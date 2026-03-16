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Palácio de mármore do século 18 virou hotel de luxo no meio de um lago na Índia

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Redação Flipar
  • <p>Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos.</p>

    Construído originalmente em 1746 como residência de verão da dinastia real Mewar, o palácio de mármore branco ocupa quatro acres e é acessível exclusivamente por barcos exclusivos.

     Foto: Taj Hotels/Wikimédia Commons
  • <p>O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971.</p>

    O edifício foi convertido em hotel em 1963 e passou a ser administrado pela rede Taj Hotels a partir de 1971.

     Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
  • <p>Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil).</p>

    Arquitetura histórica preservada e serviços personalizados fazem parte da experiência, com diárias que podem chegar a cerca de 2.770 dólares (em torno de R$ 15 mil).

     Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
  • <p>A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes. </p>

    A estrutura inclui 83 unidades, divididas em 65 quartos e 18 suítes.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial.</p>

    As metragens variam de 20 m² — nos quartos de luxo — a 161 m² na Suíte Presidencial.

     Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais.</p>

    Algumas unidades, como a suíte Khush Mahal, mantêm o layout e a decoração usados pelas antigas rainhas, incluindo balanços suspensos e obras de arte originais.

     Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana. </p>

    O hotel conta com quatro espaços principais de alimentação, com destaque para o Neel Kamal, especializado na culinária do Rajastão e da fronteira noroeste indiana.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>O Bhairo é especializado na cozinha europeia, mas se restringe à temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafés da manhã e pratos internacionais ao longo do dia. </p>

    O Bhairo é especializado na cozinha europeia, mas se restringe à temporada de inverno, enquanto o Jharokha serve os cafés da manhã e pratos internacionais ao longo do dia.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>Outra atração é o bar temático “Amrit Sagar”, que oferece coquetéis inspirados nos filmes do James Bond. </p>

    Outra atração é o bar temático “Amrit Sagar”, que oferece coquetéis inspirados nos filmes do James Bond.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros. </p>

    Para quem quer relaxar, os hóspedes do Taj Lake Palace podem usufruir do spa J Wellness Circle, academia funcional e uma piscina de 6,3 por 11,8 metros.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar.</p>

    O interior do palácio funciona quase como um museu, com corredores estreitos que abrigam armas antigas, pequenos templos e registros da genealogia da família real Mewar.

     Foto: Reprodução do Flickr Don Campolongo
  • <p>A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas.</p>

    A experiência do hóspede já começa pelo check-in. É feito um traslado de barco de 5 minutos, seguido por uma recepção com chuva de pétalas de flores e bebidas de boas-vindas.

     Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas. </p>

    Alguns mimos incluem abertura de cama com escalda-pés durante o jantar e cruzeiros ao pôr do sol com direito a apresentações musicais e danças típicas.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos.</p>

    O espaço Mewar Mahal, com capacidade para até 75 pessoas, é destinado a casamentos e jantares corporativos.

     Foto: Reprodução do Flickr Arnie Papp
  • <p>Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água. </p>

    Porém, nem tudo são flores. Devido à localização no meio do lago, alguns relatos mencionam a presença de pombos e mosquitos ao anoitecer e falta de limpeza em áreas perto da água.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
  • <p>Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão. </p>

    Apesar disso, o Taj Lake Palace se destaca como um dos exemplos mais emblemáticos da transformação de um palácio real em hotel histórico de alto padrão.

    Foto: Reprodução do Yotubhe Canal ST Travel / ST Viagens
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