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Mecca Royal Clock Tower: maior relógio do mundo fica na Arábia Saudita e pode ser visto a 30 km de distância

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Redação Flipar
  • <p>Esse espaço é formado por sete torres interligadas que reúnem hotéis, residências e centros comerciais, totalizando cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área construída.</p>

    Esse espaço é formado por sete torres interligadas que reúnem hotéis, residências e centros comerciais, totalizando cerca de 1,5 milhão de metros quadrados de área construída.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Archi Archives
  • <p>O grande destaque do complexo, no entanto, é a Makkah Royal Clock Tower, que atinge 601 metros de altura e ostenta o maior relógio do mundo.</p>

    O grande destaque do complexo, no entanto, é a Makkah Royal Clock Tower, que atinge 601 metros de altura e ostenta o maior relógio do mundo.

     Foto: Reprodução do Flickr Nadir Hashmi
  • <p>Com quatro faces revestidas em mosaicos dourados e fibra de carbono, o relógio é visível a 30 quilômetros de distância e conta com um sistema de iluminação de 2 milhões de LEDs.</p>

    Com quatro faces revestidas em mosaicos dourados e fibra de carbono, o relógio é visível a 30 quilômetros de distância e conta com um sistema de iluminação de 2 milhões de LEDs.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Islamic Knowledge Official
  • <p>É uma das obras de engenharia mais imponentes e simbolicamente significativas do século 21. A torre onde está o relógio também integra um hotel cinco estrelas administrado pela rede <span class=Fairmont.

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    É uma das obras de engenharia mais imponentes e simbolicamente significativas do século 21. A torre onde está o relógio também integra um hotel cinco estrelas administrado pela rede Fairmont.

     Foto: King Eliot/Wikimédia Commons
  • <p>Cada face do relógio tem cerca de 43 metros de diâmetro. O topo da torre possui ainda um enorme crescente islâmico dourado, símbolo tradicional do islamismo, que pesa dezenas de toneladas.</p>

    Cada face do relógio tem cerca de 43 metros de diâmetro. O topo da torre possui ainda um enorme crescente islâmico dourado, símbolo tradicional do islamismo, que pesa dezenas de toneladas.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Archi Archives
  • <p>Nos últimos quatro andares do edifício fica uma estrutura que abriga o <span class=Clock Tower Museum, um museu dedicado à medição do tempo, à astronomia e à história da observação celeste no mundo islâmico.

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    Nos últimos quatro andares do edifício fica uma estrutura que abriga o Clock Tower Museum, um museu dedicado à medição do tempo, à astronomia e à história da observação celeste no mundo islâmico.

     Foto: Reprodução do Flickr 'asyiqul^huur
  • <p>O museu apresenta exposições sobre relógios antigos, instrumentos científicos usados por astrônomos muçulmanos e também explicações sobre como o calendário islâmico é determinado.</p>

    O museu apresenta exposições sobre relógios antigos, instrumentos científicos usados por astrônomos muçulmanos e também explicações sobre como o calendário islâmico é determinado.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>A construção do complexo foi controversa. Isso porque na área onde ele foi erguido ficava anteriormente ocupada pela antiga fortaleza otomana <strong data-start=Ajyad Fortress, datada do século 18.

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    A construção do complexo foi controversa. Isso porque na área onde ele foi erguido ficava anteriormente ocupada pela antiga fortaleza otomana Ajyad Fortress, datada do século 18.

     Foto: Halis Ak - Panoramio
  • <p>A demoliÃ§Ã£o dessa fortaleza para dar lugar ao novo empreendimento provocou protestos, especialmente entre historiadores e autoridades da <span class=Turquia, que consideravam o forte um patrimÃŽnio histÃ³rico.

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    A demoliÃ§Ã£o dessa fortaleza para dar lugar ao novo empreendimento provocou protestos, especialmente entre historiadores e autoridades da Turquia, que consideravam o forte um patrimÃŽnio histÃ³rico.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A construção também marcou uma mudança drástica na paisagem urbana de Meca, gerando debates sobre o equilíbrio entre a preservação e a necessidade de modernização para suportar o fluxo crescente de visitantes.</p>

    A construção também marcou uma mudança drástica na paisagem urbana de Meca, gerando debates sobre o equilíbrio entre a preservação e a necessidade de modernização para suportar o fluxo crescente de visitantes.

     Foto: Reprodução do Flickr Patrick S?in
  • <p>Durante as obras, ocorreram dois incêndios significativos. O primeiro aconteceu em outubro de 2008, na Torre Hajar, quando o fogo se espalhou rapidamente, alimentado por madeira utilizada na obra.</p>

    Durante as obras, ocorreram dois incêndios significativos. O primeiro aconteceu em outubro de 2008, na Torre Hajar, quando o fogo se espalhou rapidamente, alimentado por madeira utilizada na obra.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Journey 4 Life
  • <p>Cerca de 400 bombeiros trabalharam por aproximadamente dez horas para controlar as chamas, que destruíram nove andares, mas não houve feridos.</p>

    Cerca de 400 bombeiros trabalharam por aproximadamente dez horas para controlar as chamas, que destruíram nove andares, mas não houve feridos.

     Foto: King Eliot/Wikimédia Commons
  • <p>O 2º ocorreu em maio de 2009, na Torre Safa. O fogo teria começado durante trabalhos de soldagem em andaimes de madeira, espalhando-se do 14º ao 20º andar. Apesar dos danos, o incêndio foi controlado rapidamente e também não deixou vítimas.</p>

    O 2º ocorreu em maio de 2009, na Torre Safa. O fogo teria começado durante trabalhos de soldagem em andaimes de madeira, espalhando-se do 14º ao 20º andar. Apesar dos danos, o incêndio foi controlado rapidamente e também não deixou vítimas.

     Foto: King Eliot/Wikimédia Commons
  • <p>Arquitetonicamente, a Clock Tower combina elementos de arranha-céus modernos com detalhes inspirados na arte islâmica tradicional.</p>

    Arquitetonicamente, a Clock Tower combina elementos de arranha-céus modernos com detalhes inspirados na arte islâmica tradicional.

     Foto: Reprodução do Flickr Dr Mohd Tabrez Alam
  • <p>A fachada apresenta padrões geométricos e cores que remetem ao estilo arquitetônico da região, enquanto o topo ornamentado com o crescente e as inscrições luminosas reforça o caráter religioso do edifício.</p>

    A fachada apresenta padrões geométricos e cores que remetem ao estilo arquitetônico da região, enquanto o topo ornamentado com o crescente e as inscrições luminosas reforça o caráter religioso do edifício.

     Foto: - King Eliot/Wikimédia Commons
  • <p>Durante os horários de oração, o relógio pode projetar feixes de luz verde visíveis a quilômetros de distância, indicando momentos importantes do calendário religioso.</p>

    Durante os horários de oração, o relógio pode projetar feixes de luz verde visíveis a quilômetros de distância, indicando momentos importantes do calendário religioso.

     Foto: Yasser Bakhsh/Wikimédia Commons
  • <p>O relógio monumental se tornou um marco visual de Meca e um exemplo de grande escala da engenharia e da arquitetura contemporâneas voltadas ao turismo religioso.</p>

    O relógio monumental se tornou um marco visual de Meca e um exemplo de grande escala da engenharia e da arquitetura contemporâneas voltadas ao turismo religioso.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Islamic Knowledge Official
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