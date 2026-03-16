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Animais

Calminhas: Raças de cães que quase não latem

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Redação Flipar
  • <p>Dálmatas são cachorros adaptáveis, adoram se exercitar e têm 13 anos de expectativa de vida. Medem 61 centímetros e pesam 32 kg em média e não são conhecidos por latir muito.</p>

    Dálmatas são cachorros adaptáveis, adoram se exercitar e têm 13 anos de expectativa de vida. Medem 61 centímetros e pesam 32 kg em média e não são conhecidos por latir muito.

     Foto: Imagem de Kev por Pixabay
  • <p>Mas as principais características desse dog são suas manchas pretas na pele. A raça é uma das mais famosas muito por conta do clássico filme 101 Dálmatas, de 1961.</p>

    Mas as principais características desse dog são suas manchas pretas na pele. A raça é uma das mais famosas muito por conta do clássico filme 101 Dálmatas, de 1961.

     Foto: Imagem de Trung Nguy?n por Pixabay
  • <p>Beagles não são tão silenciosos em geral, mas, como essa tendência é atrelada à sua condição de vida, é possível encontrar uns bem quietos.</p>

    Beagles não são tão silenciosos em geral, mas, como essa tendência é atrelada à sua condição de vida, é possível encontrar uns bem quietos.

     Foto: Imagem de Andrey_and_Olesya por Pixabay
  • <p>Por isso, atenção! Os beagles costumam ter tendência à obesidade e precisam de cuidados com a alimentação, além de muita atenção por parte do dono.</p>

    Por isso, atenção! Os beagles costumam ter tendência à obesidade e precisam de cuidados com a alimentação, além de muita atenção por parte do dono.

     Foto: pixabay
  • <p>Apesar do tamanho ser, à primeira vista, um pouco assustador, os boxers são muito sociáveis e não latem muito. Em média, medem 58 cm e pesam 27 kg.</p>

    Apesar do tamanho ser, à primeira vista, um pouco assustador, os boxers são muito sociáveis e não latem muito. Em média, medem 58 cm e pesam 27 kg.

     Foto: Imagem de Rob Raucci por Pixabay
  • <p>Uma de suas principais características é ser muito fiel ao dono. É um cachorro bastante protetor a toda família e um verdadeiro amigão.</p>

    Uma de suas principais características é ser muito fiel ao dono. É um cachorro bastante protetor a toda família e um verdadeiro amigão.

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
  • <p>O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com raízes nas cabeceiras dos rios Nilo e Congo, na África. Requer muita atenção e adora exercícios, sendo um legítimo cão de guarda.</p>

    O basenji é uma das raças mais antigas do mundo, com raízes nas cabeceiras dos rios Nilo e Congo, na África. Requer muita atenção e adora exercícios, sendo um legítimo cão de guarda.

     Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
  • <p>A principal característica do basenji é que ele não late, mas emite grunhidos peculiares que se assemelham ao uivo.</p>

    A principal característica do basenji é que ele não late, mas emite grunhidos peculiares que se assemelham ao uivo.

     Foto: Imagem de Aleksandr Tarlõkov por Pixabay
  • <p>O whippet, originário nos campos do norte da Inglaterra, é um cão de caça e bom de corrida. Sua velocidade fazia com que os camponeses os utilizassem como caçadores – chegam até a 60km/h!</p>

    O whippet, originário nos campos do norte da Inglaterra, é um cão de caça e bom de corrida. Sua velocidade fazia com que os camponeses os utilizassem como caçadores – chegam até a 60km/h!

     Foto: Imagem de No-longer-here por Pixabay
  • <p>Mas se você quiser ter um whippet, cuidado! Eles são frágeis ao frio, já que são muito magros e possuem pelos finos. Em baixas temperaturas é necessário agasalhá-los.</p>

    Mas se você quiser ter um whippet, cuidado! Eles são frágeis ao frio, já que são muito magros e possuem pelos finos. Em baixas temperaturas é necessário agasalhá-los.

     Foto: Imagem de Léa Quertier por Pixabay
  • <p>A cara de mau pode até enganar, mas os buldogues ingleses são muito afetivos e adoram receber – e dar – amor. Os primeiros registros desse doguinho vêm da Inglaterra, datando da década de 1630.</p>

    A cara de mau pode até enganar, mas os buldogues ingleses são muito afetivos e adoram receber – e dar – amor. Os primeiros registros desse doguinho vêm da Inglaterra, datando da década de 1630.

     Foto: Imagem Pixabay
  • <p>Uma característica, além de ele não latir muito, são as dobras de pele ao longo do corpo. Portanto, cuidado, já que é necessário que o dono limpe constantemente essas áreas, a fim de evitar irritações, alergias ou sobras de sujeiras.</p>

    Uma característica, além de ele não latir muito, são as dobras de pele ao longo do corpo. Portanto, cuidado, já que é necessário que o dono limpe constantemente essas áreas, a fim de evitar irritações, alergias ou sobras de sujeiras.

     Foto: Imagem Pixabay
  • <p>Olhos escuros, pelos robustos e a doçura são apenas algumas das marcas registradas do golden retriever. Esse dog de grande porte, além de não latir muito, é extremamente amável.</p>

    Olhos escuros, pelos robustos e a doçura são apenas algumas das marcas registradas do golden retriever. Esse dog de grande porte, além de não latir muito, é extremamente amável.

