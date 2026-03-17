Dia de cerveja verde: Devotos ou não, um brinde a São Patrício!
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Este santo tornou-se famoso por causa da celebração com cerveja verde (em canecão!) que tornou-se típica nos pubs de temática irlandesa espalhados pelo mundo.Foto: Jill Wellington pixabay
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Essa mistura de sagrado e profano caiu no gosto popular e mesmo quem nÃ£o Ã© devoto homenageia SÃ£o PatrÃcio em benefÃcio prÃ³prio: com uma cervejinha de primeira linha.Foto: atlascompany - freepik
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St. Patrick’s Day é comemorado em diversos países, especialmente naqueles com grandes comunidades irlandesas, como Estados Unidos, Canadá e Austrália.Foto: Dennis Sylvester Hurd Flickw CC0
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E o verde não está só na coloração da bebida. As pessoas saem às ruas vestidas de verde e branco. Algumas usam cartolas ou chapéus verdes, perucas e outros ornamentos.Foto: Joey Velasquez pixabay
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Os irlandeses fazem festa ao ar livre e, desde 1903, a data é um feriado nacional. Se cair num domingo, o feriado é transferido para segunda-feira. A folga é sagrada.Foto: Squirrel photos pixabay
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Monumentos, construções, canais, enfim, uma grande parte da área urbana das cidades irlandesas fica verde no dia 17 de março.Foto: Pexels pixabay
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De acordo com a tradição religiosa, Patrício viveu de 385 a 461. Ele nasceu numa família romana-bretã, em Banwen (hoje País de Gales). Portanto, não era irlandês. Ele foi sequestrado por piratas irlandeses e levado para a Irlanda como escravo.Foto: Squirrel photos pixabay
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Ao fugir do cativeiro, seguiu para a Gália (atual França), onde ingressou num mosteiro. Mas regressou à Irlanda em 432 e começou a fazer pregações. Foi missionário e, depois, bispo.Foto: Nheyob wikimedia commons
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Reza o folclore irlandês que Patrício adquiriu o hábito de usar um trevo de três folhas durante a evangelização dos fiéis. Era assim que ele explicava a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo.Foto: Jill Wellington Pixabay
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Daí o trevo ser até hoje o símbolo desse santo. A folha é incluída nos rituais e nas festas. Patrick é cultuado por Cristãos Católicos, Anglicanos e Ortodoxos.Foto: GerDukes pixabay
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Na rebelião irlandesa de 1798, contra o Reino Unido, soldados irlandeses usaram uniforme verde para tentar chamar a atenção e contar com a adesão do povo.Foto: reprodução Shamrock ed. Vol. IV. New York: Tandy, 1910
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Com o passar do tempo, a associação do verde a São Patrício foi aumentando. Igrejas pelo mundo cristão usam iluminação verde para celebrar o santo. Na foto, a Basílica do Bom Jesus, em Braga (Portugal), se ilumina de verde em honra de Patrício.Foto: Joseolgon wikimedia commons
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A tradição de festejar o padroeiro vai passando de geração e geração. E as crianças são fantasiadas como num carnaval para, desde cedo, brindar o santo protetor (só que, para elas, sem bebida alcoólica…)Foto: Ben Tolosa pixabay
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Nas casas, as pessoas fazem guloseimas e quitutes decorados para o santo. Nas lojas, doces e salgados são ornamentados com mensagens comemorativas.Foto: Pexels
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No Brasil, pubs de tradição irlandesa também festejam a data e oferecem cerveja e uísque batizados com corante verde – é assim que as bebidas adquirem a cor da celebração. Na foto, Irish Pub na Lapa (Rio de Janeiro).Foto: Divulgação
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A cerveja mais vendida no Dia de São Patrício, a mais tradicional para consumo pelos adeptos da tradição celta, é a Guinness. O consumo dessa cerveja mais que dobra no mundo no dia do santo.Foto: LDB Designs pixabay
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Então, devotos ou não de São Patrício, boa celebração!Foto: master1305 -freepik