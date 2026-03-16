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Cruz nórdica aparece nas bandeiras de todos os países da Escandinávia; entenda

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Redação Flipar
  • <p>A cruz nórdica tem a parte horizontal estendida de um lado ao outro da bandeira. E a haste vertical fica na altura da tralha (onde se prende o mastro) diferentemente da cruz grega que se posicionada na parte central. </p>

    A cruz nórdica tem a parte horizontal estendida de um lado ao outro da bandeira. E a haste vertical fica na altura da tralha (onde se prende o mastro) diferentemente da cruz grega que se posicionada na parte central.

    Foto: Domínio publico
  • <p>Os países nórdicos sao os que ficam no Atlântico Norte europeu: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, e as regiões autónomas das Ilhas Faroé, arquipélago da Åland e Groenlândia.</p>

    Os países nórdicos sao os que ficam no Atlântico Norte europeu: Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, e as regiões autónomas das Ilhas Faroé, arquipélago da Åland e Groenlândia.

     Foto: Imagem de Dieter por Pixabay
  • <p>Assim, eles foram um a um colocando a cruz nórdica na bandeira. Aqui está a da Finlândia. Fundo branco e cruz azul.</p>

    Assim, eles foram um a um colocando a cruz nórdica na bandeira. Aqui está a da Finlândia. Fundo branco e cruz azul.

     Foto: wikimedia commons MAKY.OREL
  • <p>Aqui a da Suécia , no mesmo padrão, mss com o fundo azul e uma cruz amarela.</p>

    Aqui a da Suécia , no mesmo padrão, mss com o fundo azul e uma cruz amarela.

     Foto: Unif por Pixabay
  • <p>A bandeira dac Noruega tem o fundo vermelho e a cruz azul marinho com envoltório branco</p>

    A bandeira dac Noruega tem o fundo vermelho e a cruz azul marinho com envoltório branco

     Foto: Max van den Oetelaar Unsplash
  • <p>A bandeira das ilhas Faroe é branca com uma cruz vermelha rodeada por azul.</p>

    A bandeira das ilhas Faroe é branca com uma cruz vermelha rodeada por azul.

     Foto: Domínio público
  • <p>A bandeira do Arquipélago de Aland tem fundo azul e cruz vermelha com envoltório amarelo.</p>

    A bandeira do Arquipélago de Aland tem fundo azul e cruz vermelha com envoltório amarelo.

     Foto: Domínio público
  • <p>Você já tinha reparado a cruz nórdica nessas bandeiras? Veja agora curiosidades sobre outras bandeiras pelo mundo!</p>

    Você já tinha reparado a cruz nórdica nessas bandeiras? Veja agora curiosidades sobre outras bandeiras pelo mundo!

     Foto: Domínio público
  • <p>A invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que a bandeira do país ganhasse protagonismo no noticiário. O azul representa o céu e o amarelo remete ao trigo cultivado nas estepes. </p>

    A invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que a bandeira do país ganhasse protagonismo no noticiário. O azul representa o céu e o amarelo remete ao trigo cultivado nas estepes.

    Foto: Divulgação
  • <p>A Rússia, por ser mais influente na política internacional, tem uma bandeira mais conhecida. As cores são as tradicionalmente usadas por povos eslavos: branco, azul e vermelho. </p>

    A Rússia, por ser mais influente na política internacional, tem uma bandeira mais conhecida. As cores são as tradicionalmente usadas por povos eslavos: branco, azul e vermelho.

    Foto: Divulgação
  • <p>As cores mais comuns nas bandeiras dos países são justamente azul, vermelho e branco. Pelo menos uma dessas cores costuma fazer parte da bandeira. E as três, juntas, compõem a bandeira de vários países, entre eles a França. </p>

    As cores mais comuns nas bandeiras dos países são justamente azul, vermelho e branco. Pelo menos uma dessas cores costuma fazer parte da bandeira. E as três, juntas, compõem a bandeira de vários países, entre eles a França.

