Evento floral reúne cores e turistas aos pés do Monte Fuji
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Segundo informações do site oficial do festival, cerca de 800 mil hastes de shibazakura, também chamadas de musgo rosa, são exibidas em diferentes tonalidades de rosa, branco e roxo.Foto: Instagram @threetulipsandatexan
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O evento será realizado no Fuji Motosuko Resort, próximo ao Lago Motosuko. Além da paisagem impressionante, o local oferece barracas com comidas e lembranças temáticas e é indicado chegar cedo para evitar filas.Foto: Kimura2 por Pixaba
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O monte Fuji, aliás, é a mais alta montanha da ilha de Honshu e de todo o arquipélago japonês. É um vulcão ativo, porém de baixo risco de erupção.Foto: Flickr jose renteria
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Localiza-se a oeste de Tóquio, próximo da costa do oceano Pacífico da ilha de Honshu, na fronteira entre as províncias de Shizuoka e de Yamanashi. Existem três pequenas cidades que envolvem o Monte Fuji, Gotemba a leste, Fuji-Yoshida a norte e Fujinomiya a sudoeste.Foto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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É um dos símbolos mais conhecidos do Japão, sendo frequentemente retratado em obras de arte e fotografias e recebendo muitas visitas de alpinistas turistas.Foto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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Foi formado aproximadamente há 100.000 anos atrás por constantes erupções vulcânicas e se tornou a maior montanha do Japão, com 3.776 metros de altura. A última erupção, em 1707, durou 16 dias, quando as cinzas vulcânicas alcançaram Tóquio.Foto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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O alto do monte tem sido considerado sagrado desde tempos antigos, tendo o seu acesso sido proibido a mulheres até à Era Meiji. Contudo, hoje em dia é um destino turístico popular, sobretudo para escalada.Foto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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Nele, há um cone vulcânico frequentemente nevado sendo uma figura importante da arte japonesa. O trabalho artístico que retratou esta montanha é conhecido como “36 vistas do monte Fuji”, do pintor de Ukiyo-e, Hokusai.Foto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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O Monte Fuji é o símbolo universal do Japão, seja no país ou no exterior. Grande parte de seu status pode ser atribuído às pinturas ukiyo-e em painéis de madeira, de Katsushika Hokusai (1760-1849) e Utagawa Hiroshige (1797-1858).Foto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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O local do Patrimônio Mundial Cultural reconhecido pela UNESCO compreende 25 áreas separadas, incluindo os Cinco Lagos de Fuji , o Santuário Sengen-jinja, Oshino Hakkai e o Pinheiral Miho-no-MatsubaraFoto: Escalada para o Monte - Monte Fuji - Flickr Marcelo Hide
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O sítio do Patrimônio Mundial também inclui trilhas especiais de peregrinação até a montanha, há muito tempo usadas pelos monges em busca de realização espiritual.Foto: Flickr Thanongsak Chanmethakul
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O monte é parte integrante do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, onde existem cinco lagos que o rodeiam. O Lago Kawaguchi que é o de mais fácil acesso, Yamanaka, Motosu e o Shoji. De todos estes locais se tem boa visibilidade para o Fuji-san, bem como do Lago Ashi, que fica nas proximidades.Foto: Flickr Fritz Degen
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A ladeira do Monte Fuji está cheia de santuários budistas, arcos torii e outros elementos da cultura nipônica. Existem oito picos, aliás. Ele tem um antigo edifício com um radar, todos acessíveis bastando aos visitantes circular em torno da cratera.Foto: - Flickr Joshua Griffin
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O Monte Fuji localiza-se num ponto de encontro da placa Euroasiática a Placa de Okhotsk e da Placa das Filipinas, sendo estas placas que formam as partes do Japão e a península de Izu, respetivamente.Foto: Flickr Joey
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O vulcão está classificado como ativo, porém com baixo risco de erupção. A última erupção registada ocorreu no princípio do século XVIII, em 1707, durante o período Edo.Foto: Flickr Ben65
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A subida é definida por quatro caminhos principais. Desde a quinta estação (são dez, no total) até ao alto, a que se podem adicionar quatro outros caminhos desde o sopé da montanha.Foto: Flickr Julie Debonne
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A temperatura média mensal no alto do Fuji-san varia entre os -18 e os 8 °C para uma pressão atmosférica entre os 630 e os 650 mbar.Foto: Flickr neomezz
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Para chegar ao Monte Fuji, o visitante pode viajar de carro até os acessos Kawaguchiko, Gotemba e Fuji. Também de ônibus, com o expresso desde Tóquio até Kawaguchiko e depois de apanhar um autocarro para o destino final.Foto: Flickr www.tokyoshot.com