Chinês é preso no Quênia ao tentar contrabandear milhares de formigas
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O suspeito, Zhang Kequn, foi abordado e agentes encontraram insetos vivos em sua bagagem. Segundo o promotor Allen Mulama, 1.948 formigas estavam guardadas em tubos de ensaio, enquanto outras 300 foram escondidas em rolos de papel higiênico.Foto: Reprodução de vídeo/YouTube Reuters
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As autoridades investigam possível ligação do homem com redes de tráfico desses insetos, especialmente da espécie Messor cephalotes, procurada por colecionadores na Europa e na Ásia. E falando em formigas…Foto: Reprodução de vídeo/YouTube Reuters
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Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência, publicado na revista PNAS, comparou como humanos e formigas trabalham juntos para transportar objetos maiores que eles mesmos.Foto: Imagem de Timo Anjala por Pixabay
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No experimento, humanos e formigas da espécie Paratrechina longicornis tiveram que transportar um objeto em formato de T por um labirinto com passagens estreitas.Foto: T. Dreyer, A. Haluts, A. Korman, N. Gov, E. Fonio, & O. Feinerman/PNAS, 2024
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Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento.Foto: flickr - Judy Gallagher
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Os resultados mostraram que, individualmente, os humanos tiveram um desempenho superior devido à sua capacidade de planejamento. No entanto, quando analisados os grupos, as formigas demonstraram estratégias mais eficientes.Foto: reprodução/redes sociais
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O diferencial das formigas foi a chamada “memória emergente”, permitindo que persistissem na mesma direção mesmo após encontrar obstáculos, evitando repetir erros.Foto: reprodução
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Por exemplo, ao bater em uma parede, as formigas retornavam ao início do beco sem saída antes de tentar uma nova rota, e grupos maiores usavam uma técnica de “deslizamento na parede” para encontrar passagens viáveis.Foto: reprodução
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Já os humanos, quando impedidos de se comunicar, tiveram desempenho inferior em grupo, optando por soluções rápidas, mas menos eficazes. O estudo sugere ainda que o sucesso das formigas na resolução de desafios está ligado à sua estrutura social.Foto: reprodução
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Segundo o físico Ofer Feinerman, as formigas são todas “irmãs” e compartilham os mesmos interesses, criando uma sociedade onde a cooperação supera a competição.Foto: wirestock por freepik
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As formigas sÃ£o insetos sociais pertencentes Ã famÃlia Formicidae, dentro da ordem Hymenoptera, que tambÃ©m inclui abelhas e vespas. SÃ£o conhecidas pela organizaÃ§Ã£o complexa e trabalho em conjunto, formando colÃŽnias que variam de algumas dezenas a milhÃµes de indivÃduos.Foto: wikimedia commons/fir0002 flagstaffotos [at] gmail.com
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Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde as funções são divididas entre rainhas, operárias e, em algumas espécies, soldados.Foto: flickr - Corey Leopold
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As rainhas são responsáveis pela reprodução, enquanto as operárias desempenham tarefas como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colônia.Foto: wikimedia commons/Humoyun Mehridinov
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As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo, trilhas para fontes de alimento ou sinais de acasalamento.Foto: Roman Grac/Pixabay
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Esses insetos são encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres, desde florestas tropicais até desertos, e desempenham papéis ecológicos importantes.Foto: creative commons/Keziasilva
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Elas atuam como predadoras, ajudando a controlar populações de outros insetos, e também como dispersoras de sementes, contribuindo para a regeneração de plantas.Foto: Parvana Praveen/Unsplash
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Apesar de seu pequeno tamanho, as formigas são incrivelmente fortes, conseguindo carregar objetos muitas vezes mais pesados que seu próprio corpo.Foto: James Wainscoat/Unsplash
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Sua capacidade de construir ninhos elaborados, encontrar alimento em condições adversas e trabalhar em equipe as torna um dos grupos de insetos mais estudados e fascinantes do reino animal.Foto: Sueypix/Pixabay