     Foto: Imagem de Magnus por Pixabay
  • <p>Sua boca em forma de “sorriso” é um colírio para os olhos dos fãs dos golden retrievers. Muito espaçoso e brincalhão, esse cachorro necessita de muita atenção e exercícios físicos, a fim de gastar sua vasta energia.</p>

    Sua boca em forma de “sorriso” é um colírio para os olhos dos fãs dos golden retrievers. Muito espaçoso e brincalhão, esse cachorro necessita de muita atenção e exercícios físicos, a fim de gastar sua vasta energia.

     Foto: Divulgação
  • <p>Originário do Japão, o Shiba Inu é provavelmente o menor cachorro asiático. Esses cães são extremamente resistentes e muito fiéis.</p>

    Originário do Japão, o Shiba Inu é provavelmente o menor cachorro asiático. Esses cães são extremamente resistentes e muito fiéis.

     Foto: Imagem de Ron por Pixabay
  • <p>Eles não são muito de latir e adoram aventuras, visto que dispõem de muita energia e agilidade. Você deve se lembrar de ter visto essa raça em memes, que tomaram a internet por conta de suas expressões adoráveis e, claro, engraçadas.</p>

    Eles não são muito de latir e adoram aventuras, visto que dispõem de muita energia e agilidade. Você deve se lembrar de ter visto essa raça em memes, que tomaram a internet por conta de suas expressões adoráveis e, claro, engraçadas.

     Foto: Imagem de Petra Göschel por Pixabay
  • <p>Chegou a hora dos inconfundíveis pugs! Esses cachorros extremamente dóceis e amáveis se originam da China e são das raças mais antigas do mundo.</p>

    Chegou a hora dos inconfundíveis pugs! Esses cachorros extremamente dóceis e amáveis se originam da China e são das raças mais antigas do mundo.

     Foto: Imagem de mike por Pixabay
  • <p>O focinho achatado, o fato de latir pouco (com barulho de ronco) e o rabinho enrolado sÃ£o apenas algumas das caracterÃ­sticas desse adorÃ¡vel cachorrinho.</p>

    O focinho achatado, o fato de latir pouco (com barulho de ronco) e o rabinho enrolado sÃ£o apenas algumas das caracterÃ­sticas desse adorÃ¡vel cachorrinho.

     Foto: Imagem de Sven Lachmann por Pixabay
  • <p>Alerta de fofura! O Cavalier King Charles Spaniel é extremamente fofo, não late muito e tem uma expectativa de vida de 15 anos. Ele adora atenção e é muito apegado ao dono. </p>

    Alerta de fofura! O Cavalier King Charles Spaniel é extremamente fofo, não late muito e tem uma expectativa de vida de 15 anos. Ele adora atenção e é muito apegado ao dono.

    Foto: Imagem de ???????? ???????? por Pixabay
  • <p>Procure não deixá-lo muito tempo sozinho, já que é um dog muito ligado à presença humana. Leve-o para passear para gastar um pouco de sua energia e distraí-lo, já que se entedia muito facilmente.</p>

    Procure não deixá-lo muito tempo sozinho, já que é um dog muito ligado à presença humana. Leve-o para passear para gastar um pouco de sua energia e distraí-lo, já que se entedia muito facilmente.

     Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
  • <p>Você sabia que o cachorro mais alto registrado no Guiness Book (Livro dos recordes) é um dogue alemão? Zeus, de Otsego, nos Estados Unidos, media 111,8 cm. A raça ficou popularizada pelo personagem Scooby Doo, um dogue alemão marrom.</p>

    Você sabia que o cachorro mais alto registrado no Guiness Book (Livro dos recordes) é um dogue alemão? Zeus, de Otsego, nos Estados Unidos, media 111,8 cm. A raça ficou popularizada pelo personagem Scooby Doo, um dogue alemão marrom.

     Foto: Imagem de Martin Tajmr por Pixabay
  • <p>Apesar do porte grande, o Dogue Alemão tem uma alma brincalhona e não aparenta ter a noção de seu tamanho. Ele faz brincadeiras típicas de cachorros menores, como pular no colo do dono.</p>

    Apesar do porte grande, o Dogue Alemão tem uma alma brincalhona e não aparenta ter a noção de seu tamanho. Ele faz brincadeiras típicas de cachorros menores, como pular no colo do dono.

     Foto: Imagem de trwirth por Pixabay
  • <p>Uma das raças mais antigas do mundo e também mais rápidas! O galgo consegue correr até 72 km/h, sendo um dos mais talentosos do mundo na corrida.</p>

    Uma das raças mais antigas do mundo e também mais rápidas! O galgo consegue correr até 72 km/h, sendo um dos mais talentosos do mundo na corrida.

     Foto: Imagem de Michael por Pixabay
  • <p>Por ser uma raça discreta e reservada, o galgo inglês (também conhecido por greyhoud) não late muito, fazendo pouco barulho. É, também, muito obediente.</p>

    Por ser uma raça discreta e reservada, o galgo inglês (também conhecido por greyhoud) não late muito, fazendo pouco barulho. É, também, muito obediente.

     Foto: Imagem de Francesco Bovolin por Pixabay
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