Lionel Richie retorna ao Oscar 40 anos após conquistar estatueta

Convidado para anunciar o prêmio de Melhor Canção Original, o cantor retornou à cerimônia exatamente quatro décadas depois de conquistar a estatueta pela música “Say You, Say Me”, composta para o filme “O Sol da Meia-Noite”.

O momento, em que Richie anunciou a premiação para “Golden”, de “Guerreiras do k-pop”, reforçou a ligação duradoura do artista com o cinema e celebrou uma trajetória musical que atravessa mais de cinco décadas de sucesso.

Nascido em 20 de junho de 1949, na cidade de Tuskegee, no estado do Alabama, Richie cresceu em um ambiente profundamente ligado à música e à cultura afro-americana.

Ainda jovem, ingressou na universidade local, a Tuskegee Institute, onde começou a se apresentar com um grupo que daria origem à banda Commodores.

A formação alcançou sucesso durante os anos 1970 ao misturar soul, funk e pop, consolidando-se como um dos nomes mais populares da gravadora Motown. Entre os sucessos da fase estão canções como “Easy”, “Three Times a Lady” e “Stil”l.

No início da década de 1980, Richie decidiu seguir carreira solo e rapidamente se tornou um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop.

Seu álbum de estreia, “Lionel Richie”, lançado em 1982, apresentou ao público sucessos como “Truly” e abriu caminho para uma fase de enorme popularidade mundial.

Dois anos depois, ele alcançou o auge comercial com o disco “Can’t Slow Down”, que vendeu milhões de cópias e rendeu hits como “All Night Long (All Night)”, “Hello” e “Stuck on You”. O trabalho venceu o Grammy de Álbum do Ano e consolidou Richie como um dos principais nomes da música internacional.

Paralelamente ao sucesso nas paradas, o cantor também se destacou no cinema ao compor músicas para trilhas sonoras.

Em 1982, escreveu com Diana Ross a balada “Endless Love”, tema do filme de mesmo nome (“Amor Sem fim”, no Brasil), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

Quatro anos depois, veio a consagração com “Say You, Say Me”, premiada como Melhor Canção Original pela Academia e vencedora também do Golden Globe Awards na mesma categoria.

Outro capítulo marcante de sua carreira ocorreu em 1985, quando Richie se uniu a Michael Jackson para compor “We Are the World”.

A música, gravada pelo coletivo USA for Africa, reuniu dezenas de estrelas da música em uma campanha beneficente destinada a combater a fome na África. O projeto tornou-se um fenômeno cultural e arrecadou milhões de dólares para ajuda humanitária, além de conquistar diversos prêmios internacionais.

Ao longo das décadas seguintes, Richie manteve presença constante na indústria musical, lançando novos álbuns, realizando turnês mundiais e influenciando diferentes gerações de artistas. Seu estilo, marcado por melodias românticas e arranjos sofisticados que transitam entre o soul, o pop e o rhythm and blues, garantiu ao cantor um público fiel em várias partes do mundo.

Além da carreira musical, ele também ganhou nova projeção televisiva ao integrar o júri do programa “American Idol”, onde passou a atuar como mentor de jovens talentos.

Paralelamente, recebeu diversas homenagens ao longo dos anos, incluindo o prêmio de Personalidade do Ano da MusiCares e sua introdução no Rock and Roll Hall of Fame em 2022, reconhecimento que consagrou definitivamente sua contribuição para a música popular.

2010 (São Paulo e Rio de Janeiro) e em 2016 (Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo com a turnê “All the Hits All Night Long”)

. O cantor retornou ao país em setembro de 2025 para um show no festival The Town, em São Paulo, marcando sua terceira vinda