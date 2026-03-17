Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Autumn Durald é a primeira mulher a conquistar o Oscar de Melhor Fotografia

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Ela recebeu a estatueta das mãos da atriz Demi Moore por seu trabalho visual inovador no longa “Pecadores” na cerimônia do dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Los Angeles. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/30-Autumn-Durald.jpg?20260317085928" width="1114" height="626">

    Ela recebeu a estatueta das mãos da atriz Demi Moore por seu trabalho visual inovador no longa “Pecadores” na cerimônia do dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Los Angeles. 

     Foto: Reprodução do Youtube Canal ABC News
  • <p>Antes de <span class=Autumn Durald, apenas três mulheres haviam sido indicadas na categoria: Rachel Morrison, por “" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Autumn-Durald.jpg?20260317085929" width="1114" height="626">

    Antes de Autumn Durald, apenas três mulheres haviam sido indicadas na categoria: Rachel Morrison, por “ Foto: Reprodução do Intagram @addp

  • <p><span style=Na disputa pela estatueta, a produção superou “Frankenstein”, fotografado por Dan Laustsen; “Marty Supreme”, de Darius Khondji; “Uma Batalha Após a Outra”, com fotografia de Michael Bauman; e “Sonhos de Trem”, que contou com o brasileiro Adolpho Veloso como diretor de fotografia.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/23-Autumn-Durald.jpg?20260317085929" width="1114" height="626">

    Na disputa pela estatueta, a produção superou “Frankenstein”, fotografado por Dan Laustsen; “Marty Supreme”, de Darius Khondji; “Uma Batalha Após a Outra”, com fotografia de Michael Bauman; e “Sonhos de Trem”, que contou com o brasileiro Adolpho Veloso como diretor de fotografia.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ao longo da carreira, Arkapaw construiu prestígio por sua abordagem visual ousada, marcada pelo uso expressivo da luz e pela criação de atmosferas marcantes. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/18-Autumn-Durald.jpg?20260317085929" width="1114" height="626">

    Ao longo da carreira, Arkapaw construiu prestígio por sua abordagem visual ousada, marcada pelo uso expressivo da luz e pela criação de atmosferas marcantes. 

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=O currículo dela inclui projetos como “O Sol Também é Uma Estrela” (2019)  “A Última Showgirl” (2024), “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” (2022) e episódios da série “Loki”, nos quais explorou diferentes estilos visuais para reforçar a narrativa de cada obra.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/26-Autumn-Durald.jpg?20260317085934" width="1114" height="626">

    O currículo dela inclui projetos como “O Sol Também é Uma Estrela” (2019)  “A Última Showgirl” (2024), “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” (2022) e episódios da série “Loki”, nos quais explorou diferentes estilos visuais para reforçar a narrativa de cada obra.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=“Pecadores” não foi a primeira parceria entre Autumn Durald Arkapaw e o diretor Ryan Coogler. A diretora de fotografia já havia trabalhado com o cineasta justamente “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.  

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/27-Autumn-Durald.jpg?20260317085934" width="1114" height="626">

    “Pecadores” não foi a primeira parceria entre Autumn Durald Arkapaw e o diretor Ryan Coogler. A diretora de fotografia já havia trabalhado com o cineasta justamente “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.  

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Antes de se consolidar no cinema e na televisão, ela também trabalhou em videoclipes de artistas populares, como Rihanna e SZA. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/17-Autumn-Durald.jpg?20260317085934" width="1114" height="626">

    Antes de se consolidar no cinema e na televisão, ela também trabalhou em videoclipes de artistas populares, como Rihanna e SZA. 

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=Essa passagem pela indústria musical ajudou a ampliar seu repertório estético e evidenciou sua versatilidade dentro do audiovisual.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/06-Autumn-Durald.jpg?20260317085934" width="1114" height="626">

    Essa passagem pela indústria musical ajudou a ampliar seu repertório estético e evidenciou sua versatilidade dentro do audiovisual.

