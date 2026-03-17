A pedra que encanta: descubra os segredos do topázio, um tesouro brasileiro

O topázio é muito mais que uma pedra preciosa: é um elo entre ciência, cultura e arte. Sua diversidade de cores, propriedades físicas e simbolismo o tornam único no universo das gemas. Do acessível ao raro, conquista espaço em joias e coleções ao redor do mundo. Portanto, conhecer o topázio é celebrar a riqueza da natureza e sua capacidade de encantar.