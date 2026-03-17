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Chinês é preso no Quênia ao tentar contrabandear milhares de formigas

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Redação Flipar
  • <p>O suspeito, Zhang Kequn, foi abordado e agentes encontraram insetos vivos em sua bagagem. Segundo o promotor Allen Mulama, 1.948 formigas estavam guardadas em tubos de ensaio, enquanto outras 300 foram escondidas em rolos de papel higiênico.</p>

    O suspeito, Zhang Kequn, foi abordado e agentes encontraram insetos vivos em sua bagagem. Segundo o promotor Allen Mulama, 1.948 formigas estavam guardadas em tubos de ensaio, enquanto outras 300 foram escondidas em rolos de papel higiênico.

     Foto: Reprodução de vídeo/YouTube Reuters
  • <p>As autoridades investigam possível ligação do homem com redes de tráfico desses insetos, especialmente da espécie Messor cephalotes, procurada por colecionadores na Europa e na Ásia. E falando em formigas…</p>

    As autoridades investigam possível ligação do homem com redes de tráfico desses insetos, especialmente da espécie Messor cephalotes, procurada por colecionadores na Europa e na Ásia. E falando em formigas…

     Foto: Reprodução de vídeo/YouTube Reuters
  • <p>Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência, publicado na revista PNAS, comparou como humanos e formigas trabalham juntos para transportar objetos maiores que eles mesmos.</p>

    Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência, publicado na revista PNAS, comparou como humanos e formigas trabalham juntos para transportar objetos maiores que eles mesmos.

     Foto: Imagem de Timo Anjala por Pixabay
  • <p>No experimento, humanos e formigas da espécie Paratrechina longicornis tiveram que transportar um objeto em formato de T por um labirinto com passagens estreitas.</p>

    No experimento, humanos e formigas da espécie Paratrechina longicornis tiveram que transportar um objeto em formato de T por um labirinto com passagens estreitas.

     Foto: T. Dreyer, A. Haluts, A. Korman, N. Gov, E. Fonio, & O. Feinerman/PNAS, 2024
  • <p>Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento.</p>

    Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento.

     Foto: flickr - Judy Gallagher
  • <p>Os resultados mostraram que, individualmente, os humanos tiveram um desempenho superior devido à sua capacidade de planejamento. No entanto, quando analisados os grupos, as formigas demonstraram estratégias mais eficientes.</p>

    Os resultados mostraram que, individualmente, os humanos tiveram um desempenho superior devido à sua capacidade de planejamento. No entanto, quando analisados os grupos, as formigas demonstraram estratégias mais eficientes.

     Foto: reprodução/redes sociais
  • <p>O diferencial das formigas foi a chamada “memória emergente”, permitindo que persistissem na mesma direção mesmo após encontrar obstáculos, evitando repetir erros.</p>

    O diferencial das formigas foi a chamada “memória emergente”, permitindo que persistissem na mesma direção mesmo após encontrar obstáculos, evitando repetir erros.

     Foto: reprodução
  • <p>Por exemplo, ao bater em uma parede, as formigas retornavam ao início do beco sem saída antes de tentar uma nova rota, e grupos maiores usavam uma técnica de “deslizamento na parede” para encontrar passagens viáveis.</p>

    Por exemplo, ao bater em uma parede, as formigas retornavam ao início do beco sem saída antes de tentar uma nova rota, e grupos maiores usavam uma técnica de “deslizamento na parede” para encontrar passagens viáveis.

     Foto: reprodução
  • <p>Já os humanos, quando impedidos de se comunicar, tiveram desempenho inferior em grupo, optando por soluções rápidas, mas menos eficazes. O estudo sugere ainda que o sucesso das formigas na resolução de desafios está ligado à sua estrutura social.</p>

    Já os humanos, quando impedidos de se comunicar, tiveram desempenho inferior em grupo, optando por soluções rápidas, mas menos eficazes. O estudo sugere ainda que o sucesso das formigas na resolução de desafios está ligado à sua estrutura social.

     Foto: reprodução
  • <p>Segundo o físico Ofer Feinerman, as formigas são todas “irmãs” e compartilham os mesmos interesses, criando uma sociedade onde a cooperação supera a competição.</p>

    Segundo o físico Ofer Feinerman, as formigas são todas “irmãs” e compartilham os mesmos interesses, criando uma sociedade onde a cooperação supera a competição.

     Foto: wirestock por freepik
  • <p>As formigas sÃ£o insetos sociais pertencentes Ã  famÃ­lia Formicidae, dentro da ordem Hymenoptera, que tambÃ©m inclui abelhas e vespas. SÃ£o conhecidas pela organizaÃ§Ã£o complexa e trabalho em conjunto, formando colÃŽnias que variam de algumas dezenas a milhÃµes de indivÃ­duos.</p>

    As formigas sÃ£o insetos sociais pertencentes Ã  famÃ­lia Formicidae, dentro da ordem Hymenoptera, que tambÃ©m inclui abelhas e vespas. SÃ£o conhecidas pela organizaÃ§Ã£o complexa e trabalho em conjunto, formando colÃŽnias que variam de algumas dezenas a milhÃµes de indivÃ­duos.

     Foto: wikimedia commons/fir0002 flagstaffotos [at] gmail.com
  • <p>Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde as funções são divididas entre rainhas, operárias e, em algumas espécies, soldados.</p>

    Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde as funções são divididas entre rainhas, operárias e, em algumas espécies, soldados.

     Foto: flickr - Corey Leopold
  • <p>As rainhas são responsáveis pela reprodução, enquanto as operárias desempenham tarefas como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colônia.</p>

    As rainhas são responsáveis pela reprodução, enquanto as operárias desempenham tarefas como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colônia.

     Foto: wikimedia commons/Humoyun Mehridinov
  • <p>As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo, trilhas para fontes de alimento ou sinais de acasalamento.</p>

    As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo, trilhas para fontes de alimento ou sinais de acasalamento.

     Foto: Roman Grac/Pixabay
  • <p>Esses insetos são encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres, desde florestas tropicais até desertos, e desempenham papéis ecológicos importantes.</p>

    Esses insetos são encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres, desde florestas tropicais até desertos, e desempenham papéis ecológicos importantes.

     Foto: creative commons/Keziasilva
  • <p>Elas atuam como predadoras, ajudando a controlar populações de outros insetos, e também como dispersoras de sementes, contribuindo para a regeneração de plantas.</p>

    Elas atuam como predadoras, ajudando a controlar populações de outros insetos, e também como dispersoras de sementes, contribuindo para a regeneração de plantas.

     Foto: Parvana Praveen/Unsplash
  • <p>Apesar de seu pequeno tamanho, as formigas são incrivelmente fortes, conseguindo carregar objetos muitas vezes mais pesados que seu próprio corpo.</p>

    Apesar de seu pequeno tamanho, as formigas são incrivelmente fortes, conseguindo carregar objetos muitas vezes mais pesados que seu próprio corpo.

     Foto: James Wainscoat/Unsplash
  • <p>Sua capacidade de construir ninhos elaborados, encontrar alimento em condições adversas e trabalhar em equipe as torna um dos grupos de insetos mais estudados e fascinantes do reino animal.</p>

    Sua capacidade de construir ninhos elaborados, encontrar alimento em condições adversas e trabalhar em equipe as torna um dos grupos de insetos mais estudados e fascinantes do reino animal.

     Foto: Sueypix/Pixabay
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