Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância
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Esse espaço é formado por sete torres interligadas que reúnem hotéis, residências e centros comerciais, totalizando cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área construída.Foto: Reprodução do Youtube Canal Archi Archives
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O grande destaque do complexo, no entanto, é a Makkah Royal Clock Tower, que atinge 601 metros de altura e ostenta o maior relógio do mundo.Foto: Reprodução do Flickr Nadir Hashmi
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Com quatro faces revestidas em mosaicos dourados e fibra de carbono, o relógio é visível a 30 quilômetros de distância e conta com um sistema de iluminação de 2 milhões de LEDs.Foto: Reprodução do Youtube Canal Islamic Knowledge Official
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Fairmont.
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É uma das obras de engenharia mais imponentes e simbolicamente significativas do século 21. A torre onde está o relógio também integra um hotel cinco estrelas administrado pela rede Fairmont.Foto: King Eliot/Wikimédia Commons
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Cada face do relógio tem cerca de 43 metros de diâmetro. O topo da torre possui ainda um enorme crescente islâmico dourado, símbolo tradicional do islamismo, que pesa dezenas de toneladas.Foto: Reprodução do Youtube Canal Archi Archives
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Clock Tower Museum, um museu dedicado à medição do tempo, à astronomia e à história da observação celeste no mundo islâmico.
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Nos últimos quatro andares do edifício fica uma estrutura que abriga o Clock Tower Museum, um museu dedicado à medição do tempo, à astronomia e à história da observação celeste no mundo islâmico.Foto: Reprodução do Flickr 'asyiqul^huur
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O museu apresenta exposições sobre relógios antigos, instrumentos científicos usados por astrônomos muçulmanos e também explicações sobre como o calendário islâmico é determinado.Foto: Reproduc?a?o
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Ajyad Fortress, datada do século 18.
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A construção do complexo foi controversa. Isso porque na área onde ele foi erguido ficava anteriormente ocupada pela antiga fortaleza otomana Ajyad Fortress, datada do século 18.Foto: Halis Ak - Panoramio
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Turquia, que consideravam o forte um patrimÃŽnio histÃ³rico.
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A demoliÃ§Ã£o dessa fortaleza para dar lugar ao novo empreendimento provocou protestos, especialmente entre historiadores e autoridades da Turquia, que consideravam o forte um patrimÃŽnio histÃ³rico.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A construção também marcou uma mudança drástica na paisagem urbana de Meca, gerando debates sobre o equilíbrio entre a preservação e a necessidade de modernização para suportar o fluxo crescente de visitantes.Foto: Reprodução do Flickr Patrick S?in
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Durante as obras, ocorreram dois incêndios significativos. O primeiro aconteceu em outubro de 2008, na Torre Hajar, quando o fogo se espalhou rapidamente, alimentado por madeira utilizada na obra.Foto: Reprodução do Youtube Canal Journey 4 Life
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Cerca de 400 bombeiros trabalharam por aproximadamente dez horas para controlar as chamas, que destruíram nove andares, mas não houve feridos.Foto: King Eliot/Wikimédia Commons
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O 2º ocorreu em maio de 2009, na Torre Safa. O fogo teria começado durante trabalhos de soldagem em andaimes de madeira, espalhando-se do 14º ao 20º andar. Apesar dos danos, o incêndio foi controlado rapidamente e também não deixou vítimas.Foto: King Eliot/Wikimédia Commons
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Arquitetonicamente, a Clock Tower combina elementos de arranha-céus modernos com detalhes inspirados na arte islâmica tradicional.Foto: Reprodução do Flickr Dr Mohd Tabrez Alam
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A fachada apresenta padrões geométricos e cores que remetem ao estilo arquitetônico da região, enquanto o topo ornamentado com o crescente e as inscrições luminosas reforça o caráter religioso do edifício.Foto: - King Eliot/Wikimédia Commons
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Durante os horários de oração, o relógio pode projetar feixes de luz verde visíveis a quilômetros de distância, indicando momentos importantes do calendário religioso.Foto: Yasser Bakhsh/Wikimédia Commons
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O relógio monumental se tornou um marco visual de Meca e um exemplo de grande escala da engenharia e da arquitetura contemporâneas voltadas ao turismo religioso.Foto: Reprodução do Youtube Canal Islamic Knowledge Official