Compositora que escreveu sucessos de Celine Dion e Cher perdeu o Oscar pela 17ª vez; saiba quem é Diane Warren
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Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por
Indicada pela música “Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por Foto: Reprodução/ABC News
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Warren é uma das compositoras mais bem-sucedidas da música pop e do cinema, mas nunca venceu um Oscar competitivo, embora tenha recebido um prêmio honorário em 2022.
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Warren é uma das compositoras mais bem-sucedidas da música pop e do cinema, mas nunca venceu um Oscar competitivo, embora tenha recebido um prêmio honorário em 2022.Foto: Divulgac?a?o/Isabella Costa
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Grammy Awards, o Globo de Ouro e o
Apesar do “fiasco” histórico, a musicista já conquistou importantes prêmios como o Grammy Awards, o Globo de Ouro e o Foto: Reproduc?a?o
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Nascida em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Diane Warren é conhecida por escrever baladas marcantes para grandes artistas da indústria fonográfica e para trilhas sonoras de filmes.
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Nascida em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Diane Warren é conhecida por escrever baladas marcantes para grandes artistas da indústria fonográfica e para trilhas sonoras de filmes.Foto: Reproduc?a?o
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Warren cresceu em uma família de origem judaica e desde cedo demonstrou interesse pela música. Começou a compor aos 11 anos e precisou enfrentar a mãe, que queria que ela trabalhasse como secretária.
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Warren cresceu em uma família de origem judaica e desde cedo demonstrou interesse pela música. Começou a compor aos 11 anos e precisou enfrentar a mãe, que queria que ela trabalhasse como secretária.Foto: Divulgac?a?o
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Laura Branigan.
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Determinada a trabalhar com música, começou sua carreira nos anos 1980 escrevendo canções para diversos artistas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1983 com “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A partir daí, ela passou a ganhar reconhecimento na indústria e rapidamente se tornou uma compositora requisitada por artistas renomados.Foto: Reproduc?a?o
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Seu estilo costuma privilegiar letras emocionais, muitas vezes voltadas para temas como amor, superação e intensidade sentimental, características que fizeram de suas músicas escolhas frequentes para trilhas de filmes e grandes performances vocais.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Cher, que gravou o hit “If I Could Turn Back Time”.
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Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Diane Warren escreveu sucessos interpretados por alguns dos maiores nomes da música pop. Entre eles estão Cher, que gravou o hit “If I Could Turn Back Time”.Foto: Flickr - M Abancourt
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Warren compôs a letra de “Because You Loved Me”, que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos na voz de Celine Dion.
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Depois de ganhar um violão do pai como forma de incentivo, Warren compôs a letra de “Because You Loved Me”, que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos na voz de Celine Dion.Foto: Flickr - Anirudh Koul
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Armageddon”, de 1998.
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Warren também é responsável pelo grande hit “I Don’t Want to Miss a Thing”, da banda Aerosmith, e que foi sucesso do filme “Armageddon”, de 1998.Foto: Flickr - Javier Ignacio Acuña Ditzel
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Diane Warren são “Un-Break My Heart” e “Spanish Guitar”, ambas sucessos na voz de Toni Braxton.
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Outras composições marcantes de Diane Warren são “Un-Break My Heart” e “Spanish Guitar”, ambas sucessos na voz de Toni Braxton.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Oscar na categoria de melhor canção original.
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Seu trabalho também tem forte presença no cinema. Warren compôs músicas para diversos filmes de Hollywood, o que lhe rendeu inúmeras indicações ao prêmio da Oscar na categoria de melhor canção original.Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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LeAnn Rimes para o filme “Con Air”, de 1997; e “There You’ll Be”, interpretada por Faith Hill para o filme
Entre as músicas indicadas estão “How Do I Live”, interpretada por LeAnn Rimes para o filme “Con Air”, de 1997; e “There You’ll Be”, interpretada por Faith Hill para o filme Foto: Reproduc?a?o
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Oscar Honorário da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que destacou sua carreira extraordinária e sua influência na música de cinema.
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Em 2022, Warren recebeu um Oscar Honorário da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que destacou sua carreira extraordinária e sua influência na música de cinema.Foto: Reprodução/YouTube
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Além disso, Warren conquistou outros prêmios importantes, incluindo um Grammy, um Emmy e dois Globos de Ouro. Ela também foi incluída no
Além disso, Warren conquistou outros prêmios importantes, incluindo um Grammy, um Emmy e dois Globos de Ouro. Ela também foi incluída no Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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