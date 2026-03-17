Sagrada Família nas cabeças: confira as igrejas mais altas do mundo
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Sagrada Família (Espanha): Com 172,5 metros quando concluída, é a obra-prima do arquiteto Gaudí e símbolo máximo de Barcelona. A construção, iniciada em 1882, segue em andamento há mais de 140 anos e terá 18 torres representando figuras bíblicas. A recém-instalada cruz de 17 metros na torre central consagra o templo como o mais alto do planeta.
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Ulm Minster (Alemanha): Durante décadas, foi a igreja mais alta do mundo, com 161,5 metros. Construída em estilo gótico, sua torre pode ser escalada, oferecendo vistas impressionantes dos Alpes. Embora tenha perdido o título, continua sendo um marco da arquitetura religiosa europeia.Foto: Armin Appel - wikimedia commons
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Basílica de Nossa Senhora da Paz (Costa do Marfim): Inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a obra monumental em Yamoussoukro alcança 158 metros. Apesar de não ser a mais alta, é a maior igreja do mundo em área interna, demonstrando como a fé pode se traduzir em grandiosidade espacial.Foto: Reprodução de vídeo Facebook
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Catedral de Colônia (Alemanha): Com 157 metros, é Patrimônio Mundial da UNESCO e levou mais de seis séculos para ser concluída. Seu estilo gótico e sua imponência fazem dela um dos símbolos mais reconhecidos da Alemanha, atraindo milhões de visitantes todos os anos.Foto: Imagem de B. Hochsprung por Pixabay
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Catedral de Rouen (França): Entre 1876 e 1880, foi o edifício mais alto do mundo, atingindo 151 metros. Além de sua relevância arquitetônica, inspirou Claude Monet em diversos trabalhos em telas, tornando-se também um ícone artístico.Foto: Philippe Roudault wikimedia commons
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Catedral de São Nicolau (Alemanha): Localizada em Hamburgo, chegou a 147 metros antes de ser parcialmente destruída na Segunda Guerra Mundial. Hoje, sua torre permanece de pé como memorial histórico, lembrando os horrores do conflito e a resistência da cidade.Foto: AlterVista - wikimedia commons
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Basílica de Nossa Senhora de Lichen (Polônia): Com 141,5 metros, esta basílica inaugurada em 2004 é uma das mais modernas da Europa. Seu interior ricamente decorado e sua imponência arquitetônica refletem a força da religiosidade polonesa contemporânea.Foto: Diego Delso wikimedia commons
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Catedral de Estrasburgo (França): Ao atingir 142 metros, tornou-se o edifício mais alto do mundo entre 1647 e 1874. Considerada uma obra-prima da arquitetura gótica, é um testemunho da engenhosidade medieval e da devoção que atravessa séculos.Foto: Diliff - wikimedia commons
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Catedral de Antuérpia (Bélgica): Com 123 metros, é um dos maiores templos da Bélgica. Construída no século XVI, abriga obras de Peter Paul Rubens, conectando arte e espiritualidade em um mesmo espaço.Foto: Yair Haklai - wikimedia commons
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Catedral de São Pedro e São Paulo (Lituânia): Com 120 metros, é a igreja católica mais alta dos países bálticos. Localizada em Kaunas, destaca-se por sua arquitetura neogótica e pela relevância cultural na região.Foto: Diliff - wikimedia commons
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Catedral de Milão (Itália): Embora mais conhecida por sua beleza e detalhes góticos, também impressiona pela altura de suas torres, que chegam a 108 metros. É um dos símbolos mais icônicos da Itália e da fé católica.Foto: Jiuguang Wang wikimedia commons
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Catedral de São Patrício (Austrália): Localizada em Melbourne, a construção alcança 105 metros e é considerada a maior igreja da Austrália. Seu estilo neogótico conecta a tradição europeia ao contexto colonial.Foto: Donaldytong wikimedia commons
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Catedral de São Paulo (Brasil): Com torres que chegam a 92 metros, a Catedral da Sé, em São Paulo, é um dos maiores templos neogóticos do mundo. Sua imponência no coração da cidade simboliza a força da fé em meio à modernidade urbana.Foto: Edsonaoki wikimedia commons
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Catedral de São João, o Divino (Estados Unidos): Localizada em Nova York, esta catedral em estilo neogótico e românico é uma das maiores do mundo em extensão. Suas torres, ainda inacabadas, projetam uma altura que impressiona e reforça sua monumentalidade.Foto: William Porto wikimedia commons
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BasÃlica de SÃ£o Pedro (Vaticano): Embora sua altura mÃ¡xima seja de 136 metros, esta obra monumental Ã© o centro espiritual do catolicismo. Sua cÃºpula, projetada por Michelangelo, Ã© uma das mais reconhecidas do mundo e inspira construÃ§Ãµes posteriores.Foto: Jerome Clarysse por Pixabay
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Catedral de Lincoln (Inglaterra): Durante o período medieval, foi considerada o edifício mais alto do mundo, superando inclusive as pirâmides do Egito. Hoje, suas torres de 83 metros ainda impressionam pela elegância e pela história.Foto: David Wright wikimedia commons
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Catedral de Chartres (França): Com torres que chegam a 115 metros, é uma das mais importantes do gótico francês. Seu conjunto de vitrais e sua arquitetura harmoniosa fazem dela um dos maiores tesouros da humanidade.Foto: MathKnight wikimedia commmons