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=Durante o discurso de agradecimento no palco do Academy Awards, Arkapaw protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite.Â 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/28-Autumn-Durald.jpg?20260317085934" width="1114" height="626">

    Durante o discurso de agradecimento no palco do Academy Awards, Arkapaw protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite.Â 

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal ABC News
  • <p><span style=A diretora de fotografia pediu que todas as mulheres presentes na plateia se levantassem e dedicou o prêmio a elas, destacando que sua trajetória só foi possível graças ao apoio e à inspiração de outras profissionais da área. A atitude foi recebida com aplausos entusiasmados.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/11-Autumn-Durald.jpg?20260317085936" width="1114" height="626">

    A diretora de fotografia pediu que todas as mulheres presentes na plateia se levantassem e dedicou o prêmio a elas, destacando que sua trajetória só foi possível graças ao apoio e à inspiração de outras profissionais da área. A atitude foi recebida com aplausos entusiasmados.

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=O filme “Pecadores” teve 16 indicações ao Oscar, um recorde na história, e acabou levando quatro estatuetas:  Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/10-Autumn-Durald.jpg?20260317085936" width="1114" height="626">

    O filme “Pecadores” teve 16 indicações ao Oscar, um recorde na história, e acabou levando quatro estatuetas:  Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora. 

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=A premiação de Melhor Filme ficou com “Uma Batalha Atrás da Outra”, de Paul Thomas Anderson, em categoria que havia entre os concorrentes o brasileiro “O Agente Secreto” (foto), de Kleber Mendonça Filho. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Wagner-Moura-O-Agente-Secreto-2025.jpg?20260317085936" width="1114" height="626">

    A premiação de Melhor Filme ficou com “Uma Batalha Atrás da Outra”, de Paul Thomas Anderson, em categoria que havia entre os concorrentes o brasileiro “O Agente Secreto” (foto), de Kleber Mendonça Filho. 

     Foto: Divulgação/Victor Jucá
  • <p><span style=“Pecadores” acompanha a trajetória de dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Michael B. Jordan, cuja atuação lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Michael-B-Jordan.jpg?20260317085935" width="1114" height="626">

    “Pecadores” acompanha a trajetória de dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Michael B. Jordan, cuja atuação lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Ao investir em uma narrativa de terror com forte ambição estética, o longa ajudou a elevar o status de um gênero frequentemente subestimado pela crítica especializada.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Autumn-Durald.jpg?20260317085938" width="1114" height="626">

    Ao investir em uma narrativa de terror com forte ambição estética, o longa ajudou a elevar o status de um gênero frequentemente subestimado pela crítica especializada.

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=Autumn Cheyenne Durald nasceu em 14 de dezembro de 1979 na cidade de Oxnard, na Califórnia, a cineasta cresceu na região da Baía de San Francisco. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/02-Autumn-Durald.jpg?20260317085938" width="1114" height="626">

    Autumn Cheyenne Durald nasceu em 14 de dezembro de 1979 na cidade de Oxnard, na Califórnia, a cineasta cresceu na região da Baía de San Francisco. 

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=Filha de mãe filipina, Arkapaw formou-se em História da Arte pela Loyola Marymount University em 2002 e aperfeiçoou a formação no programa de cinematografia do AFI Conservatory, concluído em 2009.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/12-Autumn-Durald.jpg?20260317085938" width="1114" height="626">

    Filha de mãe filipina, Arkapaw formou-se em História da Arte pela Loyola Marymount University em 2002 e aperfeiçoou a formação no programa de cinematografia do AFI Conservatory, concluído em 2009.

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
  • <p><span style=No início da carreira, trabalhou no setor publicitário e também como assistente de câmera em produções cinematográficas. Em 2022, passou a integrar a prestigiada American Society of Cinematographers. Com o trabalho em “Pecadores” consolidou seu nome como um dos mais importantes de fotografia na cinematografia contemporânea.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/09-Autumn-Durald.jpg?20260317085938" width="1114" height="626">

    No início da carreira, trabalhou no setor publicitário e também como assistente de câmera em produções cinematográficas. Em 2022, passou a integrar a prestigiada American Society of Cinematographers. Com o trabalho em “Pecadores” consolidou seu nome como um dos mais importantes de fotografia na cinematografia contemporânea.

     Foto: Reprodução do Intagram @addp
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay