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Os segredos da Lichia, a fruta da felicidade

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Redação Flipar
  • <p>A lichia tem origem milenar na China, onde era cultivada há mais de 2 mil anos. Considerada símbolo de amor e sorte, era oferecida em banquetes imperiais. Com o tempo, sua fama se espalhou para outras regiões da Ásia, o que tornou a fruta parte essencial da cultura do continente.</p>

    A lichia tem origem milenar na China, onde era cultivada há mais de 2 mil anos. Considerada símbolo de amor e sorte, era oferecida em banquetes imperiais. Com o tempo, sua fama se espalhou para outras regiões da Ásia, o que tornou a fruta parte essencial da cultura do continente.

     Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
  • <p>Embora nascida na Ásia, a lichia conquistou o mundo ao ser introduzida em países tropicais. Hoje, é cultivada em locais como Índia, Tailândia, Brasil e África do Sul. Essa expansão foi possível graças ao clima favorável, resultando no ganho de espaço em mercados internacionais.</p>

    Embora nascida na Ásia, a lichia conquistou o mundo ao ser introduzida em países tropicais. Hoje, é cultivada em locais como Índia, Tailândia, Brasil e África do Sul. Essa expansão foi possível graças ao clima favorável, resultando no ganho de espaço em mercados internacionais.

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  • <p>O cultivo da lichia exige clima quente e úmido, além de solos bem drenados. As árvores podem atingir até 10 metros de altura e produzem frutos em cachos. A colheita ocorre geralmente no verão, e o manejo cuidadoso passa a ser essencial a fim de garantir qualidade e produtividade.</p> <div></div>

    O cultivo da lichia exige clima quente e úmido, além de solos bem drenados. As árvores podem atingir até 10 metros de altura e produzem frutos em cachos. A colheita ocorre geralmente no verão, e o manejo cuidadoso passa a ser essencial a fim de garantir qualidade e produtividade.

     Foto: Pixabay
  • <p>A lichia prospera em regiões subtropicais, com temperaturas entre 20 e 30 graus. A presença de chuvas regulares favorece seu desenvolvimento, mas cabe salientar que ela não tolera geadas intensas. Assim, o equilíbrio climático é determinante para o sucesso da produção.</p>

    A lichia prospera em regiões subtropicais, com temperaturas entre 20 e 30 graus. A presença de chuvas regulares favorece seu desenvolvimento, mas cabe salientar que ela não tolera geadas intensas. Assim, o equilíbrio climático é determinante para o sucesso da produção.

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  • <p>A China continua sendo o maior produtor mundial de lichia. Regiões como Guangdong e Fujian concentram plantações extensas. A fruta é consumida fresca, mas também processada em doces e bebidas. Dessa maneira, mantém-se como parte vital da economia agrícola local.</p> <div></div>

    A China continua sendo o maior produtor mundial de lichia. Regiões como Guangdong e Fujian concentram plantações extensas. A fruta é consumida fresca, mas também processada em doces e bebidas. Dessa maneira, mantém-se como parte vital da economia agrícola local.

     Foto: Pixabay
  • <p>No Brasil, a lichia encontrou espaço principalmente em São Paulo e Minas Gerais. O clima favorável permitiu sua adaptação e expansão. A fruta é muito valorizada em feiras e supermercados, tornando-se uma opção diferenciada na fruticultura nacional.</p>

    No Brasil, a lichia encontrou espaço principalmente em São Paulo e Minas Gerais. O clima favorável permitiu sua adaptação e expansão. A fruta é muito valorizada em feiras e supermercados, tornando-se uma opção diferenciada na fruticultura nacional.

     Foto: Pixabay
  • <p>A árvore da lichia é perene, com folhas verdes brilhantes e copa densa. Suas flores pequenas e discretas dão origem aos frutos. Bastante ornamental, é usada em jardins e une beleza e produtividade em um só cultivo.</p>

    A árvore da lichia é perene, com folhas verdes brilhantes e copa densa. Suas flores pequenas e discretas dão origem aos frutos. Bastante ornamental, é usada em jardins e une beleza e produtividade em um só cultivo.

     Foto: Pixabay
  • <p>O fruto da lichia possui casca avermelhada e rugosa, que protege a polpa suculenta. Seu interior é translúcido, lembrando uma pérola. O sabor é doce, levemente ácido, e muito refrescante, encantando tanto pela estética quanto pelo paladar.</p>

    O fruto da lichia possui casca avermelhada e rugosa, que protege a polpa suculenta. Seu interior é translúcido, lembrando uma pérola. O sabor é doce, levemente ácido, e muito refrescante, encantando tanto pela estética quanto pelo paladar.

     Foto: Pixabay
  • <p>A lichia é rica em vitamina C, fibras e antioxidantes. Além disso, contém minerais como potássio e magnésio. Esses nutrientes fortalecem o sistema imunológico humano e regulam funções vitais.</p>

    A lichia é rica em vitamina C, fibras e antioxidantes. Além disso, contém minerais como potássio e magnésio. Esses nutrientes fortalecem o sistema imunológico humano e regulam funções vitais.

     Foto: Pixabay
  • <p>Consumir lichia ajuda na hidratação e na digestão, graças ao alto teor de água e fibras. Seus antioxidantes combatem radicais livres, prevenindo envelhecimento precoce. Também contribui para o equilíbrio da pressão arterial.</p>

    Consumir lichia ajuda na hidratação e na digestão, graças ao alto teor de água e fibras. Seus antioxidantes combatem radicais livres, prevenindo envelhecimento precoce. Também contribui para o equilíbrio da pressão arterial.

     Foto: Pixabay
  • <p>A lichia adapta-se a diferentes paladares e ocasiões. Pode ser consumida fresca, em sucos, sobremesas e até coquetéis. Sua versatilidade permite combinações com outras frutas tropicais, tanto que é usada em geleias e sorvetes.</p>

    A lichia adapta-se a diferentes paladares e ocasiões. Pode ser consumida fresca, em sucos, sobremesas e até coquetéis. Sua versatilidade permite combinações com outras frutas tropicais, tanto que é usada em geleias e sorvetes.

     Foto: Pixabay
  • <p>Na culinária asiática, a lichia inspira criatividade gastronômica. É, inclusive, ingrediente de pratos sofisticados. Já em países tropicais, aparece em saladas e sobremesas. Seu sabor delicado harmoniza com carnes brancas e frutos do mar.</p>

    Na culinária asiática, a lichia inspira criatividade gastronômica. É, inclusive, ingrediente de pratos sofisticados. Já em países tropicais, aparece em saladas e sobremesas. Seu sabor delicado harmoniza com carnes brancas e frutos do mar.

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  • <p>Considerada fruta premium, com preÃ§o elevado em muitos paÃ­ses, a lichia Ã© comercializada principalmente em Ã©pocas festivas. A demanda cresce em mercados gourmet e restaurantes, consolidando a fruta como sÃ­mbolo de sofisticaÃ§Ã£o alimentar.</p>

    Considerada fruta premium, com preÃ§o elevado em muitos paÃ­ses, a lichia Ã© comercializada principalmente em Ã©pocas festivas. A demanda cresce em mercados gourmet e restaurantes, consolidando a fruta como sÃ­mbolo de sofisticaÃ§Ã£o alimentar.

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  • <p>A lichia é amplamente consumida na Ásia, especialmente na China e na Índia. No Ocidente, ganhou espaço em países como Estados Unidos e Brasil. Sua presença é marcante em eventos e celebrações, conectando culturas por meio do sabor.</p>

    A lichia é amplamente consumida na Ásia, especialmente na China e na Índia. No Ocidente, ganhou espaço em países como Estados Unidos e Brasil. Sua presença é marcante em eventos e celebrações, conectando culturas por meio do sabor.

     Foto: Pixabay
  • <p>Na China, a lichia transcende o papel de simples alimento. Tradicional em festivais e casamentos, tem simbolismo de prosperidade e amor que reforça sua importância cultural. Além disso, é presente comum em celebrações familiares.</p>

    Na China, a lichia transcende o papel de simples alimento. Tradicional em festivais e casamentos, tem simbolismo de prosperidade e amor que reforça sua importância cultural. Além disso, é presente comum em celebrações familiares.

     Foto: Pixabay
  • <p>Estudos recentes investigam compostos bioativos da lichia, como polifenóis. Esses elementos podem ter efeito anticancerígeno e anti-inflamatório. A ciência, por sua vez, busca comprovar seus potenciais terapêuticos.</p>

    Estudos recentes investigam compostos bioativos da lichia, como polifenóis. Esses elementos podem ter efeito anticancerígeno e anti-inflamatório. A ciência, por sua vez, busca comprovar seus potenciais terapêuticos.

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  • <p>A lichia é chamada de “fruta da felicidade” em algumas culturas. Seu aroma delicado lembra rosas, tornando-a ainda mais especial. Há registros, inclusive, de que era favorita de imperadores chineses. Assim, carrega consigo uma aura de exclusividade.</p>

    A lichia é chamada de “fruta da felicidade” em algumas culturas. Seu aroma delicado lembra rosas, tornando-a ainda mais especial. Há registros, inclusive, de que era favorita de imperadores chineses. Assim, carrega consigo uma aura de exclusividade.

     Foto: Pixabay
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