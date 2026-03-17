Joyce Alane percorre o Brasil com a turnê “Um Dia Eu Te Encontro – Voz e Violão”

“Um Dia Eu Te Encontro” também é o título do single mais recente da cantora, lançado em 26 de fevereiro de 2026. Dias antes, em 20 de fevereiro, Joyce iniciou a turnê em São Paulo, com um show esgotado. A tour também já passou pela Paraíba, onde a artista realizou três apresentações entre 25 e 27 de fevereiro, em João Pessoa, Campina Grande e Sousa, sendo esta última com entrada gratuita.