Autumn Durald é a primeira mulher a conquistar o Oscar de Melhor Fotografia
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Ela recebeu a estatueta das mãos da atriz Demi Moore por seu trabalho visual inovador no longa “Pecadores” na cerimônia do dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Los Angeles.
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Ela recebeu a estatueta das mãos da atriz Demi Moore por seu trabalho visual inovador no longa “Pecadores” na cerimônia do dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Los Angeles.Foto: Reprodução do Youtube Canal ABC News
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Autumn Durald, apenas três mulheres haviam sido indicadas na categoria: Rachel Morrison, por “" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/03-Autumn-Durald.jpg?20260317085929" width="1114" height="626">
Antes de Autumn Durald, apenas três mulheres haviam sido indicadas na categoria: Rachel Morrison, por “ Foto: Reprodução do Intagram @addp
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Na disputa pela estatueta, a produção superou “Frankenstein”, fotografado por Dan Laustsen; “Marty Supreme”, de Darius Khondji; “Uma Batalha Após a Outra”, com fotografia de Michael Bauman; e “Sonhos de Trem”, que contou com o brasileiro Adolpho Veloso como diretor de fotografia.
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Na disputa pela estatueta, a produção superou “Frankenstein”, fotografado por Dan Laustsen; “Marty Supreme”, de Darius Khondji; “Uma Batalha Após a Outra”, com fotografia de Michael Bauman; e “Sonhos de Trem”, que contou com o brasileiro Adolpho Veloso como diretor de fotografia.Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, Arkapaw construiu prestígio por sua abordagem visual ousada, marcada pelo uso expressivo da luz e pela criação de atmosferas marcantes.
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Ao longo da carreira, Arkapaw construiu prestígio por sua abordagem visual ousada, marcada pelo uso expressivo da luz e pela criação de atmosferas marcantes.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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O currículo dela inclui projetos como “O Sol Também é Uma Estrela” (2019) “A Última Showgirl” (2024), “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” (2022) e episódios da série “Loki”, nos quais explorou diferentes estilos visuais para reforçar a narrativa de cada obra.
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O currículo dela inclui projetos como “O Sol Também é Uma Estrela” (2019) “A Última Showgirl” (2024), “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” (2022) e episódios da série “Loki”, nos quais explorou diferentes estilos visuais para reforçar a narrativa de cada obra.Foto: Divulgação
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“Pecadores” não foi a primeira parceria entre Autumn Durald Arkapaw e o diretor Ryan Coogler. A diretora de fotografia já havia trabalhado com o cineasta justamente “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.
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“Pecadores” não foi a primeira parceria entre Autumn Durald Arkapaw e o diretor Ryan Coogler. A diretora de fotografia já havia trabalhado com o cineasta justamente “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.Foto: Divulgação
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Antes de se consolidar no cinema e na televisão, ela também trabalhou em videoclipes de artistas populares, como Rihanna e SZA.
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Antes de se consolidar no cinema e na televisão, ela também trabalhou em videoclipes de artistas populares, como Rihanna e SZA.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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Essa passagem pela indústria musical ajudou a ampliar seu repertório estético e evidenciou sua versatilidade dentro do audiovisual.
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Essa passagem pela indústria musical ajudou a ampliar seu repertório estético e evidenciou sua versatilidade dentro do audiovisual.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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Durante o discurso de agradecimento no palco do Academy Awards, Arkapaw protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite.Â
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Durante o discurso de agradecimento no palco do Academy Awards, Arkapaw protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite.ÂFoto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal ABC News
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A diretora de fotografia pediu que todas as mulheres presentes na plateia se levantassem e dedicou o prêmio a elas, destacando que sua trajetória só foi possível graças ao apoio e à inspiração de outras profissionais da área. A atitude foi recebida com aplausos entusiasmados.
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A diretora de fotografia pediu que todas as mulheres presentes na plateia se levantassem e dedicou o prêmio a elas, destacando que sua trajetória só foi possível graças ao apoio e à inspiração de outras profissionais da área. A atitude foi recebida com aplausos entusiasmados.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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O filme “Pecadores” teve 16 indicações ao Oscar, um recorde na história, e acabou levando quatro estatuetas: Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora.
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O filme “Pecadores” teve 16 indicações ao Oscar, um recorde na história, e acabou levando quatro estatuetas: Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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A premiação de Melhor Filme ficou com “Uma Batalha Atrás da Outra”, de Paul Thomas Anderson, em categoria que havia entre os concorrentes o brasileiro “O Agente Secreto” (foto), de Kleber Mendonça Filho.
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A premiação de Melhor Filme ficou com “Uma Batalha Atrás da Outra”, de Paul Thomas Anderson, em categoria que havia entre os concorrentes o brasileiro “O Agente Secreto” (foto), de Kleber Mendonça Filho.Foto: Divulgação/Victor Jucá
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“Pecadores” acompanha a trajetória de dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Michael B. Jordan, cuja atuação lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator.
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“Pecadores” acompanha a trajetória de dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Michael B. Jordan, cuja atuação lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator.Foto: Divulgação
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Ao investir em uma narrativa de terror com forte ambição estética, o longa ajudou a elevar o status de um gênero frequentemente subestimado pela crítica especializada.
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Ao investir em uma narrativa de terror com forte ambição estética, o longa ajudou a elevar o status de um gênero frequentemente subestimado pela crítica especializada.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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Autumn Cheyenne Durald nasceu em 14 de dezembro de 1979 na cidade de Oxnard, na Califórnia, a cineasta cresceu na região da Baía de San Francisco.
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Autumn Cheyenne Durald nasceu em 14 de dezembro de 1979 na cidade de Oxnard, na Califórnia, a cineasta cresceu na região da Baía de San Francisco.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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Filha de mãe filipina, Arkapaw formou-se em História da Arte pela Loyola Marymount University em 2002 e aperfeiçoou a formação no programa de cinematografia do AFI Conservatory, concluído em 2009.
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Filha de mãe filipina, Arkapaw formou-se em História da Arte pela Loyola Marymount University em 2002 e aperfeiçoou a formação no programa de cinematografia do AFI Conservatory, concluído em 2009.Foto: Reprodução do Intagram @addp
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No início da carreira, trabalhou no setor publicitário e também como assistente de câmera em produções cinematográficas. Em 2022, passou a integrar a prestigiada American Society of Cinematographers. Com o trabalho em “Pecadores” consolidou seu nome como um dos mais importantes de fotografia na cinematografia contemporânea.
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No início da carreira, trabalhou no setor publicitário e também como assistente de câmera em produções cinematográficas. Em 2022, passou a integrar a prestigiada American Society of Cinematographers. Com o trabalho em “Pecadores” consolidou seu nome como um dos mais importantes de fotografia na cinematografia contemporânea.Foto: Reprodução do Intagram @addp