    Foto: Sally-Kay por Pixabay
  • <p>A Jamaica rejeitou essas cores em 1962 quando tornou-se independente do Reino Unido. E adotou uma bandeira preta, verde e amarela. </p>

    A Jamaica rejeitou essas cores em 1962 quando tornou-se independente do Reino Unido. E adotou uma bandeira preta, verde e amarela.

    Foto: Domínio público
  • <p>Quase todas as bandeiras são retangulares. Mas há exceções. Existem duas bandeiras quadradas. Uma delas é a do Vaticano. Dividida ao meio nas cores amarela e branca, ela tem uma representação do brasão do Vaticano. </p>

    Quase todas as bandeiras são retangulares. Mas há exceções. Existem duas bandeiras quadradas. Uma delas é a do Vaticano. Dividida ao meio nas cores amarela e branca, ela tem uma representação do brasão do Vaticano.

    Foto: Domínio público
  • <p>A outra bandeira quadrada é a da Suíça, de fundo vermelho com uma cruz branca. </p>

    A outra bandeira quadrada é a da Suíça, de fundo vermelho com uma cruz branca.

    Foto: Domínio público
  • <p>A cruz suíça inspirou o símbolo da organização Cruz Vermelha, que manteve o formato e alterou a cor da cruz. </p>

    A cruz suíça inspirou o símbolo da organização Cruz Vermelha, que manteve o formato e alterou a cor da cruz.

    Foto: Domínio público
  • <p>A bandeira do Nepal tem a forma de 2 triângulos. Um deles tem o sol estampado e o outro tem a lua. Dizem que, enquanto o sol e a lua existirem na bandeira, o país também existirá. </p>

    A bandeira do Nepal tem a forma de 2 triângulos. Um deles tem o sol estampado e o outro tem a lua. Dizem que, enquanto o sol e a lua existirem na bandeira, o país também existirá.

    Foto: Domínio público
  • <p>Os triângulos representam os dois picos do Monte Everest, o mais alto do mundo (8,848m), na fronteira do Nepal com o Tibete. </p>

    Os triângulos representam os dois picos do Monte Everest, o mais alto do mundo (8,848m), na fronteira do Nepal com o Tibete.

    Foto: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons
  • <p>A cor roxa só existe numa bandeira: a de Dominica. A cor está no peito e na cabeça do papagaio imperial.</p>

    A cor roxa só existe numa bandeira: a de Dominica. A cor está no peito e na cabeça do papagaio imperial.

     Foto: Domínio público
  • <p>O papagaio imperial é uma ave endêmica da Dominica, que tornou-se ave nacional, um símbolo do país.</p>

    O papagaio imperial é uma ave endêmica da Dominica, que tornou-se ave nacional, um símbolo do país.

     Foto: Divulgação mundoecologia
  • <p>A bandeira de Filipinas tem duas versões, dependendo do clima político no país. Se está em paz, a bandeira tem a faixa azul na parte de cima.</p>

    A bandeira de Filipinas tem duas versões, dependendo do clima político no país. Se está em paz, a bandeira tem a faixa azul na parte de cima.

     Foto: Domínio público
  • <p>Mas se as Filipinas entram em guerra, as faixas se invertem e o azul vai para baixo. O vermelho passa a ficar no topo. O triângulo lateral com sol e estrelas não muda. </p>

    Mas se as Filipinas entram em guerra, as faixas se invertem e o azul vai para baixo. O vermelho passa a ficar no topo. O triângulo lateral com sol e estrelas não muda.

    Foto: Domínio público
  • <p>A bandeira do Paraguai tem dupla face. Na frente, há o brasão do país. E está escrito Republica del Paraguay. </p>

    A bandeira do Paraguai tem dupla face. Na frente, há o brasão do país. E está escrito Republica del Paraguay.

    Foto: Domínio Público
  • <p>E do outro lado, está estampado o selo do tesouro. E os dizeres Paz y Justicia. </p>

    E do outro lado, está estampado o selo do tesouro. E os dizeres Paz y Justicia.

