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Compositora que escreveu sucessos de Celine Dion e Cher perdeu o Oscar pela 17ª vez; saiba quem é Diane Warren

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Redação Flipar
  • <p>Indicada pela música “<span class=Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por

    Indicada pela música “Dear Me”, do documentário “Diane Warren: Relentless”, interpretada por Foto: Reprodução/ABC News

  • <p><span class=Warren é uma das compositoras mais bem-sucedidas da música pop e do cinema, mas nunca venceu um Oscar competitivo, embora tenha recebido um prêmio honorário em 2022.

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    Warren é uma das compositoras mais bem-sucedidas da música pop e do cinema, mas nunca venceu um Oscar competitivo, embora tenha recebido um prêmio honorário em 2022.

     Foto: Divulgac?a?o/Isabella Costa
  • <p>Apesar do “fiasco” histórico, a musicista já conquistou importantes prêmios como o <span class=Grammy Awards, o Globo de Ouro e o

    Apesar do “fiasco” histórico, a musicista já conquistou importantes prêmios como o Grammy Awards, o Globo de Ouro e o Foto: Reproduc?a?o

  • <p><span class=Nascida em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Diane Warren é conhecida por escrever baladas marcantes para grandes artistas da indústria fonográfica e para trilhas sonoras de filmes.

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    Nascida em 7 de setembro de 1956, em Los Angeles, nos Estados Unidos, Diane Warren é conhecida por escrever baladas marcantes para grandes artistas da indústria fonográfica e para trilhas sonoras de filmes.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p><span class=Warren cresceu em uma família de origem judaica e desde cedo demonstrou interesse pela música. Começou a compor aos 11 anos e precisou enfrentar a mãe, que queria que ela trabalhasse como secretária.

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    Warren cresceu em uma família de origem judaica e desde cedo demonstrou interesse pela música. Começou a compor aos 11 anos e precisou enfrentar a mãe, que queria que ela trabalhasse como secretária.

     Foto: Divulgac?a?o
  • <p>Determinada a trabalhar com música, começou sua carreira nos anos 1980 escrevendo canções para diversos artistas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1983 com “Solitaire”, gravada por <span class=Laura Branigan.

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    Determinada a trabalhar com música, começou sua carreira nos anos 1980 escrevendo canções para diversos artistas. Seu primeiro grande sucesso veio em 1983 com “Solitaire”, gravada por Laura Branigan.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>A partir daí, ela passou a ganhar reconhecimento na indústria e rapidamente se tornou uma compositora requisitada por artistas renomados.</p>

    A partir daí, ela passou a ganhar reconhecimento na indústria e rapidamente se tornou uma compositora requisitada por artistas renomados.

     Foto: Reproduc?a?o
  • <p>Seu estilo costuma privilegiar letras emocionais, muitas vezes voltadas para temas como amor, superação e intensidade sentimental, características que fizeram de suas músicas escolhas frequentes para trilhas de filmes e grandes performances vocais.</p>

    Seu estilo costuma privilegiar letras emocionais, muitas vezes voltadas para temas como amor, superação e intensidade sentimental, características que fizeram de suas músicas escolhas frequentes para trilhas de filmes e grandes performances vocais.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Diane Warren escreveu sucessos interpretados por alguns dos maiores nomes da música pop. Entre eles estão <span class=Cher, que gravou o hit “If I Could Turn Back Time”.

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    Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Diane Warren escreveu sucessos interpretados por alguns dos maiores nomes da música pop. Entre eles estão Cher, que gravou o hit “If I Could Turn Back Time”.

     Foto: Flickr - M Abancourt
  • <p>Depois de ganhar um violão do pai como forma de incentivo, <span class=Warren compôs a letra de Because You Loved Me”, que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos na voz de Celine Dion. 

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    Depois de ganhar um violão do pai como forma de incentivo, Warren compôs a letra de Because You Loved Me”, que mais tarde se tornaria um dos maiores sucessos na voz de Celine Dion. 

     Foto: Flickr - Anirudh Koul
  • <p>Warren também é responsável pelo grande hit “I Don’t Want to Miss a Thing”, da banda Aerosmith, e que foi sucesso do filme “<span class=Armageddon”, de 1998.

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    Warren também é responsável pelo grande hit “I Don’t Want to Miss a Thing”, da banda Aerosmith, e que foi sucesso do filme “Armageddon”, de 1998.

     Foto: Flickr - Javier Ignacio Acuña Ditzel
  • <p>Outras composições marcantes de <span class=Diane Warren são “Un-Break My Heart” e “Spanish Guitar”, ambas sucessos na voz de Toni Braxton. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Toni-Braxton-ReproducaoYouTube.jpg?20260317100606" width="1114" height="626">

    Outras composições marcantes de Diane Warren são “Un-Break My Heart” e “Spanish Guitar”, ambas sucessos na voz de Toni Braxton. 

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Seu trabalho também tem forte presença no cinema. Warren compôs músicas para diversos filmes de Hollywood, o que lhe rendeu inúmeras indicações ao prêmio da <span class=Oscar na categoria de melhor canção original.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/2-Diane-Warren-ReproducaoYouTube-e1773687617795.jpg?20260317100606" width="1114" height="626">

    Seu trabalho também tem forte presença no cinema. Warren compôs músicas para diversos filmes de Hollywood, o que lhe rendeu inúmeras indicações ao prêmio da Oscar na categoria de melhor canção original.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • <p>Entre as músicas indicadas estão “How Do I Live”, interpretada por <span dir=LeAnn Rimes para o filme “Con Air”, de 1997; e “There You’ll Be”, interpretada por Faith Hill para o filme

    Entre as músicas indicadas estão “How Do I Live”, interpretada por LeAnn Rimes para o filme “Con Air”, de 1997; e “There You’ll Be”, interpretada por Faith Hill para o filme Foto: Reproduc?a?o

  • <p>Em 2022, Warren recebeu um <span class=Oscar Honorário da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que destacou sua carreira extraordinária e sua influência na música de cinema.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Diane-Warren-ganha-Oscar-honorario.jpg?20260317100608" width="1114" height="626">

    Em 2022, Warren recebeu um Oscar Honorário da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que destacou sua carreira extraordinária e sua influência na música de cinema.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p data-start=Além disso, Warren conquistou outros prêmios importantes, incluindo um Grammy, um Emmy e dois Globos de Ouro. Ela também foi incluída no

    Além disso, Warren conquistou outros prêmios importantes, incluindo um Grammy, um Emmy e dois Globos de Ouro. Ela também foi incluída no Foto: Reproduc?a?o/YouTube

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