a umidade do solo. Em locais secos, pode ser uma fonte adicional de água para as plantas.

     Foto: Pixabay
  • <p>Na agricultura, ele contribui para reduzir a necessidade de irrigação em algumas culturas. Contudo, também pode favorecer doenças fúngicas se houver excesso de umidade.</p>

    Na agricultura, ele contribui para reduzir a necessidade de irrigação em algumas culturas. Contudo, também pode favorecer doenças fúngicas se houver excesso de umidade.

     Foto: Freepik
  • <p>Insetos e pequenos animais também se beneficiam do orvalho como fonte de hidratação. Em ecossistemas áridos, ele é vital para a sobrevivência de muitas espécies.</p>

    Insetos e pequenos animais também se beneficiam do orvalho como fonte de hidratação. Em ecossistemas áridos, ele é vital para a sobrevivência de muitas espécies.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>O orvalho pode formar padrões estéticos em teias de aranha, flores e folhas. Esses registros são comuns em fotografias de natureza ao amanhecer.</p>

    O orvalho pode formar padrões estéticos em teias de aranha, flores e folhas. Esses registros são comuns em fotografias de natureza ao amanhecer.

     Foto: Pixabay
  • <p>Além da estética, o orvalho é um indicador útil das condições atmosféricas. Agricultores e meteorologistas o utilizam para prever variações no tempo.</p>

    Além da estética, o orvalho é um indicador útil das condições atmosféricas. Agricultores e meteorologistas o utilizam para prever variações no tempo.

     Foto: Renatacarneiro123 wikimedia commons
  • <p>A ausência de orvalho em certas manhãs pode sinalizar vento, nuvens ou ar seco. Sua presença indica céu limpo e resfriamento noturno eficiente.</p>

    A ausência de orvalho em certas manhãs pode sinalizar vento, nuvens ou ar seco. Sua presença indica céu limpo e resfriamento noturno eficiente.

     Foto: Pixabay
  • <p>O orvalho não é exclusivo de climas frios, embora seja mais visível neles. Também ocorre em regiões tropicais, especialmente em áreas úmidas e vegetadas.</p>

    O orvalho não é exclusivo de climas frios, embora seja mais visível neles. Também ocorre em regiões tropicais, especialmente em áreas úmidas e vegetadas.

     Foto: wirestock Freepik
  • <p>Apesar de ser um fenômeno simples, o orvalho está ligado a processos complexos do clima. Ele reflete o equilíbrio entre calor, umidade e radiação.</p>

    Apesar de ser um fenômeno simples, o orvalho está ligado a processos complexos do clima. Ele reflete o equilíbrio entre calor, umidade e radiação.

     Foto: Freepik
  • <p>Sua observação pode ensinar sobre o ciclo da água e a interação entre atmosfera e superfície. O orvalho mostra como fenômenos sutis moldam o ambiente diariamente.</p>

    Sua observação pode ensinar sobre o ciclo da água e a interação entre atmosfera e superfície. O orvalho mostra como fenômenos sutis moldam o ambiente diariamente.

     Foto: Gilberto Murgia Júnior - wikimedia commons
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