    Foto: Domínio público
  • <p>No outro extremo estÃ¡ a jovem bandeira das Ilhas Seichelles, adotada em 1996. Em vez de listras, puxou triÃ¢ngulos a partir de um mesmo ponto. As cores representam cÃ©u e mar (azul), sol (amarelo), povo (vermelho), justiÃ§a (branco) e natureza (verde). </p>

    No outro extremo estÃ¡ a jovem bandeira das Ilhas Seichelles, adotada em 1996. Em vez de listras, puxou triÃ¢ngulos a partir de um mesmo ponto. As cores representam cÃ©u e mar (azul), sol (amarelo), povo (vermelho), justiÃ§a (branco) e natureza (verde).

    Foto: DomÃ­nio pÃºblico
  • <p>A bandeira do Canadá exalta a natureza do país, representada por uma estilização da folha de bordo, muito comum no território canadense. </p>

    A bandeira do Canadá exalta a natureza do país, representada por uma estilização da folha de bordo, muito comum no território canadense.

    Foto: Divulgação
  • <p>A bandeira do Reino Unido, da Grã Bretanha e Irlanda do Norte é uma combinação de símbolos dos países envolvidos: a cruz de São Jorge, da Inglaterra, a cruz de Santo André da Escócia e a cruz de São Patrício, na Irlanda. </p>

    A bandeira do Reino Unido, da Grã Bretanha e Irlanda do Norte é uma combinação de símbolos dos países envolvidos: a cruz de São Jorge, da Inglaterra, a cruz de Santo André da Escócia e a cruz de São Patrício, na Irlanda.

    Foto: Domínio publico. Reprodução YouTube Incrível
  • <p>A bandeira do Belize é a única que retrata pessoas. Mostra dois homens segurando o brasão nacional. </p>

    A bandeira do Belize é a única que retrata pessoas. Mostra dois homens segurando o brasão nacional.

    Foto: Domínio público
  • <p>A bandeira de Portugal é a única que inclui um objeto científico. Por trás do escudo, está uma esfera armilar.</p>

    A bandeira de Portugal é a única que inclui um objeto científico. Por trás do escudo, está uma esfera armilar.

     Foto: Domínio público
  • <p>A esfera armilar foi um instrumento de astronomia usado pelos antigos navegadores portugueses. </p>

    A esfera armilar foi um instrumento de astronomia usado pelos antigos navegadores portugueses.

    Foto: Sailko wikimedia commons
  • <p>A bandeira do Butão tem um dragão, já que a origem do nome do país, em tibetano, é Terra do Dragão. Ele segura joias para demonstrar a riqueza do país. O dragão é branco para simbolizar a pureza. A cor laranja remete à religiosidade dos mosteiros budistas. E o amarelo reforça a autoridade da dinastia. </p>

    A bandeira do Butão tem um dragão, já que a origem do nome do país, em tibetano, é Terra do Dragão. Ele segura joias para demonstrar a riqueza do país. O dragão é branco para simbolizar a pureza. A cor laranja remete à religiosidade dos mosteiros budistas. E o amarelo reforça a autoridade da dinastia.

    Foto: Domínio público
  • <p>Na bandeira do Brasil, a posição das estrelas é retratada como elas estavam na proclamação da República: céu do Rio de Janeiro às 8h30 de 15/11/1899</p>

    Na bandeira do Brasil, a posição das estrelas é retratada como elas estavam na proclamação da República: céu do Rio de Janeiro às 8h30 de 15/11/1899

     Foto: Divulgação
  • <p>A bandeira das Ilhas Maurício é a única a ter quatro faixas horizontais que representam a luta pela liberdade (vermelho), Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde). </p>

    A bandeira das Ilhas Maurício é a única a ter quatro faixas horizontais que representam a luta pela liberdade (vermelho), Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde).

    Foto: Domínio público
  • <p>A bandeira de Moçambique remete a três aspectos na bandeira: educação, indústria e defesa. Por isso, ela inclui um livro, uma enxada e um fuzil. </p>

    A bandeira de Moçambique remete a três aspectos na bandeira: educação, indústria e defesa. Por isso, ela inclui um livro, uma enxada e um fuzil.

    Foto: Domínio público
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